Cuándo se espera que la tormenta tropical Imelda se transforme en huracán: ¿tocará tierra en Florida?

La tormenta tropical Imelda se encuentra en pleno proceso de fortalecimiento sobre el Atlántico occidental y los expertos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami anticiparon que en las próximas horas podría alcanzar la categoría de huracán. El fenómeno avanza en dirección norte, con impacto directo en el clima de las Bahamas y con efectos colaterales que llegarán hasta las costas del sureste de Estados Unidos, especialmente Florida y las Carolinas.

Dónde está Imelda y hacia dónde se dirige

El último aviso del NHC situó el centro de la tormenta a la altura de la latitud 26,9 norte y longitud 77,1 oeste. Es decir, muy cerca de las islas del noroeste de las Bahamas. Su desplazamiento era hacia el norte a una velocidad aproximada de 9 millas por hora (15 km/h), con un mínimo de presión central estimado en 988 milibares. Los vientos máximos sostenidos ya habían llegado a 58 millas por hora (93 km/h), con ráfagas que alcanzaron las 69 millas por hora (111 km/h).

El sistema se desplaza hacia el norte a 9 mph (15 km/h) y se prevé que gire al este y noreste debido a la influencia combinada de un área de alta presión en el noreste de EE.UU. y el huracán Humberto NHC

De acuerdo con las previsiones, este movimiento hacia el norte se mantendrá durante la jornada del martes, pero luego el sistema cambiará de rumbo debido a la interacción de dos factores claves: la influencia de un área de alta presión en el noreste de EE.UU. y la cercanía del poderoso huracán Humberto, que transita al oeste de las Bermudas. Ambos fenómenos combinados obligarán a Imelda a girar con dirección este y noreste, alejándola de la costa estadounidense.

Cuándo se convertirá Imelda en huracán

El parte oficial del NHC adelantó que Imelda mostraba signos claros de organización interna y comenzaba a desarrollar un núcleo más definido. Ese comportamiento, si se suma a la temperatura cálida del mar y un ambiente de cizalladura vertical baja a moderada, facilita su intensificación.

Según el NHC, Imelda alcanzará vientos de 70 mph (113 km/h) durante la noche del lunes, escalará a 80 mph (129 km/h) el martes y llegará a su punto máximo de 98 mph (158 km/h) entre miércoles y jueves NHC

Los cálculos indican que:

En la noche del lunes alcanzará vientos de 70 millas por hora (113 km/h) , a un paso de convertirse en huracán.

alcanzará vientos de 70 millas por hora (113 km/h) Durante el martes , sus vientos podrían escalar a 80 millas por hora (129 km/h) .

, sus vientos podrían escalar . Entre el miércoles y el jueves, el ciclón alcanzaría su punto máximo con vientos de 98 millas por hora (158 km/h), lo que lo consolidaría como un huracán de categoría 2.

El pronóstico más probable es que el sistema alcance su fuerza máxima cuando se ubique al este de las Carolinas y en las cercanías de las Bermudas, sin llegar a tocar directamente tierra en Florida ni en otro punto de la costa estadounidense.

Impactos previstos de Imelda en Florida y la costa este

Aunque el escenario más temido —un ingreso directo en el sureste del país— quedó descartado, los efectos de Imelda se sentirán igualmente. Según explicó AccuWeather, la combinación entre la tormenta y el huracán Humberto provocará una serie de fenómenos que tendrán consecuencias en tierra firme:

Aunque no tocará tierra directamente en EE.UU., Imelda generará oleaje peligroso y corrientes de resaca desde Florida hasta Nueva Jersey Joe Burbank - Orlando Sentinel

Oleaje y corrientes de resaca : se espera que desde Florida hasta Nueva Jersey se registren marejadas potentes que representarán un riesgo para bañistas y embarcaciones.

: se espera que desde Florida hasta Nueva Jersey se registren marejadas potentes que representarán un riesgo para bañistas y embarcaciones. Inundaciones costeras : los vientos del noreste empujarán agua hacia la línea de costa, lo que provocará mareas más altas de lo normal y anegamientos en zonas bajas de islas barrera y bahías interiores.

: los vientos del noreste empujarán agua hacia la línea de costa, lo que provocará mareas más altas de lo normal y anegamientos en zonas bajas de islas barrera y bahías interiores. Lluvias intensas : la humedad asociada con Imelda se extenderá sobre el litoral este de Florida y las Carolinas hasta el martes, con precipitaciones localmente fuertes capaces de provocar inundaciones urbanas y repentinas.

: la humedad asociada con Imelda se extenderá sobre el litoral este de Florida y las Carolinas hasta el martes, con precipitaciones localmente fuertes capaces de provocar inundaciones urbanas y repentinas. Tormentas eléctricas aisladas: no se descarta la formación de trombas marinas o tornados breves en sectores costeros.

El meteorólogo de AccuWeather, Eddie Walker, advirtió: “Además de inundaciones repentinas, existe la posibilidad de tormentas de rápido movimiento a lo largo de la costa que pueden generar mangas marinas y tornados”.