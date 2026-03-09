Adiós Gavin Newsom: la campaña demócrata en California es un caos y crecen las chances de los republicanos

California atraviesa el proceso electoral más confuso de las últimas décadas. Tras el cierre del plazo para la presentación de candidaturas, el Partido Demócrata carece de un líder claro capaz de consolidar el voto en el estado más poblado del país, ante la falta de un sucesor natural para Gavin Newsom.

Primaria demócrata en California: hay “demasiados” candidatos para reemplazar a Gavin Newsom

La exsenadora Barbara Boxer, citada por Politico, resumió la situación actual: “La buena noticia es que la gente quiere servir y está muy motivada, pero la mala noticia es que hay demasiados”.

Este panorama contrasta con años anteriores, donde figuras de peso como Newsom o Jerry Brown dominaban la escena con facilidad. Hoy, cualquier demócrata que alcance el 20 por ciento de los votos en junio podría asegurar un lugar en la segunda vuelta, según Paul Mitchell, experto en análisis político estatal.

Partido Candidato Antecedente Demócrata Xavier Becerra Ex secretario de Salud de EE.UU., ex fiscal general CA

Demócrata Matt Mahan Alcalde de San José

Demócrata Katie Porter Ex congresista federal

Demócrata Tom Steyer Empresario, ex candidato presidencial

Demócrata Eric Swalwell Congresista federal

Demócrata Tony Thurmond Jefe estatal de escuelas públicas

Demócrata Antonio Villaraigosa Ex alcalde de Los Ángeles

Demócrata Betty Yee Ex contralora estatal

Republicano Chad Bianco Sheriff del condado de Riverside

Republicano Steve Hilton Comentarista de Fox News, ex asesor de David Cameron



Fechas clave en California

Elecciones primarias: martes 2 de junio de 2026.

martes 2 de junio de 2026. Elección general a gobernador (entre los dos más votados de la primaria): martes 3 de noviembre de 2026.

Kamala Harris y Alex Padilla se bajaron de la elección

La incertidumbre creció tras las decisiones de Kamala Harris y el senador Alex Padilla de no participar en la contienda. Sus renuncias dejaron un vacío que atrajo a una plétora de candidatos, entre ellos Katie Porter, Eric Swalwell y Tom Steyer. A pesar de sus esfuerzos, ninguno logró unificar al partido.

Kamala Harris y Gavin Newsom pueden llegar a verse en una futura primaria por la elección presidencial (Archivo) Archivo

El consultor Parke Skelton señaló a Politico que, al no existir un candidato dominante, diversos aspirantes consideran que tienen chances reales de ganar. Mientras tanto, los donantes y los grupos de interés, como los sindicatos, mantienen su respaldo fragmentado o retrasan sus apoyos oficiales ante la falta de una opción ganadora.

La dinámica interna del estado cambió. Elizabeth Ashford, consultora política, destacó que la prolongada hegemonía demócrata eliminó la necesidad de unidad frente a una oposición republicana fuerte.

Ahora, la diversidad interna y la falta de figuras de consenso debilitan la estructura partidaria tradicional. Eric Jaye, estratega que asesoró a Newsom y Villaraigosa, observó el declive de la “familia política” de San Francisco, la cual históricamente forjó líderes nacionales pero que hoy carece de influencia.

Las encuestas más recientes en California ubican un empate entre los republicanos Steve Hilton (izquierda) y Chad Bianco (derecha) Imagen compuesta

La particularidad de California

El sistema de elecciones primarias de California, que permite el avance de los dos candidatos más votados sin importar el partido, complica aún más la estrategia demócrata.

Algunos estrategas temen que una división excesiva del voto permita el paso de dos republicanos, como el presentador Steve Hilton o el sheriff Chad Bianco, a la instancia final.

Newsom, quien inicialmente restó importancia a la contienda, terminó por sumarse al pedido del partido para que los candidatos con menor intención de voto abandonen la carrera. No obstante, la mayoría se negó, aludiendo que la presión partidaria resulta incluso discriminatoria en ciertos casos.

Preguntas y respuestas sobre las primarias en California

¿Cuál es la situación actual del proceso electoral demócrata en California? El estado atraviesa un proceso electoral demócrata confuso, con demasiados candidatos y sin un líder claro para reemplazar a Gavin Newsom. Esta situación contrasta con la de años anteriores, donde figuras como Newsom dominaban la escena.

El estado atraviesa un proceso electoral demócrata confuso, con demasiados candidatos y sin un líder claro para reemplazar a Gavin Newsom. Esta situación contrasta con la de años anteriores, donde figuras como Newsom dominaban la escena. ¿Por qué hay tantos candidatos buscando la nominación demócrata en California? La ausencia de un sucesor natural para Gavin Newsom y la decisión de Kamala Harris y Alex Padilla de no participar crearon un vacío. Esto atrajo a una plétora de aspirantes, ya que no hay un candidato dominante.

La ausencia de un sucesor natural para Gavin Newsom y la decisión de Kamala Harris y Alex Padilla de no participar crearon un vacío. Esto atrajo a una plétora de aspirantes, ya que no hay un candidato dominante. ¿Por qué el sistema de primarias de California afectar la elección? El sistema “top-two” de California permite que los dos candidatos más votados avancen, sin importar el partido. Esto genera el temor de que una excesiva división del voto demócrata permita que dos republicanos lleguen a la instancia final.

El sistema “top-two” de California permite que los dos candidatos más votados avancen, sin importar el partido. Esto genera el temor de que una excesiva división del voto demócrata permita que dos republicanos lleguen a la instancia final. ¿Cuándo están programadas las elecciones primaria y general para gobernador en California? La primaria estatal “top-two” se realizará el martes 2 de junio de 2026. La elección general a gobernador, entre los dos más votados de la primaria, está fijada para el martes 3 de noviembre de 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.