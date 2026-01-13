DeSantis va a la guerra contra el impuesto a la propiedad en Florida y pide cambios en la constitución local

La legislatura de Florida inició su período de sesiones de 2026. Durante la jornada del martes 13 de enero, el gobernador Ron DeSantis enfatizó sobre los recortes de impuestos a la propiedad y nuevas regulaciones para la inteligencia artificial.

Qué dijo Ron DeSantis en la primera sesión legislativa sobre los impuestos a la propiedad

Los dichos del gobernador tuvieron lugar el primer día de la sesión legislativa regular. Allí indicó que, pese a destacar a Florida como “el estado más libre” de Estados Unidos, los ciudadanos se enfrentan al incremento de las evaluaciones de impuestos a la propiedad y las tasas impositivas aplicadas a nivel local.

En ese aspecto, DeSantis informó que los ingresos por impuestos a la propiedad para los gobiernos locales han crecido de manera drástica, al pasar de US$32 mil millones hace siete años a US$56 mil millones el año pasado.

“El alivio fiscal queda a discreción de las personas que actúan a través de nuestro proceso de enmienda constitucional. Usted debe poder ser dueño de su casa sin pagar alquiler perpetuo al gobierno", señaló DeSantis.

El gobernador destacó que muchos residentes están “atrapados en sus hogares” porque no pueden costear los impuestos que implicaría mudarse a una nueva residencia.

Por tanto, instó a los legisladores a trabajar en conjunto para que la ciudadanía pueda dar su voz sobre esta problemática.

DeSantis prevé que mediante un proceso de enmienda constitucional, los residentes de Florida puedan decidir sobre un alivio fiscal transformador X: @GOVRonDeSantis

“La legislatura tiene la capacidad de colocar una medida en la boleta electoral para brindar un alivio transformador a los contribuyentes. Resolvamos esto todos juntos para lograr algo y dejar que la gente tenga voz", dijo.

Migración, medio ambiente e inteligencia artificial: los tópicos principales en el discurso de DeSantis

El gobernador republicano también hizo énfasis en algunas reformas que se efectuaron a lo largo de su gestión a nivel de seguridad pública, migración y medio ambiente.

DeSantis confirmó la detención de la de casi 20,000 migrantes en los últimos nueve meses Freepik

Con respecto a los primeros dos puntos, DeSantis categorizó a Florida como el estado de la “ley y orden” luego de la prohibición de las ciudades santuario y la detención de casi 20.000 extranjeros en los últimos nueve meses.

“Cuando un miembro de un grupo de ladrones fue entrevistado en CNN, le preguntaron: ‘¿Por qué robas en Nueva York aunque te gusta gastar el dinero en Florida?’. La respuesta fue muy simple: ‘Porque en Florida te meten en la cárcel’. Defender el Estado de derecho incluye proteger la soberanía de nuestra nación y hacer cumplir las leyes contra la inmigración ilegal", sostuvo.

DeSantis realzó la restauración de Everglades Instagram/@evergladesnps

En relación con el medio ambiente, resaltó la restauración de los Everglades y elogió la respuesta “rápida y efectiva” del estado ante los cuatro huracanes que han impactado Florida en los últimos cuatro años.

“Esta ha sido la restauración ambiental más grande de todo el país. Ahora se puede caminar por el pantano”, dijo.

El uso de la inteligencia artificial fue otro de los temas que abordó el gobernador en su discurso.

En ese marco, la destacó como una herramienta con potencial para curar enfermedades, pero advirtió que esta tecnología amenaza con afectar sectores clave de la economía, lo que podría dejar a muchos estadounidenses fuera del mercado laboral.