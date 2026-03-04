Volvió a perder el ICE: la medida similar a la de Newsom en California que favorece a migrantes en Colorado

La ciudad de Denver, en Colorado, presentó una ordenanza para prohibir que miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), realicen operativos con máscaras o los rostros tapados. Además, todos los oficiales deben brindar una identificación si se les solicita.

Denver prohibirá que los agentes del ICE estén enmascarados durante los operativos

La ordenanza se conoció recientemente y solo necesita la firma del alcalde Mike Johnston para comenzar a regir en la ciudad de Colorado.

Concretamente, afirma que tiene el objetivo de que los residentes puedan identificar más claramente a las fuerzas del orden.

Los agentes del ICE y otras fuerzas de seguridad no podrán ocultar sus rostros en Denver por la nueva ordenanza

De acuerdo con lo que indica el texto, que fue difundido por CBS News, estas son sus claves:

La normativa aplica a todo el personal de las fuerzas del orden , incluyendo agentes locales, estatales y federales.

, incluyendo agentes locales, estatales y federales. Se prohíbe el uso de máscaras y de cualquier prenda que oculte el rostro al realizar interrogatorios, arrestos o cualquier acción que restrinja la libertad física.

al realizar o cualquier acción que restrinja la libertad física. Además, los oficiales de fuerzas de seguridad no pueden utilizar cubiertas faciales que oculten su identidad dentro de una instalación propiedad de la ciudad de Denver .

que oculten su identidad . En lo que refiere a identificación, todos los oficiales del ICE y cualquier agencia deben mostrar de forma legible su nombre y número de placa en su prenda exterior .

. Esta identificación debe ser claramente visible durante el día y la noche y no puede estar obstruida por equipo táctico usado en un operativo.

y no puede estar obstruida por equipo táctico usado en un operativo. En caso de no mostrar la placa, cualquier ciudadano de Denver puede pedir verla y el agente está obligado a exhibirla.

y el agente está obligado a exhibirla. Con respecto a esta última obligación, también aplica para personal no uniformado que se encuentre en medio de un operativo o tarea.

Los agentes del ICE u otras entidades no podrán ocultar sus rostros dentro de edificios propiedad de la ciudad de Denver

A pesar de lo que establecerían estas normas, según EFE, algunos críticos cuestionan el alcance de la ordenanza y aseguran que es muy difícil garantizar su cumplimiento.

Cuáles son las excepciones a la ordenanza de Denver que prohíbe el uso de máscaras en agentes

La norma sobre agentes del ICE y todos los oficiales tiene los alcances mencionados. Sin embargo, en el documento establece algunas excepciones en las que se podría comprometer la seguridad.

Por ejemplo, los barbijos, protectores oculares contra láseres o gas lacrimógeno o máscaras transparentes que no oculten la identidad no están prohibidos.

Además, la ordenanza de Denver marca que la regla no se aplica en operaciones encubiertas autorizadas, ni cuando existan leyes de salud y seguridad “razonables” que dicten lo contrario.

La ordenanza de Denver sobre la prohibición a los agentes enmascarados se asemeja a una norma aprobada por California a través de una ley que generó una disputa judicial.

Más allá de eso, Denver se suma a otras ciudades que impulsaron medidas similares.

De acuerdo con un informe de The Washington Post, alcaldes de ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Boston, Oakland y Seattle impulsaron órdenes ejecutivas similares.

Estas tienen como objetivo general restringir dónde y cómo pueden actuar los oficiales del ICE durante los operativos en sus territorios.