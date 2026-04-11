Cómo recuperar el dinero y las pertenencias de un familiar detenido por el ICE: el documento clave

Una familia de Georgia, EE.UU., intenta recuperar el dinero y las pertenencias de un hombre arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras un control de tránsito el 26 de marzo en Coweta. Su esposa denunció obstáculización para retirar los bienes bajo custodia federal, mientras expertos aclaran que el trámite requiere una autorización formal del detenido para liberar su cheque y objetos personales.

Cómo recuperar bienes de detenidos por el ICE en Estados Unidos paso a paso

Marta, esposa del detenido, expresó su angustia ante la imposibilidad de acceder al sustento de su hogar. “No es posible que la propia cárcel te robe todas las cosas… Es una vergüenza”, manifestó la mujer en una entrevista con Univision.

¿Qué pasa con las propiedades cuando uno es arrestado por ICE?

Según su relato, la urgencia radica en que su esposo portaba recursos esenciales para la familia al momento de la detención. “Un día anterior había cambiado su cheque”, agregó para detallar el origen de los fondos que hoy se encuentran retenidos por las autoridades tras el traslado del hombre a un centro de procesamiento migratorio.

El principal impedimento para los allegados es que las agencias federales no entregan pertenencias a terceros por simple relación directa o parentesco. El abogado de inmigración Michael Urbina explicó que las autoridades no liberan propiedad sin un permiso expreso del titular.

Sin este documento, incluso los cónyuges carecen de autoridad legal para el reclamo de fondos, carteras o vehículos motorizados que hayan quedado bajo resguardo policial.

El poder legal constituye el documento clave en estos casos. Este permiso permite que una persona actúe en representación del detenido para retirar dinero o equipaje.

Según la American Bar Association, el documento debe identificar a ambas partes, especificar las acciones autorizadas y estar notarizado. Este trámite se puede gestionar en el centro de detención mediante visitas o correo postal, aunque la administración no está obligada a facilitar el proceso de firma.

El escrito debe identificar a ambas partes, especificar las acciones autorizadas y estar notarizado Archivo

Normas del ICE sobre custodia de dinero y pertenencias en centros de detención

El Servicio de Inmigración se rige por el estándar 2.5 de Fondos y Propiedad Personal. Esta normativa garantiza el resguardo de maletas y objetos de valor durante la custodia para evitar pérdidas o ingreso de contrabando a las instalaciones. Los protocolos establecidos por el organismo federal incluyen:

Inventario y recibo: el personal debe registrar las pertenencias obligatoriamente en presencia del detenido, a menos que el administrador del centro indique lo contrario por razones de seguridad.

el personal debe registrar las pertenencias obligatoriamente en presencia del detenido, a menos que el administrador del centro indique lo contrario por razones de seguridad. Formulario G-589: es obligatorio usar este recibo de propiedad para inventariar cualquier fondo. Se requiere un formulario por cada tipo de moneda o instrumento negociable como cheques de pago o giros postales.

es obligatorio usar este recibo de propiedad para inventariar cualquier fondo. Se requiere un formulario por cada tipo de moneda o instrumento negociable como cheques de pago o giros postales. Depósito seguro: el dinero se coloca en cuentas de la comisaría o en cajas fuertes accesibles solo para supervisores u oficiales de propiedad debidamente designados.

el dinero se coloca en cuentas de la comisaría o en cajas fuertes accesibles solo para supervisores u oficiales de propiedad debidamente designados. Documentos de identidad: pasaportes y actas de nacimiento se conservan en el archivo “A”. El personal debe entregar copias certificadas al detenido si este lo solicita para sus trámites legales o consulares.

Qué objetos pueden conservar los detenidos del ICE y cuáles quedan retenidos

Los administradores de cada centro determinan cuánto efectivo puede mantener un detenido en su posesión personal.

El reglamento federal permite conservar artículos religiosos pequeños, anteojos recetados, dentaduras y hasta diez fotografías de tamaño pequeño. Por el contrario, las joyas (excepto alianzas de boda), cámaras y radios están prohibidas dentro de las celdas y pasan a almacenamiento seguro de forma automática.

Los administradores de cada centro determinan cuánto efectivo puede mantener un detenido en su posesión personal (Foto ilustrativa) X (antes Twitter) @HSIHonolulu

Para evitar problemas de hacinamiento en los depósitos, el ICE insta a los detenidos a enviar el exceso de propiedad a terceros o familiares de su elección.

Si el afectado no proporciona una dirección de envío en un plazo de 30 días o no puede costear el envío, la instalación puede disponer de los objetos tras una notificación por escrito.