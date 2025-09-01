Equinoccio de otoño, eclipses y todos los eventos astronómicos durante septiembre 2025 en Estados Unidos

En septiembre de 2025 habrá diferentes eventos astronómicos que podrán verse desde Estados Unidos. El primero de ellos será la Luna de Maíz, además del equinoccio de otoño, un eclipse solar y un eclipse lunar, aunque estos últimos dos solo se apreciarán en una parte del mundo.

Luna de Maíz, cómo y cuánto verla desde EE.UU.

Septiembre iniciará con el fenómeno astronómico de la Luna de Maíz (Corn Moon), que tendrá lugar el próximo domingo 7 de septiembrey que podrá verse desde diferentes partes de EE.UU. y otros países de América.

La luna llena o Luna de Maíz tendrá lugar el próximo domingo 7 de septiembre (Pexels/Alex Andrews)

Este es el nombre que recibe la fase de la luna llena, gracias a la herencia de las culturas nativas americanas. Además, marca el fin de la temporada de verano y el inicio de la temporada de cosecha del maíz.

El fenómeno astronómico del 7 de septiembre podrá apreciarse a simple vista y tener una mejor apreciación en espacios alejados de las grandes ciudades o zonas iluminadas artificialmente.

También, el mismo día tendrá lugar un eclipse lunar total, aunque solo será visible en algunas partes de Asia, África, Europa y Australia, no en Estados Unidos.

La luna llena de septiembre o Luna de Maíz es una fase que ocurre cuando el satélite terrestre está en oposición al Sol y su cara visible desde el planeta está totalmente iluminada, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

La Luna de Maíz recibe ese nombre porque marca el día de la cosecha (Pexels/Tom Fisk)

Equinoccio de otoño en septiembre de 2025

El próximo 22 de septiembre tendrá lugar el equinoccio de otoño en el hemisferio norte del planeta, lo que marca el fin del verano, de acuerdo con Star Walk. Este fenómeno astronómico se registra cuando ninguno de los dos hemisferios de la Tierra está inclinado hacia el Sol o alejado de él.

Para los astrónomos es una fecha importante porque marca el cambio de estaciones, aunque también tiene un valor cultural asociado con fiestas y tradiciones.

De manera oficial, en EE.UU. el inicio del otoño de 2025 es el 22 de septiembre, aunque esta fecha puede cambiar entre el 21 y el 24 de septiembre, aunque es más común que sea durante la primera fecha.

Aunque el método astronómico que determina las estaciones indica que los equinoccios son los que marcan el paso de una a otra, también existe un método meteorológico que indica que el otoño iniciaría el próximo 1° de septiembre debido a las condiciones del clima.

El equinoccio de otoño marca el cambio de estaciones en el hemisferio norte el 22 de septiembre (Pexels/Pixabay)

El equinoccio de otoño no se puede observar, pero sí se pueden presenciar los efectos que produce en el planeta, uno de los más importantes es que la luna sale más temprano de lo habitual, gracias al ángulo de su trayectoria en el cielo que se alinea con la inclinación del eje de la Tierra.

Eclipses y otros eventos astronómicos de septiembre de 2025

El 7 de septiembre se registrará un eclipse lunar total, también llamado Luna de Sangre, que se producirá cuando el satélite natural pase por la sombra umbral del planeta, según Star Walk.

Este evento astronómico solo podrá verse en algunas partes de Europa, África, Asia y Australia, y el disco lunar tendrá una tonalidad rojo oscuro.

Unas semanas después, el 21 de septiembre, se producirá la luna nueva, que es la fase en la que el lado brillante del satélite mira lejos de la Tierra, lo que la convierte en la mejor temporada para observar los movimientos astronómicos por la poca iluminación y obstrucción de otros eventos.

El 21 de septiembre se registrará un eclipse solar parcial que podrá verse desde Australia (Pexels/Kássia Melo)

El mismo 21 de septiembre tendrá lugar un eclipse solar parcial en el que la Luna se interpondrá entre el planeta y el Sol y cubrirá una parte del astro. Este evento dolo será visible desde ciertos lugares en Australia, y zonas de los océanos Pacífico y Atlántico, así como en la Antártida.