Cuánto costará vivir cómodamente en Florida en 2026

En los últimos años, el costo de vida en Estados Unidos cambió y hoy se necesita más dinero para cubrir los gastos básicos. Según un informe reciente de un centro de investigación, un adulto necesita en promedio US$97.386 al año para vivir cómodamente en Florida.

Ingresos necesarios para vivir cómodamente en Florida en 2026

Con datos de la Calculadora de Salario Digno del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), SmartAsset elaboró un informe detallado del costo de vida en cada estado. En Florida, un adulto precisa de US$97.386, mientras que para una familia de cuatro el número asciende a US$217.651.

En Florida, un adulto precisa de US$97.386 para vivir cómodamente en 2025 Freepik - Freepik

El estilo de vida cómodo, según el centro de investigación, incluye pasatiempos, vacaciones, ahorros para la jubilación, fondos para la educación y alguna emergencia ocasional. Además, considera necesidades básicas como vivienda, alimentos, transporte y gastos médicos.

Para estimar cuánto dinero requieren las personas, SmartAsset utilizó una regla presupuestaria conocida como 50/30/20. Este método asigna el 50% de los ingresos a necesidades básicas, el 30% a gastos discrecionales y el 20% a objetivos a largo plazo, como inversiones o ahorros.

Los estados de EE.UU. en los que cuesta más vivir cómodamente

De acuerdo con el informe, la clasificación de los estados con el mayor costo de vida en Estados Unidos es la siguiente:

Hawái : los ingresos necesarios para un adulto soltero son de US$124.467, en tanto para una familia de cuatro son de US$294.361.

: los ingresos necesarios para un adulto soltero son de US$124.467, en tanto para una familia de cuatro son de US$294.361. Massachusetts : ingresos requeridos para un adulto soltero son de US$120.140, en tanto para una familia de cuatro son de US$313.747.

: ingresos requeridos para un adulto soltero son de US$120.140, en tanto para una familia de cuatro son de US$313.747. California : salario requerido para un adulto soltero de US$119.475. Para una familia de cuatro, el número es de US$287.456.

: salario requerido para un adulto soltero de US$119.475. Para una familia de cuatro, el número es de US$287.456. Nueva York : sueldo necesario para un adulto soltero de US$114.691. Para una familia de cuatro, el número es de US$276.972.

: sueldo necesario para un adulto soltero de US$114.691. Para una familia de cuatro, el número es de US$276.972. Washington D.C.: los ingresos necesarios para un adulto soltero son de US$109.657, en tanto para una familia de cuatro son de US$277.888.

A su vez, el estudio encontró que los adultos solteros en West Virginia son los que menos dinero precisan en cualquier estado. Sin embargo, las familias con hijos necesitan los ingresos más bajos en Mississippi, donde el sueldo familiar requerido para 2025 es de US$186.618 entre dos personas.

Hawái es el estado en el que cuesta más dinero vivir cómodamente, mientras que en Virginia Occidental las familias sin hijos requieren menos dinero que en el resto de EE.UU. Freepik - Freepik

Cómo cambió el dinero requerido para vivir cómodamente en EE.UU.

Los datos oficiales del gobierno federal muestran que en los años posteriores a la pandemia el costo de vida experimentó fluctuaciones diversas.

Luego de la inflación del 4,7% en 2021, la cifra alcanzó un pico en 2022 (8%), pero se redujo en los siguientes años: 4,1% en 2023, 2,9% en 2024 y 2,3 en 2025.

No obstante, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no es la única variable que afecta al costo de vida. El dinero requerido para vivir cómodamente en Estados Unidos se vio modificado principalmente por los incrementos en alquileres.

La información de la Oficina del Censo refleja que el promedio de gastos para los propietarios de inmuebles con una hipoteca aumentó de US$1960 en el 2023 a US$2035 en el 2024.

Una persona en cualquier estado de EE. UU. requiere unos US$5844 más de ingresos que el año pasado para vivir cómodamente Freepik - Freepik

A su vez, un análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) determinó que los principales elementos que aumentaron más en 2024 que en 2023 corresponden a la atención médica, educación y comunicación, y vestimenta.

De estos grupos, la vivienda registró la mayor variación porcentual interanual en diciembre de 2024, con un aumento del 4,1 % respecto al año anterior.

Por último, según el análisis de SmartAsset, una persona en cualquier estado de EE. UU. requiere unos US$5844 más de ingresos que el año pasado para tener un presupuesto cómodo y sostenible. En el caso de las familias, precisan US$9360 adicionales.