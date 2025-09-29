Potencial huracán Imelda: trayectoria y cuándo impactará en Florida la tormenta que alerta EE.UU.

En el último parte oficial del NHC, el centro de la tormenta se localizó cerca de los 25.5 grados de latitud norte y 77.1 grados de longitud oeste, con un avance hacia el norte a una velocidad de ocho millas por hora (13 km/h). El sistema mostró una presión mínima central estimada en 996 milibares y vientos máximos sostenidos de 46 millas por hora (74 km/h), con ráfagas que alcanzaron las 57 millas por hora (92 km/h).

La proyección del NHC indica que Imelda girará bruscamente al este y noreste el martes, alejándose de la costa floridana pero con efectos sobre las islas Bermudas el miércoles NHC

Los meteorólogos destacaron que la organización de Imelda mejoró en las últimas horas, con convección persistente alrededor de su núcleo. El pronóstico a corto plazo indica un fortalecimiento progresivo debido a que el ciclón se mueve sobre aguas cálidas y en un ambiente con suficiente humedad.