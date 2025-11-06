Comida gratis en Florida: ¿dónde reparten alimentos frescos sin costo en noviembre 2025?

El cierre del gobierno de Estados Unidos suspendió los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), lo que afectó a millones de beneficiarios. En Florida, cerca de 2.9 millones de personas que dependen de este programa, deben recurrir a diferentes organizaciones y bancos de alimentos para recibir ayuda sin costo.

Dónde obtener alimentos sin costo en Florida durante noviembre 2025

Los bancos de alimentos y organizaciones sin fines de lucro trabajan de forma intensa para entregar alimentos gratuitos a los beneficiarios del programa SNAP, ya que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) suspendió el pago de cupones en noviembre por el cierre del gobierno federal.

Bancos de alimentos en Florida otorgan comida gratis en medio de la suspensión de SNAP (BancodeAlimentos/Archivo) Freepik

En Florida se estima que 2.9 millones de habitantes dependen de esta ayuda para la compra de alimentos. Por este motivo, varias entidades benéficas se disponen a brindar comida a quienes más lo necesitan, informó Univision.

La lista de bancos de alimentos que ofrecen ayuda en Florida es la siguiente:

Actualmente, las ONGs sin fines de lucro se encargan de recolectar alimentos y distribuirlos entre las familias más necesitadas (BancodeAlimentos/Archiv0)

Calendario completo de noviembre del banco de alimentos Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro, que se fundó en 1991 como banco de alimentos. Trabaja diariamente para garantizar que los floridanos con inseguridad alimentaria reciban los alimentos, destacan desde su página oficial.

El cronograma de entrega de alimentos se divide según el Norte, Centro y Sur de Florida:

Norte de Florida:

6 de noviembre: Suwannee Co.- First Methodist, de ​8.00 a 9.00 hs.

Suwannee Co.- First Methodist, de ​8.00 a 9.00 hs. 8 de noviembre: Tallahassee- Leon County Proctor, de ​8.00 a 9.00 hs

Tallahassee- Leon County Proctor, de ​8.00 a 9.00 hs 8 de noviembre: Tallahassee- Life Deliverance, de 9.30 a 10.30 hs.

Tallahassee- Life Deliverance, de 9.30 a 10.30 hs. 12 de noviembre: Carrabelle- Archangel, de 8.30 a 9.30 hs.

Carrabelle- Archangel, de 8.30 a 9.30 hs. 13 de noviembre: Pensacola- Epps, de ​8.00 a 9.00 hs.

Pensacola- Epps, de ​8.00 a 9.00 hs. 15 de noviembre : Tallahassee- Leon Co., de ​8.00 a 9.00 hs.

: Tallahassee- Leon Co., de ​8.00 a 9.00 hs. 15 de noviembre :Pensacola- Marcus Pointe Baptist Church, de 9.30 a 10.30 hs.

:Pensacola- Marcus Pointe Baptist Church, de 9.30 a 10.30 hs. 20 de noviembre: Tallahassee- Anderson Chapel, de 10.00 a 11.00 hs.

Tallahassee- Anderson Chapel, de 10.00 a 11.00 hs. 22 de noviembre : Lake City- Lake City PD, de 9.00 a 10.00 hs.

: Lake City- Lake City PD, de 9.00 a 10.00 hs. 22 de noviembre: Crestview- Crossway, de 10.00 a 11.00 hs.

Centro de Florida

5 de noviembre: Brooksville-You Thrive Florida, de 10.30 a 13.30 hs.

Brooksville-You Thrive Florida, de 10.30 a 13.30 hs. 7 de noviembre : Helping Hand Welaka, de 9.00 a 12.00 hs.

: Helping Hand Welaka, de 9.00 a 12.00 hs. 12 de noviembre: Deland-Volusia Distribution, de 10.00 a 13.00 hs.

Deland-Volusia Distribution, de 10.00 a 13.00 hs. 14 de noviembre: Leesburg-United We Give, de 10.00 a 13.00 hs.

Leesburg-United We Give, de 10.00 a 13.00 hs. 22 de noviembre: Jacksonville Thanksgiving Distribution, de 8.30 a 11.30 hs.

Fundada en 1991, Farm Share funciona como el banco de alimentos oficial del estado de Florida (Captura/FarmShare) farmshare.org

​Sur de Florida