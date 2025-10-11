Buceaban en Florida y encontraron un millón de dólares en monedas de plata y oro: quién se queda con el tesoro
Tras mantenerse siglos preservadas en el fondo del mar, las piezas fueron halladas por una empresa privada
Un grupo de buceadores encontró en Florida más de 1000 monedas de plata y oro en las profundidades del mar, cerca de la ciudad de Sebastián, en el condado de Río Indio. El tesoro había quedado hundido junto a un barco español que naufragó en 1715 y está valuado en un millón de dólares. En este contexto, las leyes del Estado Soleado establecen de manera precisa quién se queda el dinero.
Encuentran un tesoro millonario en el fondo del mar de Florida
Durante la temporada de verano boreal, la empresa de salvamento de naufragios 1715 Fleet-Queens Jewels LLC realizó una excavación en la “Treasure Coast” de Florida y halló más de 1000 monedas de plata, conocidas como Reales, junto con cinco piezas de oro, llamadas Escudos, y otros objetos de ese mismo material.
De acuerdo a los especialistas, se trata de una parte de la vasta fortuna que transportaba una flota de 11 galeones españoles desde el Nuevo Mundo hacia Europa. Un potente huracán ocurrido el 31 de julio de 1715 derribó todas las embarcaciones y con ellas sepultó bajo el océano tesoros de oro, plata y joyas valuados en millones de dólares.
“Este descubrimiento no se trata solo del tesoro en sí, sino también de las historias que cuenta”, explicó Sal Guttuso, director de Operaciones de la empresa que halló las piezas, de acuerdo a un comunicado de prensa.
En esa misma línea, enfatizó que “cada moneda es un fragmento de historia", dado que consituyen “un vínculo tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio español”. “Encontrar 1000 de ellas en una sola recuperación es tan poco común como extraordinario”, concluyó.
La historia detrás de las monedas provenientes de Latinoamérica
Denominadas "piezas de a ocho", las monedas fueron acuñadas en las colonias españolas de México, Perú y Bolivia. Aunque estuvieron en el fondo del mar durante siglos, muchas mantienen fechas y marcas de ceca visibles. Por eso, son importantes para historiadores y para coleccionistas.
“Su estado de conservación sugiere que formaban parte de un mismo cofre o cargamento que se derramó cuando el barco se partió en dos debido a la furia del huracán”, señalaron los especialistas.
De todas maneras, es apenas una pequeña parte de la fortuna que transportaba la flota de barcos españoles. Los historiadores estiman que en la tormenta se perdieron hasta US$400 millones en oro, plata y joyas.
Qué pasará con las monedas: quién se queda el dinero del tesoro
Según explicaron desde 1715 Fleet-Queens, las monedas recuperadas se someterán a una cuidadosa conservación y luego serán exhibidas al público. El objetivo es exponerlas en museos locales de Florida.
De acuerdo a Fox News, la legislación de Florida establece que cuando se recuperan artefactos bajo un permiso estatal, como en este caso, la División de Recursos Históricos conserva hasta el 20% de los objetos recuperados para investigación o exhibición pública. En tanto, el 80% restante puede ser repartido entre las personas que lo hallaron.
La empresa privada Queens Jewels tiene los derechos legales exclusivos para buscar, recuperar y administrar los restos y tesoros de la “1715 Treasure Fleet”. Estos fueron otorgados por los tribunales federales de Estados Unidos.
“Nos comprometemos a preservar y estudiar estos artefactos para que las generaciones futuras puedan apreciar su importancia histórica”, subrayó Sal Guttuso.
