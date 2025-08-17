Cómo registrarse para obtener ayuda de hasta US$35.000 para comprar una casa en Florida

Florida anunció el programa Hometown Heroes Housing en su edición de 2025. Esta iniciativa estatal otorga ayuda financiera a los solicitantes elegibles para comprar una vivienda en el territorio. ¿Cuándo comienza y cómo se realiza el registro?

Cuándo inicia el programa de ayuda para comprar una casa en Florida

La fecha de apertura para las peticiones comienza el lunes 18 de agosto próximo y ofrece hasta 35.000 dólares para los nuevos propietarios que cumplan con una serie de requisitos. El presupuesto total del HTH, por sus siglas en inglés, es de US$50 millones.

Los requisitos que deben cumplir los solicitantes del programa para la vivienda en Florida Freepik

Los principales criterios para ser elegible para el programa de préstamos en Florida son:

Trabajadores a tiempo completo por un empleador con sede en el estado: por ejemplo, en atención médica, personal escolar, de primera respuesta, de seguridad pública o judicial, o de cuidado infantil.

por un empleador con sede en el estado: por ejemplo, en atención médica, personal escolar, de primera respuesta, de seguridad pública o judicial, o de cuidado infantil. Miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Guardia Costera o la Guardia Nacional de Florida.

de Estados Unidos, la Guardia Costera o la Guardia Nacional de Florida. Veteranos empleados a tiempo completo por un empleador con sede en Florida.

El proyecto estatal se inició en 2022 y, desde entonces, casi 22.000 familias recibieron esta ayuda: 6717 con US$100 millones el primer año, 8855 con 136 millones en 2023 y 6135 con US$100 millones el año pasado.

Además de la ayuda financiera, el programa de Florida cuenta con tasas hipotecarias competitivas y reducción de tarifas iniciales en préstamos FHA, VA, USDA y convencionales.

Los solicitantes deben cumplir con los límites de ingresos de cada condado, establecidos en una tabla del organismo, y pueden percibir hasta el 5% del monto total de su primera hipoteca, con un mínimo de US$10.000 y un máximo de US$35.000 para el pago inicial y los costos de cierre.

El paso a paso para registrarse en el programa de ayuda para comprar una vivienda en Florida Freepik

En tanto, el dinero del programa no tiene que devolverse, pero esta regla cuenta con excepciones como que el propietario de la vivienda decida venderla, transfiera la unidad o deje de vivir en ella.

Cómo solicitar el Programa Hometown Heroes Housing de Florida

La página web del proyecto estatal dio detalles sobre los pasos a seguir para postularse para esta ayuda a partir del 18 de agosto de 2025. Estos son:

Contactar a un prestamista incluido en el listado oficial de Florida Housing, que esté disponible en la sección de “Homebuyer Loan Programs”, a través de “Find a Lender”.

Reunir y presentar la documentación correspondiente a las evidencias de ingresos, la ocupación que se desempeña, el puntaje que se posee de crédito y la elegibilidad de trabajo.

Calificar para un préstamo FHA, VA, USDA o convencional.

Una vez se firme el contrato de compra de la vivienda en el Estado del Sol, se deben reservar los fondos, ya que el dinero estimado se asigna por orden de solicitud.

(Archivo) La ayuda destinada por el programa es de un mínimo de US$10.000 y un máximo de US$35.000 Freepik

Las autoridades floridanas recomendaron iniciar el proceso lo antes posible cuando se abran las inscripciones, debido a que este año la capacidad de ayuda para las familias se presentó inferior que en 2024 y en los años previos, que osciló entre los US$100 millones y US$136 millones, y el presente cuenta con únicamente US$50 millones.