El condado de Texas que creará nuevos distritos judiciales a partir de 2026: por una ley firmada por Greg Abbott
La legislación impulsa una amplia ampliación de tribunales y redistribuciones jurisdiccionales para mejorar tiempos de resolución en zonas con alta demanda
Texas se prepara para una transformación en su infraestructura judicial, impulsada por una nueva disposición legislativa destinada a aliviar la carga de trabajo en sus centros urbanos más grandes. El condado de Harris, donde se encuentra Houston, es el epicentro de esta expansión, que incluye la inminente creación de múltiples sedes judiciales que entrarán en funcionamiento en 2026.
HB 16: la ley firmada por Abbott para crear nuevos distritos judiciales en el condado de Harris
La HB 16 abarca una amplia gama de modificaciones dentro de la rama judicial de la autoridad estatal. Su objetivo principal fue revisar y mejorar las prácticas y los procedimientos relacionados con las diligencias judiciales. Esto se logra al cubrir aspectos como la seguridad de las entidades judiciales, la gestión de documentos y órdenes de arresto, las juntas juveniles, y la jurisdicción de diversas instancias legales.
La promulgación de esta legislación tiene repercusiones que van más allá del establecimiento de nuevas sedes, al modificar la jurisdicción de tribunales ya existentes y delinear el mandato específico de las dependencias judiciales que se inaugurarán.
La ley fue firmada por el gobernador Greg Abbott el 17 de septiembre de este año, al cierre de la segunda sesión legislativa especial.
Una expansión cívica sin precedentes en el condado de Harris
El condado de Harris es el principal beneficiario de la expansión de las cortes de distrito. En total, cinco nuevos distritos judiciales están programados para comenzar sus operaciones en esta jurisdicción durante la segunda mitad de 2026.
Este incremento sustancial busca mejorar la eficiencia en la tramitación de casos en esta zona metropolitana densamente poblada.
La primera ola de aperturas en Harris está fijada para el 1° de septiembre de 2026, fecha en la que serán instituidos tres nuevos órganos. Un mes más tarde, el 1° de octubre de 2026, se sumarán dos adicionales.
- Distrito Judicial 513 (Condado de Harris): desde el 1° de septiembre de 2026.
- Distrito Judicial 514 (Condado de Harris): desde el 1° de septiembre de 2026.
- Distrito Judicial 515 (Condado de Harris): desde el 1° de septiembre de 2026.
- Distrito Judicial 516 (Condado de Harris): desde el 1° de octubre de 2026.
- Distrito Judicial 517 (Condado de Harris): desde el 1° de octubre de 2026.
Asimismo, la norma define la orientación especializada de los flamantes distritos judiciales. En específico, indica que los tribunales 513, 514, 515, 516 y 517 darán preferencia a los asuntos de índole civil.
¿Cuándo entra en vigor? El calendario de implementación escalonado en Texas
La reconfiguración del mapa judicial texano se enmarca en un proceso estatal que se desarrolla a través de múltiples fechas de entrada en vigor a lo largo de varios años, según se detalla en la HB 16.
1° de enero de 2026
El Distrito Judicial 274° ajustará su composición para incluir a los condados de Comal y Hays, y excluir al Condado de Guadalupe de su jurisdicción concurrente previa. Este cambio también afecta las secciones 24.451(a) y (c) del Código de Gobierno.
1° de septiembre de 2026
Se crearán varios distritos de diversa jurisdicción:
- El Distrito Judicial 490° se establece en el Condado de Brazoria.
- El Distrito Judicial 492° se funda, cubriendo los condados de Colorado y Lavaca.
- El Distrito Judicial 511° se constituye en el Condado de Comal.
- El Distrito Judicial 523° se instituye en el Condado de Montgomery. A diferencia de los tribunales de Harris, este nuevo distrito dará preferencia a los casos penales.
1° de enero de 2027
Se reconfigura el Distrito Judicial 522° (antes Segundo 25°), compuesto ahora por los condados de Gonzales y Guadalupe, y se excluye al Condado de Colorado y Lavaca, que fueron reubicados en otras jurisdicciones
