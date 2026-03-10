Güeras Aliadas: el proyecto de dos estadounidenses para hallar migrantes detenidos por el ICE y frenar las redadas

El 15 de noviembre del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el inicio de las redadas migratorias en Charlotte, Carolina del Norte, para eliminar las “amenazas de seguridad pública”. Esto derivó en el arresto de 130 personas en dos días, lo que impulsó a las estadounidenses Kathryn y Devyn a crear “Güeras Aliadas”, un proyecto que ayuda a familias a localizar y comunicarse con sus seres queridos detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El impulso para crear Güeras Aliadas

La iniciativa comenzó en noviembre del año pasado tras la ofensiva migratoria en Charlotte. Al incrementarse las detenciones en pocos días, las estadounidenses aprovecharon su dominio del español para apoyar a la comunidad.

“Lo pensamos y dijimos: ‘No podemos estar en nuestras casas mientras hay redadas en nuestra ciudad. Tenemos que ir por las calles y ayudar a la gente’”, señaló Kathryn en diálogo con CNN.

Luego agregó: “Para nosotras fue como un paso que teníamos que tomar porque hablamos español. Debíamos usar nuestro privilegio para ayudar a la gente de nuestro barrio”.

Desde localizar hasta acompañamiento personal: la labor del proyecto

El proyecto cuenta con varias tareas, entre ellas, la búsqueda e identificación de los detenidos, que puede llevar un conjunto de lineamientos en caso de no aparecer el nombre en el Sistema de Localización de Detenidos (DLS, por sus siglas en inglés) que ofrece el ICE.

En caso que la persona no recuerde un número telefónico o no tenga un "A number", el programa recurre a cartas físicas ACLU

“El primer paso es ubicar a la persona en el centro de detención. Entonces hay que buscar por página web o llamada. El problema que vemos es que muchos de los detenidos no tienen los números memorizados, entonces recurrimos a cartas físicas a los centros de detención", explicó Devyn.

Uno de los casos que más se repite es que los familiares de la persona detenida se encuentran fuera de EE.UU. Esto afecta, en principio, el envío de cartas porque se necesita una dirección estadounidense o tarjeta de crédito. Entonces, se siguen otras alternativas. “El siguiente paso es crear la cuenta y poner saldo en los sistemas de comunicación para que se puedan contactar con sus familias”, señalaron las estadounidenses.

Kathryn y Devyn prevé acompañar a las familias durante los primeros días del operativo y ayudar a localizar a sus seres queridos Instagram/@guerasaliadas

El proyecto también busca ser una compañía para los familiares en los primeros días de la detención, que se consideran los más difíciles. “Solo imaginen a los seres queridos en ese momento”, dijo Devyn. “Entonces sí pienso que una parte muy grande de este trabajo es también ser compañeros para que sepan que hay alguien que le importa".

Recomendaciones de las Güeras Aliadas para los migrantes

En caso que inicie un operativo migratorio, las estadounidenses sugieren a la comunidad migrante seguir tres pasos claves: