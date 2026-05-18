Avanza la huelga de trenes en Nueva York: el pedido de Kathy Hochul a los sindicatos del Long Island Rail Road

La huelga del Long Island Rail Road (LIRR) dejó sin servicio ferroviario a miles de pasajeros entre Long Island y la ciudad de Nueva York, con fuerte impacto en el inicio de la semana laboral. Ante la suspensión total del servicio ferroviario, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió a los sindicatos y a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) que retomen las negociaciones.

Qué exigió Kathy Hochul para destrabar la huelga del LIRR en Nueva York

Durante una rueda de prensa el domingo 17 de mayo, la gobernadora reclamó que las partes involucradas retomen las conversaciones lo antes posible para evitar una extensión del conflicto. Según explicó, la forma más rápida de recuperar la normalidad es reactivar el servicio ferroviario y alcanzar un entendimiento entre la entidad y los gremios.

Kathy Hochul emitió un comunicado ante la huelga del ferrocarril de Long Island (LIRR)

“Resuelvan esto para evitar una huelga prolongada que perturbará la vida de los neoyorquinos que trabajan arduamente y afectará la economía de los miembros del sindicato a quienes representan sus líderes”, dijo Hochul. “Reunir a todos en la mesa de negociaciones es la manera más segura de resolver esta huelga“, aseguró.

La mandataria calificó la huelga como una medida innecesaria y afirmó que la MTA presentó distintas propuestas con incrementos salariales. Sin embargo, sostuvo que para avanzar en un acuerdo es necesario que ambas partes participen de las negociaciones.

“Logré que la MTA tuviera una situación financiera estable. Trabajé arduamente para conseguirlo y no quiero que se revierta. No lo permitiré”, señaló. “Pero sé que se puede llegar a un acuerdo para poner fin a esta huelga, y que se puede terminar pronto”, agregó.

La gobernadora también habló directamente a los empleados del LIRR. Advirtió que varios días sin actividad podrían neutralizar las mejoras salariales que buscan obtener en el nuevo convenio laboral debido a la pérdida de ingresos ocasionada por el paro. Además, advirtió que la MTA no puede aceptar condiciones que deriven en aumentos de tarifas o mayores impuestos para los residentes.

“Su labor es absolutamente vital. Sin duda. Valoro su trabajo y creo que merecen salarios y beneficios justos. Pero esta huelga ha puesto todo eso en riesgo”, aseguró. “Como gobernador, mi prioridad es luchar por la asequibilidad para todos los neoyorquinos, y esta huelga pone en riesgo esa asequibilidad”, reiteró.

La gobernadora de Nueva York invitó a los sindicatos del Long Island Rail Road a regresar a la mesa de negociaciones y a llegar a un acuerdo lo antes posible Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

Por qué los trabajadores del LIRR iniciaron la huelga que paralizó trenes en Nueva York

El conflicto se originó tras el fracaso de las negociaciones entre cinco sindicatos ferroviarios y la MTA para renovar un contrato laboral de cuatro años. La principal diferencia está relacionada con los aumentos salariales reclamados por los trabajadores.

“El costo de vida se ha disparado. Sin embargo, la MTA y el ferrocarril de Long Island todavía esperan que nuestros miembros se conformen con menos”, dijo Sean O’Connor, presidente general de la Asociación Internacional de Maquinistas, a CBS News.

Los gremios solicitan una suba del 16% distribuida en cuatro años, mientras que la MTA ofreció incrementos escalonados menores. Además del aspecto salarial, existen desacuerdos sobre cambios en normas operativas y condiciones de trabajo dentro del sistema ferroviario.

“Los trabajadores simplemente buscan un contrato que les permita alcanzar el punto de equilibrio”, señaló Kevin Sexton, vicepresidente de la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras y Maquinistas.

Kathy Hochul mencionó que el paro también se debe al fin del proceso de mediación federal. La gobernadora responsabilizó a decisiones tomadas durante la administración de Donald Trump por habilitar el escenario que derivó en la huelga, al permitir que los sindicatos quedaran liberados de la instancia de mediación.

“Esta huelga del LIRR solo fue posible porque la administración Trump la autorizó el otoño pasado. Antes de eso, una huelga no podía ocurrir. Los hechos todavía importan”, dijo la mandataria estatal en su cuenta de X.

El Long Island Rail Road (LIRR) entró en huelga y suspendió sus servicios Facebook MTA LIRR

Qué opciones de transporte ofrece la MTA durante la huelga del Long Island Rail Road

Ante la suspensión total del servicio, el gobierno estatal y la MTA implementaron un operativo especial para reducir el impacto en el transporte público. Desde la madrugada de este lunes 18 de mayo comenzaron a funcionar autobuses gratuitos para trabajadores esenciales y pasajeros que no pueden trabajar de manera remota.

“Se ofrecerá un servicio limitado que circulará hacia Manhattan de 4.30 a 9 hs y hacia Long Island de 15 a 19 hs con origen o destino en seis puntos de Long Island y destinos de transbordo del metro en Queens”, se detalló en un comunicado oficial.

Entre otras de las medidas, se ofrecieron alternativas como:

Se ampliaron los recorridos de autobuses locales.

Se solicitó a las autoridades del condado de Nassau aumentar la capacidad de las unidades.

Habilitación de estacionamientos alternativos en Citi Field para facilitar combinaciones con la línea 7 del metro.

La MTA reforzó frecuencias en varias líneas de metro para absorber parte de la demanda habitual del LIRR.

“He dirigido a las agencias estatales a implementar el teletrabajo y a alentar a los empleadores a hacer lo mismo. Si puedes trabajar desde casa, por favor hazlo“, dijo la gobernadora en redes sociales. “La forma más rápida de poner fin a esta disrupción es terminar la huelga y volver a poner los trenes en marcha”, reiteró.