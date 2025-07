Alerta en Florida: el área exacta en la que impactaría el disturbio tropical que opaca los festejos del 4 de julio

La amenaza de un disturbio tropical en desarrollo puso en vilo a gran parte de Florida justo antes del feriado por el Día de la Independencia, el viernes 4 de julio. Las celebraciones al aire libre y los planes de playa podrían quedar empañados por lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones repentinas. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que vigila de cerca una zona de mal tiempo frente a las costas del sudeste de Estados Unidos.

Qué se sabe sobre el disturbio tropical frente a Florida

Según el pronóstico emitido este miércoles por el NHC, existe una probabilidad del 40% de que se forme una depresión tropical o subtropical a lo largo de una frontera frontal debilitada que se ubicará frente a las costas del Atlántico o el Golfo. Este sistema se mantendría casi estacionario y tendría condiciones ambientales apenas favorables para un desarrollo lento.

El NHC monitorea un disturbio tropical con un 40 % de probabilidad de convertirse en depresión subtropical frente a las costas de Florida, lo que podría afectar las celebraciones del 4 de julio con lluvias intensas e inundaciones NHC

Aunque el entorno no será ideal, el sistema podría convertirse en una depresión tropical. Fox Weather también alertó que, independientemente de que el fenómeno evolucione o no, las lluvias intensas afectarán gran parte de Florida. Por su parte, The Weather Channel destacó que las tormentas podrían ser más persistentes de lo habitual para esta época del año.

Las zonas de Florida donde se esperan mayores impactos climáticos

El mayor peligro para la población no proviene tanto de la fuerza del viento, sino del potencial de precipitaciones continuas e inundaciones localizadas. La combinación de una vaguada estacionaria con un sistema de baja presión elevará los acumulados de lluvia en varios puntos del estado.

Las zonas más comprometidas son:

Costa oeste de Florida : desde Cedar Key hasta Sarasota, se esperan precipitaciones acumuladas de varios centímetros que podrían causar anegamientos urbanos y crecidas súbitas de arroyos.

: desde Cedar Key hasta Sarasota, se esperan precipitaciones acumuladas de varios centímetros que podrían causar anegamientos urbanos y crecidas súbitas de arroyos. Centro del estado : en áreas como Orlando y sus alrededores, los chaparrones podrían generar problemas en zonas bajas y afectar los planes festivos del 4 de julio.

: en áreas como Orlando y sus alrededores, los chaparrones podrían generar problemas en zonas bajas y afectar los planes festivos del 4 de julio. Costa este del Atlántico: desde Daytona Beach hasta Cocoa Beach, Melbourne y el sur de la península, incluidos West Palm Beach, Fort Lauderdale y Miami, se pronostican lluvias intensas y tormentas eléctricas con alto contenido de agua.

La Costa Oeste de Florida, desde Cedar Key hasta Sarasota, podría recibir acumulados de lluvia de varios centímetros, lo que generara anegamientos urbanos y crecidas súbitas de arroyos CHANDAN KHANNA / AFP

Riesgo de inundaciones en Florida: qué nivel de amenaza rige y cuándo

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA colocó a gran parte de Florida bajo un nivel uno sobre cuatro en riesgo de inundaciones repentinas para los próximos días. Sin embargo, en el oeste del estado, la amenaza será más alta en fechas puntuales.

Estos son los niveles de amenaza de anegamientos cada día, según el WPC:

Miércoles 2 de julio : se pronosticó un nivel dos de amenaza desde el norte de Tampa hasta Sarasota. Las precipitaciones intensas podrían afectar también el tránsito en zonas urbanas.

: se pronosticó un nivel dos de amenaza desde el norte de Tampa hasta Sarasota. Las precipitaciones intensas podrían afectar también el tránsito en zonas urbanas. Jueves 3 de julio : el nivel de alerta más elevado se extenderá hacia el sur, hasta alcanzar áreas como Fort Myers y Naples. La posibilidad de crecidas rápidas y drenajes desbordados será considerable.

: el nivel de alerta más elevado se extenderá hacia el sur, hasta alcanzar áreas como Fort Myers y Naples. La posibilidad de crecidas rápidas y drenajes desbordados será considerable. Viernes 4 de julio : el día de la independencia registrará una amenaza más leve. No obstante, una gran parte del centro de Florida seguirá bajo vigilancia por inundaciones tipo nivel uno.

: el día de la independencia registrará una amenaza más leve. No obstante, una gran parte del centro de Florida seguirá bajo vigilancia por inundaciones tipo nivel uno. Sábado 5 de julio: las precipitaciones afectarán aún el litoral del Golfo, aunque en menor medida que durante los días anteriores.

Aunque el sistema no tendrá un desarrollo rápido, Fox Weather advierte que las lluvias persistentes afectarán gran parte de Florida, independientemente de que se forme una depresión tropical Sgt. Neysa Huertas Quinones/Us A - Planet Pix via ZUMA Press Wire

¿Podría formarse un ciclón con nombre cerca de Florida?

De acuerdo con la clasificación oficial, si el sistema lograra una organización suficiente en su circulación y alcanzara la categoría mínima de depresión tropical, podría ser denominado “Chantal”, el próximo nombre en la lista de tormentas atlánticas de la temporada de huracanes 2025.

Sin embargo, tanto el NHC como el equipo de meteorología de Fox Weather coincidieron en que el desarrollo no será rápido ni contundente. Las condiciones atmosféricas se mantendrán apenas favorables, por lo que si se forma un ciclón, este sería débil y de corta duración.

Mientras tanto, el panorama inmediato es claro: Florida enfrentará días marcados por tormentas, lluvias intermitentes, alta humedad y riesgos asociados al exceso de agua. Las celebraciones por el Día de la Independencia deberán adaptarse al cielo nublado.