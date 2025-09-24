Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir como inmigrante en Florida en septiembre de 2025

Los migrantes residentes pueden ser elegibles para solicitar una licencia de conducir en Florida, pero deben cumplir una serie de requisitos para completar el proceso. En el estado, que conforma una de las mayores poblaciones de origen latino e hispano, la gestión está a cargo del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (FLHSMV, por sus siglas en inglés).

Los documentos que requieren los migrantes para la licencia de conducir en Florida

Para iniciar una solicitud del permiso de manejo, los peticionarios migrantes deben aportar la documentación requerida ante el organismo de Florida. El Estado del Sol invalidó en 2023 las licencias de conducir para extranjeros sin estatus legal.

Los requisitos para obtener la licencia de conducir en Florida Sitio web: FLHSMV

La documentación original que requiere el FLHSMV a los solicitantes de licencias de conducir migrantes consta de:

Una prueba de identidad : puede ser una tarjeta de recibo de extranjero válida, green card, el sello I-551 en el pasaporte o en el formulario I-94, una orden de un juez de inmigración con el número de admisión o el formulario I-797 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) con una petición de estatus aprobada.

: puede ser una tarjeta de recibo de extranjero válida, green card, el sello I-551 en el pasaporte o en el formulario I-94, una orden de un juez de inmigración con el número de admisión o el formulario I-797 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) con una petición de estatus aprobada. Número del Seguro Social : puede ser en la tarjeta, en el formulario W-2 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) o un comprobante de pago de nómina.

: puede ser en la tarjeta, en el formulario W-2 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) o un comprobante de pago de nómina. Dos evidencias de residencia en Florida: como el contrato de alquiler o la hipoteca, facturas de servicios públicos, una tarjeta médica de salud, una póliza de automóvil, declaraciones bancarias fechadas en los últimos 60 días o documentación del empleador.

Requisitos para los migrantes que soliciten licencias CLP y CDL

Las licencias de conducir comerciales (CDL) o los permisos de aprendizaje comercial (CLP) también comprenden un criterio de la presentación de dos comprobantes de domicilio residencial en Florida a nombre de los solicitantes de origen migrante. Para este paso, no se puede utilizar un certificado de dirección del FLHSMV.

Las licencias de conducir en Florida suelen tener una vigencia de ocho años Freepik

Los papeles aceptados por el organismo estatal para establecer la residencia en Florida en el proceso del permiso de manejo son:

Licencia de conducir de clase E vigente en el estado y que se mantuvo por un período mínimo de seis meses.

Contrato de alquiler a nombre del solicitante, vigente por un período mayor a seis meses.

Hipoteca o escritura residencial vigente y firmada hace más de seis meses.

Declaración de domicilio.

Declaración de exención de impuestos a la propiedad en Florida.

Las licencias CDL tienen criterios que varían con respecto a las pruebas de residencia en el estado Flhsmv - Flhsmv

Cuándo se debe renovar la licencia de conducir en Florida

En términos generales, la licencia de conducir en el Estado del Sol presenta una vigencia de ocho años, pero se puede iniciar el trámite de renovación hasta 18 meses antes de la fecha de vencimiento. Además, también se debe pedir un reemplazo si se producen ciertas circunstancias, como por ejemplo: