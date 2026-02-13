Buenas noticias para mexicanos: dónde estará el camión del consulado este 14 y 15 de febrero en Florida

El Consulado de México en Orlando anunció que su unidad móvil visitará varios condados en la segunda mitad de febrero para los beneficio de los residentes mexicanos en Florida. El camión visitará varios condados con el fin de facilitar la realización de diversos trámites, lo que permitirá a los solicitantes mantener sus documentos oficiales en regla de manera más rápida y accesible.

Dónde estará el camión del consulado el 14 y 15 de febrero en Florida

Para los mexicanos que requieran actualizar u obtener documentación oficial, camión del consulado se encontrará este fin de semana del San Valentín en la ciudad de Mulberry, informó la dependencia a través de sus redes sociales.

Las citas se pueden generar por vía telefónica y por internet (Instagram/@consulmexorl)

La unidad brindará atención en la sede de Redlands Christian Migrant Association (RCMA, por sus siglas en inglés), la cual se encuentra en la dirección 441 Academy Dr, Mulberry, FL. Para facilitar su ubicación, se puede consultar el mapa interactivo que fue compartido por la dependencia.

El consulado señala que el fin de semana se atenderá a los interesados de la siguiente forma:

Sábado 14 de febrero

Se atenderá a todas las personas interesadas, tengan o no cita previa, en un horario de 9.00 a 18.00 hs.

Domingo 15 de febrero

La atención estará reservada únicamente para quienes hayan agendado una cita, de 9.00 a 12.00 hs. Esta organización permite optimizar el servicio y reducir los tiempos de espera.

Requisitos para solicitar una cita en el consulado mexicano en Orlando

Para asegurar la atención durante la jornada dominical, las personas interesadas pueden agendar su cita mediante una llamada o enviando un mensaje de WhatsApp al número de Mi Consulado +1 (424) 309-0009.

El Consulado de México en Orlando también estará en Pensalcoa (Instagram/@consulmexorl)

También se puede generar la cita a través de internet desde el portal oficial del sistema consular. Para dudas o información adicional sobre la visita del consulado sobre ruedas, se habilitó el número +1 (407) 927-8297.

Tras su estancia en Mulberry, la unidad móvil continuará su recorrido y se trasladará a Pensacola para ofrecer los mismos servicios del 18 al 20 de febrero, de acuerdo con una imagen que subieron a sus cuentas oficiales.

Durante la jornada en Mulberry, los asistentes podrán realizar los siguientes trámites:

Matrículas

Pasaporte mexicano

Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE, por sus siglas en español)

Registro civil

Tarjeta Financiera para el Bienestar (FINABIEN, por sus siglas en español)

Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Con este proyecto, los migrantes mexicanos en EE.U. podrán mantener sus documentos oficiales en regla (Instagram/@consulmexorl)

Todos estos servicios son fundamentales para que los ciudadanos mexicanos en el extranjero mantengan su documentación vigente y accedan a programas oficiales.

Además de estos trámites, la oficina diplomática brinda orientación sobre procesos administrativos y resuelve inquietudes relacionadas con la documentación personal. Es recomendable acudir con papeles originales y sus copias para agilizar la atención.

Consulado ofrece ayuda legal y charlas para la comunidad mexicana

El Consulado de México en Orlando tiene jurisdicción sobre 54 condados del centro y norte de Florida. En sus oficinas centrales, ubicadas en 2550 Technology Dr, Orlando, Florida. Todos los días hay abogados que brindan asesoría legal a quienes lo requieren.

En las oficinas del Consulado de México en Orlando brindan asesoría legal a los migrantes (Instagram/@consulmexorl)

De igual manera, se realizan de forma constante pláticas informativas y actividades de apoyo comunitario. En días recientes se ofrecieron charlas sobre hígado graso, con el objetivo de promover medidas de prevención.

También acudieron representantes de Mil Mujeres, una organización sin fines de lucro que atiende la creciente necesidad de servicios legales bilingües para las inmigrantes en Estados Unidos, especialmente para aquellas que han sufrido delitos como violencia doméstica, agresión sexual o agresión criminal, según información de su sitio web.

Estas acciones forman parte de la labor integral del consulado para fortalecer la atención y el vínculo con los mexicanos en el exterior.