Cómo seguir en vivo el trineo de Santa Claus y cuándo llega a Florida

Con ayuda del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, por sus siglas en inglés), es posible seguir en vivo la trayectoria del trineo de Santa Claus, mientras este entrega los regalos de Navidad a niños de todo el mundo.

Así se puede rastrear el trineo de Santa Claus en vivo

La magia de la Navidad es más grande gracias a la transmisión en vivo del recorrido de Papá Noel. Desde las 6.00 hs del 24 de diciembre, los niños se pueden comunicar a la línea telefónica 1-877-HI-NORAD para pedir informes sobre el paradero de Santa Claus.

Asimismo, están disponibles las redes sociales del Mando de Defensa estadounidense, que brinda actualizaciones constantes por medio de Instagram, X, Facebook y YouTube.

Para rastrear a Santa en vivo se puede acceder al sitio web NoradSanta.org o descargar la aplicación móvil que permitirá dar con la ubicación exacta Santa con ayuda de satélites, radares y cámaras de alta tecnología, instaladas en diferentes partes del mundo.

Cuándo llega Santa Claus a Florida

Los años de rastreo del trineo han demostrado que Santa Claus tiene un itinerario de entrega de regalos muy meticuloso, ya que si los niños del hogar que visitará aún se encuentran despiertos, pasará a la siguiente casa.

Agentes de NORAD rastrean la ubicación en tiempo real de Santa Claus (Facebook/NORAD Tracks Santa)

Sin embargo, se sabe que Papá Noel y sus renos inician recorrido en la línea de cambio de fecha del océano Pacífico, y visitan primero a países como Australia o Nueva Zelanda, para después cruzar por Asia, África y Europa.

Antes de terminar la noche, el trineo viaja por América del Norte y América Latina, por lo que podría llegar a Florida entre las 21 hs y las 23.59 del 24 de diciembre de 2025, de acuerdo a lo informado por NORAD.

El Mando de Defensa Aeroespacial destaca que lleva más de seis décadas como rastreador oficial de Santa Claus, ya que todo comenzó tras un malentendido en 1955, cuando un anuncio de un periódico local invitó a los niños a marcar directamente por teléfono al hombre de rojo.

Sin embargo, el número publicado correspondía al Centro de Defensa Aérea Continental (CONAD, predecesor de NORAD). La primera llamada hecha por un niño fue atendida por el coronel Harry Shoup, quien movilizó a su equipo para garantizar el rastreo y la seguridad de Papá Noel durante su viaje.

La ubicación de Santa Claus en tiempo real es actualizada constantemente y compartida por redes sociales, el sitio web o la aplicación móvil de NORAD (Facebook/NORAD Tracks Santa)

Desde entonces, seguir el paradero del trineo se ha convertido en una tradición anual cuya operación fue asumida por NORAD y es calificada actualmente como uno de los programas de divulgación comunitaria más grandes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Cómo viaja Santa Claus durante la Navidad

Santa Claus trabaja durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, a bordo de un trineo mágico que viaja a casi lo equivalente a la velocidad de la luz, de acuerdo con National Geographic.

Esta nave está impulsada por nueve renos, Rudolph (el líder), Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner y Blitzen, quienes ayudan a Papá Noel a entregar regalos a millones de hogares en diferentes partes del mundo.

Rudolph guía el camino con su brillante nariz roja, pero todos hacen un esfuerzo para volar a velocidades de casi 300 mil kilómetros por segundo.

Con ayuda de sus renos y la magia, Santa Claus consigue entregar regalos a todos los niños del mundo (Pexels/cottonbro studio)

Además, Santa tiene un saco mágico en el que guarda todos los regalos necesarios y utiliza la magia para concretar su misión durante una sola noche y sin ser visto.

Los investigadores y divulgadores científicos apuntan a que Papá Noel podría visitar hasta 800 millones de hogares durante una sola noche, por lo que su hazaña es sobrehumana y no tiene otra explicación más que la magia de la Navidad.