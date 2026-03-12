Cuándo empieza la primavera boreal 2026 en Florida: la fecha y hora exacta

La llegada de la primavera en Florida se caracteriza por el incremento gradual de las temperaturas y de la humedad, en comparación con el invierno. Durante esta estación, los días son más extensos, los cielos permanecen usualmente despejados y los valores térmicos aumentan, aunque también hay un ascenso en las probabilidades de lluvias.

La fecha y hora exactas del inicio de la primavera en Florida

Según el Farmers’ Almanac, la primavera boreal de 2026 comenzará oficialmente el viernes 20 de marzo a las 10.46 hs Eastern Daylight Time (EDT).

El inicio de la primavera está marcado por el equinoccio de marzo, un fenómeno donde los rayos del Sol impactan de manera directa sobre el ecuador Canva

En esa fecha y hora específica ocurrirá el equinoccio. Este fenómeno se produce cuando los rayos solares impactan de manera directa sobre el ecuador, lo que genera un equilibrio casi perfecto entre luz y oscuridad.

Aunque popularmente se asocia la llegada de la estación con el 21 de marzo, Farmers’ Almanac explica que, desde hace varios años, el cambio de temporada ocurre el 20 de ese mes en todos los husos horarios de América del Norte.

El equinoccio simboliza el punto en el que la luz del día empieza a superar a la noche, después del dominio de la oscuridad que caracteriza a los meses posteriores al solsticio de invierno. También representa el comienzo del desplazamiento de la luz solar hacia el hemisferio norte, un proceso que se extenderá hasta el solsticio de junio, cuando se registre la jornada más extensa del año.

Florida y el comienzo de la temporada de huracanes

La temporada de huracanes del Atlántico es el período anual en el que es más probable la formación de ciclones tropicales o subtropicales en la cuenca del Atlántico Norte, que incluye el océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México.

Esta etapa comienza justo antes del cierre de la primavera boreal, el 1° de junio, y se extiende hasta el 30 de noviembre. Estas fechas fueron establecidas por convención en 1965 por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Cómo suele ser el clima de la primavera en Florida

A partir del 20 de marzo en adelante, las condiciones climáticas en Florida suelen mostrar patrones claros que describen el ascenso térmico y el aumento de la humedad. Con base en los registros de Weather Spark, las temperaturas máximas y mínimas ascienden de manera constante desde mediados de marzo, aunque cada región presenta variaciones particulares.

La primavera en Miami se caracteriza por un calentamiento acelerado Canva

Miami: calor en aumento y más días con lluvia

La primavera en Miami se caracteriza por un aumento paulatino de la temperatura desde el 20 de marzo en adelante. Con máximas que suben desde 78°F (25,5°C) hasta 86°F (30°C) y mínimas que avanzan desde 65°F (18,3°C) hasta 76°F (24,4°C), la ciudad muestra un patrón de calentamiento acelerado.

En paralelo, se registra en primavera un incremento notable en la posibilidad de jornadas lluviosas. Weather Spark indicó que la probabilidad de un día con al menos 0,04 pulgadas (0,10 cm) de precipitaciones pasa del 17% al inicio de la primavera al 49% hacia el final de la estación.

Tampa: suba térmica y humedad creciente

En Tampa, el comportamiento del tiempo muestra un salto térmico pronunciado. Las marcas máximas se elevan desde 75°F (23,8°C) hasta 90°F (32,2°C), mientras que las mínimas pasan de 56°F (13,3°C) a 73°F (22,7°C).

El avance de la primavera también lleva un incremento significativo en la presencia de humedad. La probabilidad de lluvias, según Weather Spark, asciende del 22% al comienzo de la estación al 40% hacia su cierre.

Orlando: temperaturas más altas y lluvias más frecuentes

En el centro del estado, Orlando muestra un ascenso térmico constante desde finales de marzo en adelante. Las temperaturas máximas aumentan desde 75°F (23,8°C) hasta 88°F (31,1°C), mientras que las mínimas avanzan desde 56°F (13,3°C) hasta 72°F (22,2°C).

La probabilidad de precipitaciones también sube de manera pronunciada: las chances de días con más de 0,04 pulgadas de lluvia aumentan de un 24% a un 43% en el transcurso de la estación.

Orlando, en el centro del estado, muestra un ascenso térmico constante desde finales de marzo Canva

Tallahassee: el contraste más fuerte del estado

En la capital de Florida, la primavera muestra la variación más amplia del estado. Las temperaturas máximas aumentan desde 70°F (21,1°C) hasta 89°F (31,6°C) y las mínimas suben desde 46°F (7,7°C) hasta 67°F (19,4°C).

En cuanto a la humedad, la probabilidad de jornadas con lluvias avanza del 27% al inicio del periodo hasta el 38% hacia el cierre, una progresión menos abrupta que en las ciudades del sur.