Buenas noticias en Florida: DeSantis confirma una inversión extra de US$112 millones para el estado

Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció una inversión extra de US$112 millones para incrementar los proyectos hídricos en el estado. Se prevé que este esquema produzca hasta 94 millones de galones de agua por día.

El comunicado de Ron DeSantis

El gobernador confirmó la nueva financiación durante una conferencia de prensa en el Hula Bay Club, Tampa, acompañado por Drew Bartlett, Director Ejecutivo del Distrito del Agua en el Sur de Florida; y Brian Armstrong, Director Ejecutivo del Distrito de Gestión del Agua del suroeste del estado.

Allí, anunció la financiación de US$112 millones en la Costa del Golfo y Florida Central para mejorar la calidad y cantidad del agua. “Florida es líder en la protección de los recursos hídricos, y seguiremos obteniendo resultados y actuando como administradores responsables de nuestros recursos”, dijo DeSantis.

La inversión se desglosa en tres áreas específicas: U$50 millones para apoyar 14 proyectos de suministro de agua alternativo; US$50 millones para apoyar 23 proyectos destinados a restaurar los manantiales naturales de agua dulce de Florida; y US$12 millones para 16 proyectos tecnológicos innovadores para detectar, prevenir y mitigar las floraciones de algas nocivas.

Una por una, las inversiones para los proyectos hídricos en Florida

Inversiones en suministro de agua alternativo: US$50 millones

DeSantis presentó una primera inversión de US$50 millones para apoyar 14 proyectos que, en conjunto, podrían producir más de 94 millones de galones de agua nueva al día una vez que estén operativos.

El primer proyecto prevé generar más de 94 millones de galones de agua nueva al día Facebook Governor Ron DeSantis

“Estas subvenciones ayudan a conservar nuestros valiosos recursos hídricos, a la vez que satisfacen las necesidades hídricas del estado. Colaborar con los gobiernos locales y otras entidades para conservar y reutilizar el agua dulce es una manera importante y eficaz de contribuir a este objetivo”, expresó Bartlett.

Desde 2019, Florida invirtió US$335 millones en proyectos de suministro de agua alternativo, aprovechando más de 445 millones de galones por día de suministro futuro, según consignó un comunicado de la gobernación del estado.

Protección de los manantiales de agua dulce de Florida: US$50 millones

La segunda área de inversión implica también una suma de US$50 millones para apoyar 23 proyectos destinados a restaurar los manantiales de agua dulce en Florida. Las áreas principales del programa incluyen:

US$2,9 millones para el proyecto de conversión de sistema séptico de Newberry.

$1 millón para Alachua Conservation Trust, Inc. y su adquisición de tierras de Suwannee High Recharge Pinelands.

US$6,1 millones para el proyecto de drenaje séptico y alcantarillado de las fases V y VI de Crawfordville East en el condado de Wakulla.

Tecnología innovadora para combatir las floraciones de algas nocivas: US$12 millones

La última área de financiación involucra US$12 millones para 16 proyectos donde se buscan implementar tecnologías innovadoras para prevenir, detectar, limpiar o mitigar las floraciones de algas nocivas.

Se prevé implementar tecnologías innovadoras en Florida para prevenir, detectar, limpiar o mitigar las floraciones de algas nocivas Private Islands Inc.

Desde 2019, este programa ha recibido US$75 millones para apoyar 68 proyectos hasta la fecha. “Al invertir en tecnologías emergentes, ampliamos nuestra capacidad científica para comprender y gestionar mejor las floraciones de algas nocivas”, sostuvo el doctor Mark Rains, Director Científico de Florida.