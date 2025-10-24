“Casas de ensueño” en Florida: así obtuvo una familia su vivienda asequible

Una familia de Florida acaba de cumplir su mayor deseo. Gracias a la “Lotería de Casas de Ensueño”, un programa del condado de Miami-Dade que en 2024 ofreció acceso a viviendas a precios asequibles, los García ahora son dueños de una propiedad nueva y cómoda, por un precio muy inferior al de mercado.

La historia de la familia ganadora del programa “Casas de Ensueño” en Miami-Dade

José García, ingeniero civil, está feliz. Hace pocos meses se mudó con su esposa e hijos a una casa de cuatro habitaciones y dos baños en el suroeste de Miami-Dade. No la rentan, son sus dueños. El inmueble les fue adjudicado en 2024, tras resultar ganadores de una de las propiedades ofrecidas por la iniciativa municipal, que fue impulsada por el condado para facilitar el acceso a la vivienda.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava., junto a José García y su familia Captura TV Telemundo

Estos residentes participaron en la lotería del año pasado. “Me dijeron que había mucha gente (inscripta en el programa), pero lo que es de uno, es de uno por derecho de Dios. Me tocó a mí y aquí estamos felices”, recordó García en diálogo con Telemundo Miami.

El hombre relató que cuando recibió el llamado telefónico y le dijeron que su familia había sido seleccionada para acceder a una de las propiedades a bajo precio, no lo podía creer: “Fue una sorpresa maravillosa”. “Todos estamos muy felices, estamos muy confortables aquí. Nos sentimos de maravilla. La casa es muy amena, muy amigable, pensamos estar mucho tiempo acá”, expresó.

Su hija Laura, de 19 años y estudiante universitaria, también manifestó su alegría por su nueva vivienda. “La amamos y se siente como nuestra casa para siempre”, le dijo a NBC Miami. Y agregó: “Me encanta que se sienta tan abierto y que todo se sienta de buena calidad. El ambiente es increíble y la zona también es realmente increíble”.

Las dos casas que se sortearon en 2024 eran nuevas y de cuatro habitaciones y dos baños Imagen de Jens Neumann en Pixabay

Cómo funciona el programa “Casas de Ensueño” de Miami-Dade

“Casas de Ensueño” de Miami Dade es una iniciativa del condado para reducir la brecha habitacional en una región donde las propiedades tienen un costo elevado. En 2024 se sortearon dos viviendas nuevas, ubicadas en la calle 296 del suroeste, con cuatro dormitorios y dos baños y superficies de entre 167 y 171 metros cuadrados. El precio de compra fue de US$394 mil, una cifra considerablemente menor al valor medio de las casas en la zona.

“Para ponerlo en contexto, el valor medio de un inmueble en el condado de Miami-Dade es cercano a los US$600 mil; muchas familias e individuos jóvenes consideran que ese precio medio es una meta imposible de alcanzar”, explicó el año pasado la comisionada Danielle Cohen Higgins a NBC Miami durante la presentación del programa.

Daniella Levine Cava dijo que podría repetir la iniciativa en el futuro X

Quienes participaron de la edición 2024, se inscribieron de modo online a mediados del año pasado.

Los requisitos para participar del sorteo de casas en Miami-Dade

Entre los requisitos que debían cumplir para ser seleccionados y acceder al sorteo se encontraban los siguientes puntos:

Tener una puntuación crediticia mínima de 580.

Ingresos del hogar inferiores al 120% del ingreso medio del área (AMI) para la mayoría de los hogares.

Haber estado empleados durante al menos dos años o tener una fuente de ingresos equivalente (por ejemplo, pensión, jubilación, SSI, etc.).

Vivir en la vivienda como residencia principal durante el período de control (20 años).

Precalificación determinada por el primer prestamista.

Completar un curso de educación para compradores de propiedades.

para compradores de propiedades. Proporcionar un mínimo del 3% del pago inicial total.

Una vez cerrado el período de inscripción, las autoridades sortearon entre los solicitantes registrados, que cumplieron con los pasos y requisitos previos, la posibilidad de comprar las viviendas disponibles a precios subsidiados. Así fue como los García pudieron acceder a su nueva casa.

“Esta es una iniciativa muy importante, porque tener su propia casa es algo de igualdad. No solamente de alquiler, sino tener su propiedad para su futuro”, afirmó a Telemundo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Según este mismo medio, la funcionaria adelantó que planea ofrecer más casas asequibles de este tipo en el futuro.