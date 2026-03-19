Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, apuntó contra el régimen cubano y abogó por una transición democrática definitiva en la isla. Asimismo, convocó a un evento masivo para mostrar solidaridad con el pueblo cubano.

Cuál es la postura de Bryan Calvo con el régimen cubano

El alcalde presentó su postura en diálogo con The New York Times. Allí, señaló que “los Castro tenían que irse” y que la isla requiere de una transición democrática para que haya un cambio duradero.

El alcalde de Hialeah firmó tres órdenes ejecutivas en su primer día en el cargo Bryan Calvo

“Díaz-Canel tiene que irse. Se necesitan elecciones libres y justas. Se requiere una transición democrática. Esa es la única manera de asegurar un cambio duradero”, dijo sobre las autoridades de la Habana.

Hialeah es conocida como “la capital del exilio cubano”. De acuerdo con un estudio de CNN, el 72,6% de sus residentes son cubanos (171.151) y sus calles se caracterizan por la música cubana de fondo, los negocios ambulantes y restaurantes con comida típica de la isla.

El 72,6 % de los residentes en Hialeah son cubanos shomavillage.com

“Vas a cualquier lugar, preguntas algo y la gente te responde y se meten en conversaciones ajenas, es parte de la cultura cubana. La vida es colorida, muy alegre y nos apoyamos los unos a otros”, dijo Camila, una cubana que vive en Hialeah.

“Free Cuba Rally”: qué se sabe del evento coordinado por Bryan Calvo para los cubanos

La ciudad de Hialeah lanzó la convocatoria oficial del “Free Cuba Rally”, un evento gratuito que busca reunir a funcionarios electos, activistas, líderes comunitarios y religiosos, artistas y miembros de la comunidad exiliada cubana en una manifestación pacífica de solidaridad con el pueblo de Cuba.

El alcalde de Hialeah apuntó contra el régimen cubano: “Los Castro tienen que irse”

“Hialeah, el momento por una Cuba libre es ahora. Nuestro mensaje es claro: libertad para la isla", dijo el alcalde sobre el evento en la ciudad.

El evento es el 24 de marzo a partir de las 19 hs en Milander Park (4700 Palm Avenue, Hialeah). Las puertas abren a las 18 hs y tendrá como invitados especiales a Yotuel Romero (coautor de “Patria y Vida”) y El Chacal, dos figuras clave del activismo musical cubano en el exilio que colaboraron en el tema “Puente Libertad”.

Cómo se mantiene el régimen cubano

Mientras funcionarios estadounidenses y cubanos negocian sobre el futuro de la isla caribeña, la administración Trump buscaría derrocar a Miguel Díaz-Canel, según consignó The New York Times a través de cuatro fuentes familiarizadas.

De acuerdo con las fuentes, los negociadores estadounidenses también quieren que Cuba acepte destituir a ciertos funcionarios veteranos que siguen comprometidos con las ideas de Fidel Castro y que libere a los presos políticos.

En medio de estas negociaciones, el régimen cubano presentó unas reformas económicas que incluyen la posibilidad de que los cubanos exiliados puedan invertir en la isla. “Nos tenemos que centrar de inmediato en implementar las transformaciones urgentes al modelo económico y social”, dijo Díaz-Canel al intervenir en una reunión del Consejo de Ministros.