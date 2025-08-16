Así está la tabla de precios de la construcción en Florida, en agosto de 2025

El mercado de la construcción en Florida atraviesa un momento de contrastes. Aunque el contexto económico nacional presenta obstáculos, con amenazas de inflación y aranceles, la actividad se mantiene a un ritmo elevado. En tanto, los costos mostraron cierta estabilidad en el último trimestre, pero las tensiones externas y las políticas internas podrían alterar este equilibrio en los próximos meses.

Panorama general de los costos de construcción en EE.UU.

De acuerdo con el Informe Trimestral de Costos de RLB para el segundo trimestre de 2025, el incremento de los costos de construcción entre el primer y segundo trimestre fue mínimo, apenas un 0,15%. En términos interanuales, la inflación sectorial bajó del 5,42% registrado en abril de 2024 a un 4,4% en abril de 2025. Este comportamiento se da en un contexto en el que el desempleo en la construcción descendió al 3,5% y el índice de confianza del sector alcanzó su nivel más alto en tres años.

Los costos de construcción solo subieron 0.15% trimestral (RLB Q2 2025), con inflación sectorial bajando al 4.4% anual, aunque indicadores adelantados sugieren posible desaceleración Michael Dwyer - AP

Sin embargo, el impulso enfrenta amenazas: las cifras de construcción y puesta en obra cayeron un 0,5% respecto a abril de 2024, mientras que los cobros arquitectónicos llevan tres meses consecutivos en descenso. Esto podría anticipar una ralentización de proyectos, especialmente en sectores como la educación superior.

La situación en Miami: evolución de precios de la construcción

Miami, uno de los mercados más activos de Florida, registró una suba anual del 5,5% en su Índice de Costos de Construcción (CCI, por sus siglas en inglés), un indicador que mide estadístico que mide la variación del costo de construir en una ciudad determinada a lo largo del tiempo.

Según el reporte, los valores medios por metro cuadrado se incrementaron de manera sostenida en el último año, impulsados por la demanda residencial y comercial.

Evolución del Construction Cost Index (CCI) en Miami (abril 2024 - abril 2025):

Abril 2024: 19.071

Julio 2024: 19.647

Octubre 2024: 19.774

Enero 2025: 19.904

Abril 2025: 20.121

Variación anual: +5,50%

Este crecimiento, aunque moderado frente a otras ciudades, refleja un dinamismo particular en el sur de Florida, donde la demanda de oficinas, hoteles y desarrollos residenciales mantiene presión sobre los precios.

Miami lidera alza de costos en Florida con incremento anual del 5,5% CARM - CARM

Costos indicativos de la construcción en Miami

En el caso específico de Miami, los valores indicativos muestran un rango amplio según el tipo de proyecto y el nivel de especificaciones.

Edificios de oficinas y comercios

Oficinas prime : entre US$250 y US$425 por metro cuadrado.

: entre US$250 y US$425 por metro cuadrado. Oficinas secundarias : entre US$160 y US$230 por metro cuadrado.

: entre US$160 y US$230 por metro cuadrado. Centros comerciales: entre US$205 y US$335 por metro cuadrado.

entre US$205 y US$335 por metro cuadrado. Locales en tiras (strip retail): entre US$175 y US$275 por metro cuadrado.

Hotelería y hospitales

Hoteles cinco estrellas: entre US$205 y US$335 por metro cuadrado.

entre US$205 y US$335 por metro cuadrado. Hoteles tres estrellas: entre US$175 y US$275 por metro cuadrado.

entre US$175 y US$275 por metro cuadrado. Hospitales generales: entre US$180 y US$275 por metro cuadrado.

Costos de construcción en otros sectores clave

El reporte de RLB también detalla los costos de construcción para instalaciones industriales, estacionamientos, residencias y centros educativos en Miami.

Industrial y estacionamientos

Naves industriales : de US$80 a US$145 por metro cuadrado.

: de US$80 a US$145 por metro cuadrado. Estacionamientos en superficie: de US$120 a US$190 por metro cuadrado.

Residencial

Viviendas multifamiliares : de US$165 a US$275 por metro cuadrado.

: de US$165 a US$275 por metro cuadrado. Viviendas unifamiliares: de US$180 a US$275 por metro cuadrado.

Educación

Escuelas primarias : de US$180 a US$275 por metro cuadrado.

: de US$180 a US$275 por metro cuadrado. Escuelas secundarias : de US$200 a US$285 por metro cuadrado.

: de US$200 a US$285 por metro cuadrado. Universidades: de US$250 a US$365 por metro cuadrado.

Permisos residenciales en Florida caen 2% en primer semestre 2025

Permisos de construcción residencial en Florida: leve baja en 2025

Durante el primer semestre de 2025, Florida registró 55.311 nuevos permisos de construcción residencial, según el informe HBW Building Activity Trend Reports. La cifra reflejó una leve disminución del 2% en comparación con el mismo período de 2024, cuando se otorgaron 56.175 permisos.

La caída resultó moderada frente a los descensos previos: 5% en 2022 y 14% en 2023, mientras que 2024 no mostró variación. Central Florida lideró el crecimiento con 8478 permisos (+18%), seguida por West Florida con 14.451 (+8%). En contraste, Northeast Florida cayó un 18% con 9147 permisos y Southwest Florida bajó un 8% con 11.852.

El segmento de viviendas de alto valor —superiores a US$500 mil— mostró un desempeño sólido, con West Florida a la cabeza (1952 permisos), seguido por Central Florida (1361) y Southeast Florida (1140), acercándose en todos los casos a los totales de 2024.