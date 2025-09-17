Cuándo llega el otoño a Florida este 2025 en EE.UU.: la fecha exacta

El estado de Florida experimentará la transición otoñal de 2025 con características climáticas distintivas que difieren significativamente de otras regiones estadounidenses. Los especialistas meteorológicos establecieron dos fechas de referencia para el cambio estacional, mientras que las condiciones térmicas reales seguirán patrones específicos del clima subtropical de la península.

¿Cuándo empieza el otoño en Florida?

La complejidad del cambio estacional en Florida radica en la persistencia de condiciones veraniegas que se extienden considerablemente más allá de las fechas astronómicas tradicionales. Esta característica climática regional requiere distinción entre el inicio oficial del otoño (boreal) y la manifestación real de temperaturas más frescas en el ambiente.

El inicio del otoño (boreal), tanto astronómico como meteorológico, no coincide en Florida con una caída inmediata de las temperaturas Foto de Denys Kostyuchenko en Unsplash

La nueva estación en el estado comenzó el 1° de septiembre de 2025, según el calendario meteorológico que usan los especialistas en clima, que dividen el año en cuatro trimestres de tres meses cada uno. De este modo, septiembre, octubre y noviembre conforman el periodo meteorológico de otoño.

Por otro lado, el inicio astronómico se produce con el equinoccio de otoño, que en 2025 ocurrirá el lunes 22 de septiembre a las 14.19 horas (EDT). En ese instante, el sol se alineará con el ecuador terrestre, lo que dará lugar a una duración casi idéntica del día y la noche en todo el planeta.

Ambas fechas marcan oficialmente la estación, pero en Florida las sensaciones asociadas a este periodo no se manifiestan de inmediato. En gran parte del estado, el calor y la humedad, relacionadas con el verano boreal, continúan durante semanas después de esas fechas de referencia.

El equinoccio de otoño marca el inicio astronómico oficial el lunes 22 de septiembre de 2025 en Florida

Pronóstico del clima en Florida para septiembre y octubre de 2025

De acuerdo con el Old Farmer’s Almanac, septiembre registrará temperaturas promedio cercanas a los 82 grados Fahrenheit (27,7°C), lo que supone aproximadamente 1°F (0,6°C) por encima del promedio histórico. Durante este mes, se esperan 114 milímetros de lluvia, es decir, unos 76 mm menos que el promedio histórico de septiembre (alrededor de 190 mm)

Las condiciones hacia finales de septiembre prevén lluvias regionales acompañadas de un ligero descenso de temperaturas, aunque aún se mantendrán alrededor de los 80°F (27°C).

En octubre, la temperatura promedio prevista es de 76°F (24,4°C), un valor que se aproxima a lo usual para esta época. Las precipitaciones serán menores a la media, con alrededor de 63 milímetros, es decir, 51 milímetros por debajo de lo normal. El mes se caracterizará por condiciones más templadas y cielos mayormente despejados y, en las últimas semanas, descensos puntuales hacia los 70°F (21°C).

Persistencia del calor y la humedad en Florida durante el otoño

Aunque septiembre y octubre marcan la estación otoñal en el calendario, las temperaturas en Florida central y suroeste siguen comparables a las del verano. Los puntos de rocío se mantienen entre 60°F y 70°F (15°C y 21°C, respectivamente), lo que genera una sensación de humedad elevada.

Las marcas térmicas máximas, por su parte, continúan en rangos de entre 80°F y 90°F (27°C y 32°C, respectivamente) durante buena parte de septiembre y octubre. Esta situación retrasa la percepción de un cambio estacional real, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones de EE.UU., donde el enfriamiento llega antes.

Los primeros frentes de aire más seco suelen llegar a mediados de octubre, pero su duración es corta, de apenas uno o dos días. El descenso sostenido de temperaturas en Florida no ocurre hasta noviembre, cuando se consolidan máximas más bajas y una humedad más tolerable.

El descenso consistente de temperaturas y reducción significativa de humedad en Florida central y suroeste no se materializará hasta noviembre de 2025 canva

Cuándo llega el “primer frío” a Florida en 2025

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la fecha promedio para la primera entrada de aire fresco suele ubicarse a mediados de octubre. En ese momento, las temperaturas mínimas pueden descender hasta 50°F (10°C) en áreas del interior y situarse por debajo de 59°F (15°C) en el centro-oeste y suroeste del estado.

El frente frío que realmente marca un cambio estacional suele llegar hacia finales del décimo mes del año. No obstante, el descenso consistente y prolongado de las temperaturas solo se afianza en noviembre, cuando los valores mínimos tienden a ubicarse entre 50°F (10°C) y 55°F (13°C) en buena parte del estado.