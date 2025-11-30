El apoyo de Ron DeSantis a las medidas propuestas por Trump para pausar la inmigración de algunos países
Luego del mensaje del presidente contra los migrantes, el gobernador de Florida lo apoyó en redes y compartió su opinión
Luego de un extenso mensaje en el que Donald Trump cargó contra la inmigración, Ron DeSantis lo apoyó. En redes sociales, el gobernador de Florida citó la publicación del presidente y dijo que nadie que no sea compatible con la cultura de Estados Unidos debería vivir en el país norteamericano.
El mensaje de DeSantis en apoyo a las palabras de Trump
- El gobernador del Estado del Sol se pronunció a partir de una publicación en su cuenta de X. Allí, citó las palabras que Trump compartió durante la noche de Acción de Gracias.
- Las palabras llegan también como respaldo a la medida propuesta de detener la llegada de migrantes provenientes de países “del tercer mundo”.
En el marco de la conmoción por el tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C., el presidente de EE.UU. elevó la intensidad de la retórica contra los inmigrantes y anunció medidas. DeSantis no dudó en apoyarlo.
El gobernador de Florida hizo entrever en su publicación que la “migración masiva genera un gran daño a la situación estadounidense”, en un claro apoyo a las ideas que presentó Trump.
Las medidas que anunció Trump en su mensaje contra la inmigración
En el marco de un saludo por el Día de Acción de Gracias, el presidente de EE.UU. mencionó algunas medidas migratorias que tomaría su gobierno:
- Detener permanentemente la inmigración de “todos los países del tercer mundo”.
- Terminar con las “millones de admisiones ilegales de la administración Biden”.
- Suspensión de los beneficios y subsidios federales para no ciudadanos.
- Desnaturalización de inmigrantes que “socaven la tranquilidad doméstica”.
- Deportar a los extranjeros que sean “una carga pública, un riesgo para la seguridad, o no compatibles con la civilización de occidente”.
Según la visión del republicano, estas iniciativas se engloban en un concepto de “migración inversa”, que permitiría a EE.UU. recuperarse.
Las palabras de Trump contra migrantes y el gobernador de Minnesota
Trump compartió el mensaje completo a través de publicaciones en X y Truth Social. Más allá de las medidas anunciadas, también fue duro contra los extranjeros y cargó contra Tim Walz y la legisladora Ilhan Omar.
El mandatario dijo que actualmente hay 53 millones de inmigrantes en EE.UU. y que la mayoría de ellos recibe beneficios sociales o está en “prisiones, instituciones psiquiátricas, pandillas o cárteles de la droga".
“Ellos y sus hijos reciben el apoyo de enormes pagos de ciudadanos estadounidenses”, agregó.
En esa misma línea, consideró que el costo social que se destina a los migrantes es el causante de un mal funcionamiento de la nación norteamericana: “Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en EE.UU.”.
Luego, se refirió al caso de Minnesota, donde dijo que “cientos de miles de refugiados de Somalia están tomando el control”. Trump se lanzó en contra del gobernador demócrata Tim Walz y dijo que su gestión es ineficiente: “No hace nada, ya sea por miedo, incompetencia o ambos”.
A continuación, apuntó contra Ilhan Omar, la congresista de origen somalí, a quien acusó de haber entrado ilegalmente al país norteamericano.
“Feliz Día de Acción de Gracias a todos, excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que EE.UU. representa. No les queda mucho tiempo”, concluyó el republicano.
