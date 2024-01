escuchar

Beth Orticelli es una mujer originaria de Chicago que durante un tiempo se ha dedicado a una de sus más grandes pasiones: coleccionar dientes de tiburón. Desde hace un par de años, la maestra jubilada vive en Venice, Florida, donde encontró el lugar perfecto para relajarse. Un día, mientras paseaba cerca del mar, descubrió una joya de la paleontología: un diente de megalodón, que se calcula que tiene alrededor de 12 millones de años.

“Es meditativo. Yo lo llamo shark aerobics. Se trata de caminar, agacharse y recoger cosas que ves... caminar en cuclillas y recoger cosas constantemente”, contó la mujer a WWSB. Este suceso, que ocurrió hace un mes, llamó la atención de los floridenses, a pesar de que Venice es conocida como la “capital mundial de los dientes de tiburón”.

Beth Orticelli es una maestra jubilada que vive en Venice, Florida, donde encontró el lugar perfecto para relajarse Sebastien Aubinaud / Unsplash

Orticelli tiene una gran colección de dientes de tiburón que guarda con orgullo y que presume en artefactos de decoración en la sala de su casa. Tras dos años de mantenerse feliz con su pasatiempo, encontró un colmillo con mucha historia durante su paseo por Manasota Beach. “Mi esposo y yo estábamos caminando y él estaba señalando algo”, recordó la mujer: ”Yo dije: ‘¡Vaya!’ Era una cosa gigante que me llenaba toda la mano”.

Un diente de megalodón fue descubierto cerca del mar de Manasota Beach beth.orticelli / Facebook

¿Dónde buscar dientes de tiburón en Florida?

Venice forma parte del condado de Sarasota, en el estado de Florida, y encontrar dientes de megalodón es una de las atracciones turísticas que, incluso, se promueven en el sitio oficial del lugar. “¡Afortunadamente, hay muchos dientes para todos, así como muchas actividades con tiburones para toda la familia!”, invita el condado.

De acuerdo con la página oficial, Venice tiene una gran reserva de dientes de tiburón fosilizados y, según los expertos, los mejores lugares para encontrar algunos de los dientes gigantes de estos escualos son las playas en Venice Jetty, Caspersen Beach, Casey Key y Manasota Beach: “El muelle de pesca de Venice, en Brohard Park, está justo en el corazón del lugar de los dientes de tiburón, es un destino ideal para comenzar”.

El megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido

El diente de megalodón que Orticelli encontró es particularmente especial por sus dimensiones y si se pusiera a la venta, los coleccionistas podrían pagar varios cientos de dólares, según WWSB. Además, aunque en esa zona se encuentran muchos ejemplares, no es común que estén fuera del mar. “La gente pensaba tres cosas: o un buzo lo perdió en su camino de regreso a la costa, alguien lo plantó como una buena acción, o simplemente fue enterrado en las afueras de Venice”, sumó la mujer, en declaraciones retomadas por Newsweek.

Fue tanta la euforia de la mujer de encontrar el antiguo colmillo que su noticia fue muy bien recibida por su comunidad de seguidores en Facebook. Entre los incrédulos que poco se alegraron con la pareja fueron algunos buzos, contó la mujer, quienes habían pasado entre dos y tres décadas buscando los mismos ejemplares paleontológicos sin obtener éxito.

Por el momento, la exmaestra no piensa ponerlo a la venta: “Mucha gente en línea me preguntó si lo iba a vender y no tenía idea de cuánto valía, pero para algo que tiene unos 12 millones de años, probablemente solo vale unos cientos de dólares”.

