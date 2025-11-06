Comida gratis en Florida: ¿dónde reparten alimentos frescos sin costo en noviembre 2025?
Estos sitios se encargan de repartir productos comestibles a las personas que atraviesan un difícil momento por la restricción del programa SNAP
El cierre del gobierno de Estados Unidos suspendió los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), lo que afectó a millones de beneficiarios. En Florida, cerca de 2.9 millones de personas que dependen de este programa, deben recurrir a diferentes organizaciones y bancos de alimentos para recibir ayuda sin costo.
Dónde obtener alimentos sin costo en Florida durante noviembre 2025
Los bancos de alimentos y organizaciones sin fines de lucro trabajan de forma intensa para entregar alimentos gratuitos a los beneficiarios del programa SNAP, ya que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) suspendió el pago de cupones en noviembre por el cierre del gobierno federal.
En Florida se estima que 2.9 millones de habitantes dependen de esta ayuda para la compra de alimentos. Por este motivo, varias entidades benéficas se disponen a brindar comida a quienes más lo necesitan, informó Univision.
La lista de bancos de alimentos que ofrecen ayuda en Florida es la siguiente:
- Feeding South Florida: atienden en Broward, Miami-Dade, Monroe y Palm Beach. Su sede principal se ubica en 2501 SW 32 Terrace, Pembroke Park, FL 33023, y su teléfono es954-518-1818.
- All Faiths Food Bank De Soto: se ubica en 1021 E Oak Street, Arcadia, FL 34266 y presta servicio en el condado de De Soto. Para ayudas alimentarias atiende lunes y miércoles de 10.00 a 14.00 hs, y jueves de 14.00 a 18.00 hs.
- Bread of the Mighty: sirve a condados de Alachua, Gilchrist, Levy y Union. Atiende en 325 NW 10 Avenue Gainesville, FL 32601, de 8.00 a 16.00 hs.
- Feeding Northeast Florida: atiende en 1116 Edgewood Ave N, Units D/E Jacksonville, FL 32254, de 8.00 a 16.00 hs.
- Feeding Tampa Bay: atiende en 4702 Transport Drive, Building 6 Tampa, FL 33605, y en su página web proporcionan un cronograma de noviembre con las respectivas direcciones y horarios de entrega de alimentos.
- America’s Second Harvest of the Big Bend: con dirección en 4446 Entrepot Boulevard, Tallahassee, FL 32310. Su área de servicio abarca 16 condados de Big Bend. En su web obtendrás más información para conseguir comida.
- Feeding the Gulf Coast: atiende en 5709 Industrial Boulevard, Milton, FL 32583 y ofrece alimentos gratuitos a cualquier menor de 18 años.
- Florida Gateway Food Bank: ofrece servicios en Columbia, Hamilton, Suwannee, and Union Counties. Su sede principal está ubicada en 553 NW Railroad Street Lake City, FL 32055, y atiende de lunes a viernes (menos los jueves), de 7.30 a 11.30 hs.
- Harry Chapin Food Bank of Southwest Florida: tiene dos direcciones, una en 3760 Fowler St., Fort Myers, FL 33901, y la otra en 3940 Prospect Ave., #101 Naples, FL 34104. Atiende de 8.00 a 14.00 hs.
- Second Harvest Food Bank of Central Florida: atiende en 411 Mercy Drive, Orlando, FL 32805, y en su página web proporcionan información sobre la distribución de alimentos.
- Treasure Coast Food Bank: atiende en 401 Angle Road Fort Pierce, FL 34947, y sirve a los condados de Indian River, Martin, St. Lucie y Okeechobee.
Calendario completo de noviembre del banco de alimentos Farm Share
Farm Share es una organización sin fines de lucro, que se fundó en 1991 como banco de alimentos. Trabaja diariamente para garantizar que los floridanos con inseguridad alimentaria reciban los alimentos, destacan desde su página oficial.
El cronograma de entrega de alimentos se divide según el Norte, Centro y Sur de Florida:
Norte de Florida:
- 6 de noviembre: Suwannee Co.- First Methodist, de 8.00 a 9.00 hs.
- 8 de noviembre: Tallahassee- Leon County Proctor, de 8.00 a 9.00 hs
- 8 de noviembre: Tallahassee- Life Deliverance, de 9.30 a 10.30 hs.
- 12 de noviembre: Carrabelle- Archangel, de 8.30 a 9.30 hs.
- 13 de noviembre: Pensacola- Epps, de 8.00 a 9.00 hs.
- 15 de noviembre: Tallahassee- Leon Co., de 8.00 a 9.00 hs.
- 15 de noviembre:Pensacola- Marcus Pointe Baptist Church, de 9.30 a 10.30 hs.
- 20 de noviembre: Tallahassee- Anderson Chapel, de 10.00 a 11.00 hs.
- 22 de noviembre: Lake City- Lake City PD, de 9.00 a 10.00 hs.
- 22 de noviembre: Crestview- Crossway, de 10.00 a 11.00 hs.
Centro de Florida
- 5 de noviembre: Brooksville-You Thrive Florida, de 10.30 a 13.30 hs.
- 7 de noviembre: Helping Hand Welaka, de 9.00 a 12.00 hs.
- 12 de noviembre: Deland-Volusia Distribution, de 10.00 a 13.00 hs.
- 14 de noviembre: Leesburg-United We Give, de 10.00 a 13.00 hs.
- 22 de noviembre: Jacksonville Thanksgiving Distribution, de 8.30 a 11.30 hs.
Sur de Florida
- 5 de noviembre: Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez, de 9.00 a 12.00 hs.
- 5 de noviembre: City of Opa-Locka, de 9.30 a 12.30 hs.
- 6 de noviembre: Miami-Florida Dept. of Health, de 10.00 a 13.00 hs.
- 7 de noviembre: Miami-Commissioner Joe Carollo, de 10.00 a 13.00 hs.
- 7 de noviembre: North Miami-Representative Fabián Basabe, de 10.00 a 13.00 hs.
- 7 de noviembre: Oakland Park-Heart Community Resource Center, de 10.00 a 13.00 hs.
- 8 de noviembre: Miami-Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church, de 9.00 a 12.00 hs.
- 8 de noviembre: Miami-State Senator Shevrin Jones & Representative Ashley Gantt, de 9.00 a 12.00 hs.
- 8 de noviembre: North Lauderdale-Empower U Community Health Center, de 10.00 a 13.00 hs.
- 8 de noviembre: Pembroke Pines-Commissioner Alexandra P. Davis & Broward County Parks and Recreation, de 10.00 a 13.00 hs.
- 12 de noviembre: Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez, de 9.00 a 12.00 hs.
- 12 de noviembre: Miami Gardens-State Representative Felicia Robinson, de 10.00 a 13.00 hs.
- 12 de noviembre: WPB-West Gate CRA, de 11.00 a 14.00 hs.
- 13 de noviembre: Miami-Be Strong International, de 9.00 a 12.00 hs.
- 13 de noviembre: Palm Bay-State Representative Monique Miller, de 10.00 a 13.00 hs.
- 14 de noviembre: Miami-JESSIE TRICE COMMUNITY HEALTH SYSTEM, de 9.00 a 12.00 hs.
- 14 de noviembre: Oakland Park-Heart Community Resource Center, de 10.00 a 13.00 hs.
- 15 de noviembre: Orlando-Representative Rita Harris, de 9.00 a 12.00 hs.
- 15 de noviembre: Hollywood-Representative Marie Paule Woodson, de 10.00 a 13.00 hs.
- 15 de noviembre: Riviera Beach-The Orange Bowl, de 10.00 a 13.00 hs.
- 18 de noviembre: NMB-CG Bethel High School & State Representative Wallace Aristide, de 9.00 a 12.00 hs.
- 19 de noviembre: Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez, de 9.00 a 12.00 hs.
- 19 de noviembre: Miami-Chairman Anthony Rodriguez, de 10.00 a 13.00 hs.
- 19 de noviembre: Royal Palm Beach-KareMark Solutions, de 10.00 a 13.00 hs.
- 20 de noviembre: Gainesville-Strike Out Hunger, de 9.00 a 12.00 hs.
- 21: de noviembre: NMB-Commissioner Micky Steinberg, de 9.00 a 12.00 hs.
- 21 de noviembre: Lauderhill-Commissioner Hazelle Rogers, de 9.30 a 12.00 hs.
- 22 de noviembre: Fort Lauderdale-State Senator Rosalind Osgood and Mount Olive Baptist Church, de 10.00 a 13.00 hs.
- 22 de noviembre: Miami-New Evangelical Missionary Church of God, de 10.00 a 13.00 hs.
- 24 de noviembre: The City of West Park, de 11.00 a 13.00 hs.
- 25 de noviembre: NMB-The City of North Miami Beach Mayor and Commission, de 9.00 a 12.00 hs.
