Atención migrantes mexicanos: dónde estará el camión del consulado en Florida en febrero

Los mexicanos que viven en Florida podrán tramitar documentos como el pasaporte mexicano, la credencial para votar (INE) y la matrícula consular cerca de su domicilio, ya que el consulado pondrá a disposición el consulado sobre ruedas durante un fin de semana de febrero de 2026.

Dónde y cuándo estará el consulado móvil mexicano en Florida en febrero

El Consulado de México en Miami informó a través de sus redes sociales que el camión del consulado sobre ruedas estará en la ciudad de Immokalee durante el sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites consulares a los connacionales.

Fechas del consulado móvil de México en Florida (X @ConsulMexMia)

La dependencia indicó que el consulado móvil se encontrará en el RCMA Immokalee, ubicado en el 123 N, 4th St., en donde los connacionales podrán tramitar o reponer su credencial para votar (INE), matrícula consular y pasaporte mexicano.

Para el sábado 21 de febrero, el consulado móvil atenderá a los mexicanos con un horario de 8.00 a 17.00 hs, mientras que el domingo 22 de febrero dará servicio de las 8.00 a las 12.00 hs.

Cómo sacar una cita para el consulado sobre ruedas en Florida

El Consulado de México en Miami recordó que todos los trámites requieren cita previa. La agenda para el consulado sobre ruedas ya se encuentra disponible y se puede gestionar de dos maneras.

Se debe agendar una cita para ser atendido en el consulado sobre rudas (Archivo) Gobierno de México

Quienes deseen tramitar INE, pasaporte o matrícula consular pueden agendar su cita:

Por WhatsApp , al número 1 (424) 309-0009.

, al número A través del sitio oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), iniciando sesión con Llave MX o con correo electrónico y contraseña.

En tanto, las personas que necesiten realizar trámites de Registro Civil o doble nacionalidad deberán solicitar su cita por correo electrónico:

Asunto: CITA MÓVIL IMMOKALEE FEBRERO

Enviar a: registrocivilmia01@sre.gob.mx

La cancillería mexicana aclaró que las citas son gratuitas e intransferibles, por lo que cualquier trámite realizado a través de gestores o intermediarios puede ser cancelado sin previo aviso. Además, llamó a los connacionales a no caer en fraudes y a reportar este tipo de prácticas.

Cuánto cuesta y qué se necesita para tramitar el pasaporte e INE en 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que para tramitar el pasaporte mexicano por primera vez desde el exterior es necesario presentar documentación que acredite la nacionalidad y realizar el pago correspondiente según la vigencia solicitada.

Requisitos y costos para obtener el pasaporte de México en 2026 (Archivo) Shutterstock

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano:

Acreditar la nacionalidad mexicana con acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.

con acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización. Acreditar la identidad con credencial para votar vigente, cartilla del servicio militar, cédula profesional o título profesional.

con credencial para votar vigente, cartilla del servicio militar, cédula profesional o título profesional. Cubrir el pago consular según la vigencia elegida.

Tarifas consulares 2026:

Pasaporte por un año : US$44

: Pasaporte por tres años : US$101

: Pasaporte por seis años : US$137

: Pasaporte por 10 años: US$209

En el caso de la credencial para votar (INE), el trámite es gratuito. Para obtenerla, los connacionales deben: