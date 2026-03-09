Adiós Gavin Newsom: la campaña demócrata en California es un caos y crecen las chances de los republicanos
El partido enfrenta una crisis de liderazgo ante la ausencia de figuras dominantes; los múltiples postulantes fragmentan el voto y abren la puerta a una amenaza del GOP sin precedentes
California atraviesa el proceso electoral más confuso de las últimas décadas. Tras el cierre del plazo para la presentación de candidaturas, el Partido Demócrata carece de un líder claro capaz de consolidar el voto en el estado más poblado del país, ante la falta de un sucesor natural para Gavin Newsom.
Primaria demócrata en California: hay “demasiados” candidatos para reemplazar a Gavin Newsom
La exsenadora Barbara Boxer, citada por Politico, resumió la situación actual: “La buena noticia es que la gente quiere servir y está muy motivada, pero la mala noticia es que hay demasiados”.
Este panorama contrasta con años anteriores, donde figuras de peso como Newsom o Jerry Brown dominaban la escena con facilidad. Hoy, cualquier demócrata que alcance el 20 por ciento de los votos en junio podría asegurar un lugar en la segunda vuelta, según Paul Mitchell, experto en análisis político estatal.
|Partido
|Candidato
|Antecedente
Demócrata
Xavier Becerra
Ex secretario de Salud de EE.UU., ex fiscal general CA
Demócrata
Matt Mahan
Alcalde de San José
Demócrata
Katie Porter
Ex congresista federal
Demócrata
Tom Steyer
Empresario, ex candidato presidencial
Demócrata
Eric Swalwell
Congresista federal
Demócrata
Tony Thurmond
Jefe estatal de escuelas públicas
Demócrata
Antonio Villaraigosa
Ex alcalde de Los Ángeles
Demócrata
Betty Yee
Ex contralora estatal
Republicano
Chad Bianco
Sheriff del condado de Riverside
Republicano
Steve Hilton
Comentarista de Fox News, ex asesor de David Cameron
Fechas clave en California
- Elecciones primarias: martes 2 de junio de 2026.
- Elección general a gobernador (entre los dos más votados de la primaria): martes 3 de noviembre de 2026.
Kamala Harris y Alex Padilla se bajaron de la elección
La incertidumbre creció tras las decisiones de Kamala Harris y el senador Alex Padilla de no participar en la contienda. Sus renuncias dejaron un vacío que atrajo a una plétora de candidatos, entre ellos Katie Porter, Eric Swalwell y Tom Steyer. A pesar de sus esfuerzos, ninguno logró unificar al partido.
El consultor Parke Skelton señaló a Politico que, al no existir un candidato dominante, diversos aspirantes consideran que tienen chances reales de ganar. Mientras tanto, los donantes y los grupos de interés, como los sindicatos, mantienen su respaldo fragmentado o retrasan sus apoyos oficiales ante la falta de una opción ganadora.
La dinámica interna del estado cambió. Elizabeth Ashford, consultora política, destacó que la prolongada hegemonía demócrata eliminó la necesidad de unidad frente a una oposición republicana fuerte.
Ahora, la diversidad interna y la falta de figuras de consenso debilitan la estructura partidaria tradicional. Eric Jaye, estratega que asesoró a Newsom y Villaraigosa, observó el declive de la “familia política” de San Francisco, la cual históricamente forjó líderes nacionales pero que hoy carece de influencia.
La particularidad de California
El sistema de elecciones primarias de California, que permite el avance de los dos candidatos más votados sin importar el partido, complica aún más la estrategia demócrata.
Algunos estrategas temen que una división excesiva del voto permita el paso de dos republicanos, como el presentador Steve Hilton o el sheriff Chad Bianco, a la instancia final.
Newsom, quien inicialmente restó importancia a la contienda, terminó por sumarse al pedido del partido para que los candidatos con menor intención de voto abandonen la carrera. No obstante, la mayoría se negó, aludiendo que la presión partidaria resulta incluso discriminatoria en ciertos casos.
Preguntas y respuestas sobre las primarias en California
- ¿Cuál es la situación actual del proceso electoral demócrata en California? El estado atraviesa un proceso electoral demócrata confuso, con demasiados candidatos y sin un líder claro para reemplazar a Gavin Newsom. Esta situación contrasta con la de años anteriores, donde figuras como Newsom dominaban la escena.
- ¿Por qué hay tantos candidatos buscando la nominación demócrata en California? La ausencia de un sucesor natural para Gavin Newsom y la decisión de Kamala Harris y Alex Padilla de no participar crearon un vacío. Esto atrajo a una plétora de aspirantes, ya que no hay un candidato dominante.
- ¿Por qué el sistema de primarias de California afectar la elección? El sistema “top-two” de California permite que los dos candidatos más votados avancen, sin importar el partido. Esto genera el temor de que una excesiva división del voto demócrata permita que dos republicanos lleguen a la instancia final.
- ¿Cuándo están programadas las elecciones primaria y general para gobernador en California? La primaria estatal “top-two” se realizará el martes 2 de junio de 2026. La elección general a gobernador, entre los dos más votados de la primaria, está fijada para el martes 3 de noviembre de 2026.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
