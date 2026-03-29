Pueden pedir su green card hoy: el Visa Bulletin de marzo 2026 abrió la categoría EB-2 para ciertos migrantes

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) publicó el Boletín de Visas de marzo 2026. En el documento se anunciaron beneficios para los mexicanos que quieran solicitar el visado EB-2, como la fecha para presentar la documentación.

Qué se sabe de la noticia que beneficia a los mexicanos

De acuerdo con el boletín, México se encuentra bajo la categoría “C” de envío de solicitudes. Al estar en este grupo, cualquier mexicano calificado puede presentar su proceso de ajuste de estatus o enviar su documentación al Centro Nacional de Visados (NVC) sin importar su fecha de prioridad.

Este cambio de estatus surge luego de que las políticas migratorias de la administración Trump redujeran las emisiones en ciertos países. Para no perder el número de visados disponibles, se están ofreciendo a solicitantes de otros países, como en el caso de México.

Cualquier mexicano calificado puede presentar su proceso de ajuste de estatus o enviar su documentación sin importar su fecha de prioridad Freepik

“Para que haya visas disponibles de acuerdo con las secciones 201 a 203 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para un número suficiente de posibles inmigrantes de otros países en el año fiscal 2026, se han adelantado las fechas de presentación de solicitudes“, cita el documento presentado por el DOS.

Asimismo, la agencia federal informó que los mexicanos que iniciaron el trámite antes del 15 de octubre de 2024 podrán recibir su residencia permanente (más conocida como green card) bajo la categoría del EB-2 a partir de este mes.

¿Otras nacionalidades tendrán beneficios con la EB-2?

México no es el único país que goza de nuevos beneficios para solicitar la EB-2. Filipinas también se encuentra en la categoría “C”, por lo que cualquier solicitante calificado podrá iniciar su proceso documental de inmediato.

De igual modo, los filipinos que comenzaron el trámite previo al 15 de octubre de 2024 podrán recibir sus visados en marzo.

China comparte con la India el 28,6% de la cantidad de visados emitidos para la categoría del EB-2 Wu Jiaxiang - XinHua

En el caso de los solicitantes de China y la India, el gobierno puede aprobar su estatus migratorio si comenzaron el trámite previo a estas fechas:

China : 1° de septiembre de 2021.

: 1° de septiembre de 2021. India: 15 de septiembre de 2023.

China e India comparten el 28,6% de la cantidad de permisos emitidos para esta categoría. Debido a esto, se encuentran sujetos a disposiciones de distribución.

Qué es la EB-2 y cuáles son los requisitos

La EB-2 es una visa de trabajo para ciudadanos no estadounidenses que tengan un título avanzado o una habilidad excepcional.

Previo a solicitarla, el patrocinador debe pedir una certificación laboral de empleo permanente (PERM) ante el Departamento de Trabajo, a través del formulario ETA-9089.

No obstante, es posible omitir este requisito si se solicita una exención por interés nacional (EB-2 NIW).

Para la EB-2, el solicitante debe cumplir con dos requisitos puntuales: