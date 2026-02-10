Renuncia una pieza clave para Mamdani en Nueva York, en medio de la extrema ola de frío

La comisionada del Departamento de Servicios Sociales de Nueva York (DSS, por sus siglas en inglés), Molly Wasow Park, presentó su renuncia esta semana. En medio de la ola de frío, el gobierno de Zohran Mamdani recibió la noticia de la funcionaria encargada de contener la situación de las personas en situación de calle. Pese al impacto político, el alcalde ya buscaba otro nombre para el cargo.

Renunció Molly Wasow Park, responsable del sistema de refugios de Nueva York

De acuerdo con Gothamist, la funcionaria presentó oficialmente su renuncia en la Gran Manzana el lunes por la mañana.

Molly Wasow Park presentó su renuncia como comisionada del DSS en la ciudad de Nueva York LinkedIn/Molly Wasow Park

Hasta ahora, Park era la encargada de administrar la cartera dependiente de la Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS, por sus siglas en inglés) de la ciudad. Además, tenía la responsabilidad de las iniciativas de asistencia callejera y programas de ayuda alimentaria y de dinero.

La renuncia de la funcionaria se dio un día antes de que el Ayuntamiento llevara a cabo una audiencia sobre la respuesta de la administración Mamdani a la ola de frío que azota a la ciudad de Nueva York. Park estaba programada para hablar allí.

Dentro del legado de la comisionada, se destaca el crecimiento en el número de refugios seguros y camas de estabilización. Estas son alternativas para personas que tienen dificultades para permanecer en sitios tradicionales.

Las camas de estabilización funcionan como un recurso temporal para luego abordar la problemática con más profundidad. Según cifras citadas por el medio, en 2025 Nueva York logró trasladar a más de 1200 individuos que usaron este recurso a viviendas permanentes.

Además, entre las medidas de Park también se destacan cifras récord en la emisión de vales de asistencia para el alquiler.

Ola de frío en Nueva York: el contexto que rodea la renuncia

Junto con la mencionada audiencia, la salida de Park llega en medio de la continuidad de la ola de frío. Desde el 24 de enero, se registraron 18 personas que fallecieron por las bajas temperaturas en las calles de la Gran Manzana.

De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Nueva York, se espera que la ola polar se mantenga durante toda la semana.

A pesar de que las temperaturas no serían tan intensas como lo fueron durante las jornadas anteriores, la alerta y el riesgo para personas sin hogar se mantienen en la ciudad.

La renuncia de la funcionaria se dio en medio de la ola de frío que enfrenta Nueva York KENA BETANCUR� - AFP�

Mamdani ya buscaba reemplazo tras la renuncia de Molly Wasow Park

Más allá de que la renuncia sorprendió a muchos y el gobierno del demócrata no hizo comentarios públicos sobre el hecho, la administración Mamdani tenía planes de reemplazar a Park en el cargo.

La funcionaria había sido nombrada por Eric Adams en 2023 y permanecía en una especie de período de transición, según Daily News. Desde enero, el alcalde realiza entrevistas para definir al reemplazante.

Según comunicó la vocera Dora Pekec al medio, el nuevo comisionado del DSS se anunciará en las próximas semanas. Mientras tanto, Park accedió a permanecer en el cargo hasta fin de mes para facilitar el cambio, por lo que la noticia no se hará pública oficialmente hasta que Mamdani defina al sucesor.