Buenas noticias para los mexicanos en Texas: consulado de Houston anuncia jornadas de salud en diciembre 2025

El Consulado de México en Houston tendrá una feria de la salud en diciembre. Los principales servicios que ofrecerán, incluyen clínicas comunitarias, exámenes de vista, asesoría financiera e información sobre oportunidades educativas, entre otras.

Dónde y cuándo estará el consulado de México en Houston

El Consulado General de México en Houston busca llevar diferentes tipos de servicios a nacionales mexicanos directamente a sus lugares de residencia.

busca llevar diferentes tipos de directamente a sus lugares de residencia. Desde sus redes sociales publicaron que, el jueves 11 de diciembre de 2025, estarán en 3200 Rogerdale Rd., Houston, Texas 77042.

El Consulado de México en Houston tendrá la feria de la salud en el mes de diciembre (Instagram/@consulmexhouston)

La atención al público será de 9.00 a 12.00 hs, y en esta oportunidad, ofrecerán una feria de recursos donde se brindarán atención gratuita en salud, educación, finanzas y más.

Qué servicios estarán disponibles en la feria de salud en diciembre

Entre los principales servicios que estarán disponibles el jueves 11 de diciembre se encuentran:

Pruebas de glucosa

Pruebas de presión arterial

Pruebas de vista

Asesoría financiera

Información sobre servicios de salud y clínicas comunitarias

Información sobre oportunidades educativas

Asesoría sobre ciudadanía estadounidense

Recursos comunitarios

Cabe destacar que la población podrá acceder a estos servicios de forma gratuita.

La feria estará abierta al público de 9.00 a 12.00 hs (Instagram/@consulmexhouston)

En qué consiste los servicios que ofrece el consulado mexicano

Los servicios están detallados en la página web del Consulado de México en Houston. Allí se podrá acceder a sitios oficiales, horarios y teléfonos para comunicarse con las respectivas áreas.

Salud

Las pruebas de glucosa, de presión arterial y de vista buscan facilitar el acceso a los servicios de salud disponibles en el área de Houston para la comunidad mexicana y latina, especialmente a quienes no cuentan con un seguro médico.

En caso de no poder asistir a la feria de salud, en la página web oficial del Consulado de México en Houston, ofrecen una ventanilla para atender las preguntas de la comunidad y promover acciones en materia de prevención e información en temas de salud.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 hs, o se puede llamar al teléfono 713-271-6800 Ext. 310.

El Consulado de México en Houston ofrece atención gratuita en salud, educación, finanzas y otros servicios (Instagram/@consulmexhouston)

Asesoría financiera

El consulado busca apoyar a la comunidad mexicana con información que permita tener mayores elementos para realizar elecciones adecuadas en materia financiera y proteger el patrimonio, ya sea que decidan permanecer en Estados Unidos o regresar a México.

Desde abril de 2017, cuentan con una Ventanilla de Asesoría Financiera, la cual ofrece asistencia personalizada y gratuita para organizar sus finanzas. Se brinda orientación sobre cómo ahorrar, reducir sus deudas, mejorar el puntaje crediticio, manejar un presupuesto (ingresos y gastos), abrir y hacer crecer un pequeño negocio y obtener seguros de vida, carro, gastos finales, incapacidad, etc.

Además, se ofrece información sobre la apertura de cuentas de banco en Houston o en México, compra o construcción de vivienda en México, manejo de cuentas de retiro y/o Afore y recuperación de cuentas bancarías en México.

La ventanilla de Asesoría Financiera atiende de lunes a miércoles de 8.30 a 12.00 hs, o a través del teléfono (713) 2716800 Ext. 3104.

Información sobre oportunidades educativas

La oficina de Asuntos Comunitarios, por medio del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y en cooperación con la Secretaría de Educación Pública (SEP, por sus siglas en español) de México y con otras instituciones educativas en Estados Unidos, cuenta con una Ventanilla de Orientación Educativa, cuyo objetivo es dar a conocer los programas, servicios, actividades y oportunidades educativas para la comunidad mexicana.

Asimismo, ofrece información sobre diversos programas educativos tales como:

Plazas Comunitarias: para todas las personas mayores de 15 años, que deseen concluir sus estudios de primaria o secundaria.

El servicio es gratuito y se brinda por medio de instituciones y organizaciones educativas que proveen los salones de clase, una computadora, y profesores que asesorarán sobre el material de estudio.

Bachillerato/Educación Media Superior: programas de bachillerato en línea, para personas mexicanas terminaron sus estudios de secundaria o iniciaron sus estudios de bachillerato, pero no lograron concluirlos.

Educación Superior en Línea: oferta de educación superior que se ofrece en esquema virtual para estudiar una carrera profesional.

IME Becas: 10 millones de pesos para organizaciones sociales no lucrativas o instituciones educativas que cuenten con programas de educación, para inmigrantes mexicanos que quieran iniciar, continuar o terminar sus estudios.

Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional: incorpora niños migrantes al sistema educativo mexicano en el grado que les corresponde y garantiza su aceptación inmediata en las escuelas. Es para niños que cursan del 1° al 9° grado.