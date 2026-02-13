Día de los Presidentes: qué estará abierto y cerrado en Florida este 16 de febrero

Este lunes 16 de febrero, Florida se une a la celebración nacional del Día de los Presidentes, un feriado federal que marca el tercer lunes del mes y ofrece un respiro a mitad de la temporada invernal. Mientras que las oficinas gubernamentales detendrán sus operaciones, otros sectores aprovecharán la fecha con ofertas de temporada.

Qué estará abierto en Florida el Día de los Presidentes

La celebración del Día de los Presidentes se lleva a cabo en todo Estados Unidos, aunque cada estado tiene sus propias normativas. En Florida algunos servicios se resentirán mientras que otros funcionarán con total normalidad, según TCPalm.

Tiendas como Publix, Walmart y Target permanecerán abiertas en Florida en el Día de los Presidentes (Archivo) Google Maps

Entre los negocios que permanecerán abiertos se encuentran:

Centros comerciales y restaurantes: la gran mayoría de los centros comerciales y restaurantes estarán abiertos , y ofrecerán ofertas especiales por el feriado.

la gran mayoría de los centros comerciales y restaurantes estarán , y ofrecerán ofertas especiales por el feriado. Supermercados: las principales cadenas de comestibles en el estado operarán con total normalidad, para que los residentes se abastezcan sin inconvenientes. Gigantes del sector como Publix, Walmart, Target, Winn-Dixie y Whole Foods Market mantendrán sus horarios habituales de apertura y cierre, aunque se aconseja verificar por cambios mínimos.

las principales cadenas de comestibles en el estado operarán con total normalidad, para que los residentes se abastezcan sin inconvenientes. Gigantes del sector como mantendrán sus horarios habituales de apertura y cierre, aunque se aconseja verificar por cambios mínimos. Farmacias: CVS y Walgreens suelen permanecer abiertas para brindar acceso a medicamentos y artículos de primera necesidad. Sin embargo, las farmacias internas dentro de los supermercados podrían tener horarios reducidos.

La mayoría de los restaurantes estarán abiertos en el Estado del Sol el 16 de febrero (Archivo) fooqsmiami.com - fooqsmiami.com

Qué estará cerrado en Florida el Día de los Presidentes

Por ser un feriado federal, la mayoría de las oficinas federales, estatales, del condado y municipales estarán cerradas. Esto incluye los departamentos de vehículos motorizados (DMV) y las oficinas de recaudación de impuestos, según The Financial Express.

Los tribunales federales y estatales también estarán cerrados. Además, el Servicio Postal (USPS) emitió un comunicado oficial donde declaró que sus oficinas de correos estarán cerradas y no habrá entrega de correo ordinario. Solo se entregará Priority Mail Express en áreas seleccionadas.

El sector de bancos y finanzas también sufrirá cierres. La mayoría de las instituciones financieras, que incluyen grandes bancos como Chase, Wells Fargo y Bank of America, permanecerán cerrados. Los servicios de banca en línea y cajeros automáticos (ATM) seguirán operativos, de acuerdo con el sitio Remitly.

Finalmente, en el ámbito educacional, en la mayoría de los condados de Florida (también Treasure Coast, Palm Beach y Miami-Dade), las escuelas públicas estarán cerradas para estudiantes y maestros. Se recomienda consultar el calendario específico del distrito escolar local.

Bank of America y otras entidades financieras permanecerán cerradas el 16 de febrero por el Día de lo Presidentes (Archivo) Google Maps

Transporte y la recolección de basura el 16 de febrero en Florida

Para los usuarios del transporte público, muchos servicios de autobús y tren operarán con un horario de domingo o feriado. Por lo que se aconseja verificar con la agencia local (como Brightline o Tri-Rail) antes de viajar, según TCPalm.

Por otro lado, en la mayoría de las ciudades, el servicio de recolección de basura y reciclaje no se modificará y operará en su horario habitual, aunque algunos municipios podrían tener cambios.

Origen del Día de los Presidentes

El origen del Día de los Presidentes se remonta a la celebración del natalicio de George Washington (22 de febrero). Se implementó por primera vez en 1879 por el Congreso para las oficinas federales en Washington D.C., y se expandió a nivel nacional en 1885, de acuerdo con The New York Times.

A finales de la década de 1960, el Congreso aprobó esta ley que entró en vigor en 1971. El objetivo principal era trasladar varios feriados federales a los lunes para crear fines de semana de tres días para los trabajadores.

Aunque popularmente se le llama “Día de los Presidentes”, legalmente el nombre sigue siendo “Cumpleaños de Washington” (Washington’s Birthday) a nivel federal. La fecha también se encuentra cerca del natalicio de Abraham Lincoln (12 de febrero), por lo que se aceptó la fecha socialmente como un día para honrar a ambos líderes.