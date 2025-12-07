Cuándo empieza el invierno en Texas: la fecha y hora exactas

El primer día de invierno (boreal) en el hemisferio norte llega en diciembre. Su fecha y hora de inicio están definidas por la astronomía y, para quienes viven en Texas, este será el momento exacto en que comienza oficialmente la temporada

¿Cuándo comienza el invierno en Texas?

Time and Date, un sitio especializado en clima, zonas horarias y astronomía, señala que el invierno en el hemisferio norte comenzará el domingo 21 de diciembre de 2025, a las 10.03 (hora del Este), momento en que ocurre el solsticio. Esa fecha aplica tanto para Texas como para el resto de Estados Unidos.

Según la definición astronómica, la temporada comienza con el solsticio de invierno, que es el día más corto del año.

En el hemisferio norte, el solsticio de invierno ocurre cada año entre el 21 y 22 de diciembre. En el hemisferio sur, se registra en junio.

El mes más frío en Texas suele ser enero, seguido de febrero y diciembre Brett Coomer - Houston Chronicle

The Old Farmer’s Almanac señala que tras el solsticio de invierno, los días se alargan cada vez más hasta llegar al solsticio de verano, el primer día de la temporada y el más extenso del año.

Sin embargo, los meteorólogos utilizan un método diferente para definir el primer día de invierno. En algunos países, el inicio de las estaciones se determina por las temperaturas medias en lugar de fechas fijas o fenómenos astronómicos.

De acuerdo con este método, el invierno meteorológico comienza unas tres semanas antes del solsticio.

En 2021, Texas experimentó una serie de tormentas de hielo del 13 al 17 de febrero, conocidas extraoficialmente como Tormenta Invernal Uri

El invierno meteorológico comenzó el lunes 1º de diciembre y terminará el 28 (o 29) de febrero. Esta fecha se basa en el ciclo anual de temperatura y los patrones climatológicos observados en la Tierra.

El invierno astronómico se extenderá de diciembre de 2025 a marzo de 2026.

¿Cómo es el clima invernal en Texas?

El estado de la Estrella Solitaria experimenta un clima invernal que puede cambiar significativamente según la zona, señala el sitio de BKV Energy, compañía eléctrica que ofrece servicio en la entidad.

“Si vives en el Panhandle, el invierno empieza antes que en el centro y sur de Texas. En ciudades de la mitad norte del estado, como Amarillo y Lubbock, puedes esperar temperaturas más frías (o incluso heladas nocturnas) durante noviembre”, detallaron.

El clima invernal de Texas puede variar significativamente según la zona Gentileza

Por su parte, agregan que en el centro de Texas, en ciudades como Austin, San Antonio y Waco, noviembre puede ser templado o incluso bastante cálido y las temperaturas bajo cero suelen alcanzarse en diciembre y enero.

Aunque el clima invernal puede comenzar durante diferentes meses, las temperaturas primaverales, y por lo tanto más cálidas, generalmente comienzan a regresar en todo el estado durante marzo.

¿Nevará en Texas esta Navidad?

Según un reporte de MySA, elaborado con datos del Old Farmers’ Almanac, serán las semanas previas a la Navidad las que registren nieve en el Estado de la Estrella Solitaria.

Para la semana de mediados de diciembre, se espera lluvia y nieve tanto en el centro como en el norte de Texas.

“Una sorpresa impactante, considerando que las ciudades del interior del estado no suelen experimentar fuertes condiciones invernales hasta principios del año siguiente y más tarde en la temporada invernal”, advirtieron.

En los días previos a Navidad, del 20 al 23 de diciembre, la información del almanaque indica que el centro-sur de Texas debería experimentar algunas lluvias y nieve.