El anuncio del DPS de Texas: suspende la emisión de un tipo de licencia de conducir comercial

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) interrumpió la emisión de licencias comerciales para conductores no residentes. La medida, comunicada a fines de septiembre, se produce en un contexto de creciente escrutinio federal sobre cómo los estados gestionan este tipo de permisos.

Texas suspende licencias comerciales CDL para no residentes: qué significa la medida

El DPS suspendió las solicitudes nuevas, las renovaciones y los duplicados de licencias comerciales no domiciliadas (CDL, por sus siglas en inglés), así como de los permisos de aprendizaje (CLP, por sus siglas en inglés). El organismo aclaró en un comunicado que se trata de una interrupción temporal, mientras se adapta a los lineamientos fijados por el gobierno federal.

Hay nuevos requisitos que endurecen los controles migratorios Freepick

¿Por qué el gobierno federal declaró una emergencia?

El 26 de septiembre, el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, presentó una orden de emergencia tras una auditoría de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa, por sus siglas en inglés). El informe detectó fallas sistémicas en varios estados que emitieron permisos sin verificar adecuadamente el estatus migratorio de los solicitantes, explican en el sitio oficial del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés).

“Se estaban entregando licencias para manejar camiones de 36.000 kilos a conductores inhabilitados. Es una amenaza directa a la seguridad en las carreteras”, dijo Duffy al anunciar la medida.

El DOT declaró una emergencia por irregularidades estatales Freepick

El caso más crítico se registró en California, donde el 25% de las licencias revisadas no cumplía las normas federales. El DOT explica en su comunicado que dio al estado 30 días para corregir las fallas, con la advertencia de que perderá US$160 millones en fondos de autopistas si no lo hace. La sanción se duplicará en el segundo año de incumplimiento.

Además de Texas y California, la auditoría también incluyó a Colorado, Pensilvania, Dakota del Sur y Washington.

Nuevos requisitos de licencias CDL para choferes extranjeros en Estados Unidos

El DOT estableció reglas más duras para acceder a estas licencias. A partir de ahora, los estados deberán:

Verificar los documentos con el sistema federal Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés).

con el sistema federal Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés). Ajustar la vigencia al vencimiento del formulario I-94 o a un máximo de un año.

al vencimiento del o a un máximo de un año. Eliminar renovaciones en línea o por correo y exigir trámites presenciales.

renovaciones en línea o por correo y exigir trámites presenciales. Revocar los permisos emitidos de manera irregular.

El sector del transporte advierte cambios en las contrataciones Freepick

¿Qué dice la industria del transporte?

La Asociación Estadounidenses de Camioneros (ATA, por sus siglas en inglés) celebró la decisión. “La seguridad y el cumplimiento no son opcionales. Cuando un estado toma atajos, pone en riesgo a todos”, indicó la entidad en un comunicado difundido por Transport Topics.

El jefe jurídico de la Fmcsa, Jesse Elison, comentó al medio: “Hay muchos casos en los que los estados ni siquiera verifican los documentos migratorios subyacentes. Ahora estarán obligados a usar la base federal para comprobar el estatus legal en cada trámite, sin excepciones”.

La suspensión afecta a miles de choferes extranjeros que dependen de estas licencias para trabajar. Expertos señalan que habrá demoras administrativas, pero el DOT descartó un impacto grave en la logística: “Hay suficientes camioneros para cubrir la demanda nacional”, afirmó Duffy.

El organismo federal aclaró que la excepción se mantiene para México y Canadá, países cuyos carnés comerciales son reconocidos directamente en Estados Unidos, sin necesidad de una CDL no domiciliada.