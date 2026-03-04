Resultados de las elecciones en Texas: quiénes ganaron las primarias este martes 3 de marzo

Los votantes de Texas participaron en las elecciones primarias para definir a los candidatos republicanos y demócratas que competirán el 3 de noviembre. Greg Abbott (confirmado) y Gina Hinojosa se imponen y todo indica que encabezarán la disputa por la gobernación.

Primarias en Texas: el conteo de los votos

Los centros de votación cerraron en distintos horarios según la región. En la mayor parte del estado, las urnas finalizaron a las 19 hs (hora central), mientras que en el sector occidental, incluida la ciudad de El Paso, el cierre fue a las 20 hs (hora central).

Finalizaron las primarias en Texas y estos son los resultados Freepick

Con los resultados preliminares confirmados, quedaron definidos los principales nombres que avanzan hacia la elección general en uno de los estados con mayor peso electoral de Estados Unidos.

Greg Abbott ganó la primaria republicana para gobernador

En la interna del Partido Republicano, el actual gobernador, Greg Abbott, obtuvo la mayoría de los votos y aseguró su nominación sin necesidad de una segunda vuelta. El mandatario buscará un cuarto mandato consecutivo en noviembre.

Sus competidores dentro del partido, R. F. Achgill, Evelyn Brooks, Pete Chambers y Charles Crouch, no lograron alcanzar el porcentaje necesario para forzar una instancia de desempate.

Dado que Abbott superó la mayoría absoluta de los sufragios válidos, el reglamento electoral descarta la realización de un runoff para esta categoría.

Debido a que la normativa de Texas no limita los mandatos del gobernador, Greg Abbott va en búsqueda de su cuarto periodo consecutivo Archivo

Gina Hinojosa se impone en la primaria demócrata

En el Partido Demócrata, la candidata con mayor cantidad de votos por el momento es Gina Hinojosa, y todo indica que encabezará la boleta en la elección general de noviembre.

La candidata supera en la contienda interna a Patricia Abrego, Chris Bell, Bobby Cole y Carlton Hart. Ninguno de ellos alcanzó el nivel de apoyo necesario para continuar en la carrera.

Con este resultado, la elección general del 3 de noviembre enfrentará a Abbott e Hinojosa, un escenario que ya había sido anticipado por sondeos previos a la votación primaria.

Gina Hinojosa, la oposición demócrata a Greg Abbott en Texas Facebook Gina Hinojosa

Calendario electoral en Texas para 2026

Las elecciones primarias forman parte del calendario electoral que culminará con los comicios generales del 3 de noviembre de 2026. En los casos donde ningún candidato alcance la mayoría requerida, la legislación prevé una segunda vuelta programada para el 26 de mayo.

El plazo para registrarse como votante para la elección general vencerá el 5 de octubre. La votación anticipada se desarrollará entre el 19 y el 30 de octubre.

Con las primarias concluidas, los partidos ya tienen definidos a sus principales candidatos para los cargos estatales y federales en disputa.