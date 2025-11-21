Aumenta el precio de la electricidad en Florida: ¿cuánto pagarán los clientes en sus facturas en 2026?

El costo de la electricidad en Florida experimentará cambios significativos a partir de 2026 tras la aprobación de un incremento histórico en las tarifas de Florida Power & Light (FPL). La decisión, tomada por los reguladores estatales, impactará a millones de residentes e introducirá variaciones tanto en las zonas tradicionales de cobertura de la empresa como en el noroeste del estado.

Florida sube la luz en 2026: el mayor aumento en la historia de FPL

El acuerdo validado por la Comisión de Servicios Públicos de Florida estableció un ajuste tarifario que regirá entre 2026 y 2029. Según detallaron Fox News y CBS News, se trata del incremento más grande en la historia de FPL, con subas que alcanzarán los US$945 millones en 2026 y US$705 millones en 2027, además de montos adicionales destinados a proyectos de energía solar y almacenamiento en baterías durante 2028 y 2029.

El ajuste tarifario establecido para FPL incluye subas base de US$945 millones en 2026, además de US$705 millones adicionales proyectados para el año 2027 Nattawut Jaroenchai - Shutterstock

La aprobación no solo definió el volumen del alza, sino también el marco legal y técnico del acuerdo, que FPL pactó con múltiples organizaciones comerciales, energéticas y gubernamentales. Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos: la Oficina de Asesoría Pública del estado y varios grupos de consumidores anticiparon que llevarán el caso a la Justicia, al considerar que el impacto acumulado de las subas será excesivo.

Cuánto pagarán los clientes de Florida: el impacto en las facturas residenciales

Las compañías eléctricas suelen utilizar como referencia el consumo mensual de 1000 kilovatios por hora (kWh) para medir los costos promedios en los hogares. Bajo ese parámetro, Fox News informó que los usuarios residenciales en la zona tradicional de FPL verán un aumento en sus facturas de US$134,14 a US$136,64 a partir del 1° de enero de 2026, un incremento de US$2,50 mensuales, equivalente a unos US$30 al año.

CBS News coincidió en esas cifras y añadió que ese valor será solo el primero de una serie de subas proyectadas también para 2027, 2028 y 2029. El ajuste forma parte del acuerdo de cuatro años aprobado por los reguladores.

A partir del 1° de enero de 2026, los usuarios residenciales en la zona tradicional de FPL (con un consumo de 1000 kWh) verán un aumento de US$2,50 mensuales Imagen Freepik

Así quedarán las tarifas en 2026: diferencias entre FPL y el noroeste de Florida

Los montos no afectarán de la misma manera a todos los clientes, ya que existen diferencias entre el territorio histórico de FPL y las áreas que pertenecieron a la antigua Gulf Power, ubicadas en el noroeste del estado.

Clientes del territorio tradicional de FPL : la factura subirá de US$134,14 a US$136,64 mensuales.

: la factura subirá de US$134,14 a US$136,64 mensuales. Clientes del noroeste de Florida : en este caso, la cuenta se reducirá temporalmente por un crédito, al pasar de US$143,60 a US$141,36 en 2026, antes de retomar aumentos en los años posteriores.

: en este caso, la cuenta se reducirá temporalmente por un crédito, al pasar de US$143,60 a US$141,36 en 2026, antes de retomar aumentos en los años posteriores. Incremento acumulado en cuatro años: según la Oficina de Asesoría Pública, el total podría aproximarse a los US$6900 millones entre 2026 y 2029.

El esquema aprobado permitirá a FPL canalizar inversiones en infraestructura, con énfasis en modernización de redes, instalación de tecnología inteligente y expansión de proyectos solares y de almacenamiento energético.

Por qué el aumento de FPL podría terminar en la Corte Suprema de Florida

La resolución de la Comisión de Servicios Públicos generó opiniones divididas, incluso entre sus propios miembros. Algunos comisionados admitieron inquietudes por aspectos puntuales del acuerdo. Andrew Fay expresó que ciertas partes del plan le provocaron “acidez” por sus implicaciones financieras, aunque aun así votó a favor al considerar el conjunto del proyecto.

Uno de los puntos de mayor debate es el retorno de capital autorizado (return on equity o ROE) para FPL, que quedó fijado en 10,95%, una cifra que, según Floridians Against Increased Rates, es demasiado elevada Freepik

Según CBS News, Gary Clark, otro de los comisionados, defendió el plan con firmeza y lo describió como una solución equilibrada que garantizaba tarifas justas y razonables para todas las categorías de clientes. Según su evaluación, el acuerdo alcanzaba un punto óptimo entre las necesidades de inversión del proveedor y el impacto en los bolsillos de los consumidores.

Pero el respaldo institucional contrastó con el rechazo de las organizaciones de defensa del consumidor. Bradley Marshall, abogado del grupo Florida Rising y otras entidades, anticipó que la medida casi con seguridad será impugnada judicialmente: “Creo que este caso terminará en la Corte Suprema de Florida”, aseguró.

Robert Scheffel Wright, representante de Floridians Against Increased Rates, coincidió en que el incremento es excesivo y que el retorno de capital autorizado para FPL resulta demasiado elevado. Este, conocido como “return on equity” (ROE), quedó fijado en 10,95%, una cifra que generó amplio debate.