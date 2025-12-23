Malas noticias para Ron DeSantis: los tres motivos por los que cada vez menos personas se mudan a Florida

Florida se consolidó durante los años de pandemia como uno de los destinos preferidos para quienes buscaban mudarse dentro de Estados Unidos, atraídos por el clima, la ausencia de impuesto estatal a la renta y una percepción de menores restricciones. Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar de forma sostenida y el Estado Soleado recibe cada vez menos nuevos residentes.

¿Los estadounidenses ya no eligen Florida como destino para mudarse?

Los datos más recientes de la empresa de mudanzas Atlas Van Lines muestran que, por segundo año consecutivo, las mudanzas hacia Florida representaron apenas alrededor de la mitad de los movimientos totales vinculados al estado.

Este equilibrio, entre llegadas y salidas, marca una diferencia clara respecto de los años anteriores, cuando el flujo entrante superaba ampliamente al de abandonos.

La migración a Florida comienza a revertirse y los estadounidenses ya no lo eligen como un destino principal Facebook/City of Miami Government

A medida que los costos básicos aumentan, el Estado Soleado deja de ser una opción viable para amplios sectores de la población, especialmente para quienes buscan estabilidad financiera a mediano y largo plazo.

Las razones por las que cada vez menos personas se mudan a Florida

“El aumento de los costos de la vivienda, las primas de seguros y las preocupaciones climáticas están alejando cada vez más a los residentes”, señaló Chellsie Parker, representante de Atlas, a Miami Herald.

En esa misma línea, enfatizó: “Las presiones de asequibilidad, particularmente los costos de la vivienda, podrían explicar el aumento en el número de personas que abandonan Florida”.

El encarecimiento de la vivienda

A nivel general, se considera que una vivienda es asequible cuando no supera el 30% del ingreso familiar promedio. Esa referencia ya no se cumple en gran parte del país norteamericano, pero en Florida la situación es más marcada.

En el área metropolitana de Miami, que incluye los condados de Broward y Palm Beach, el gasto en vivienda absorbe cerca del 60% del ingreso familiar promedio. Este porcentaje deja a muchos hogares con un margen reducido para cubrir otros gastos esenciales.

De acuerdo con una encuesta reciente de la Facultad de Negocios de la Universidad Atlántica de Florida, el 79% de los residentes del estado considera que comprar una propiedad hoy es más difícil que hace cinco años.

La propiedad de vivienda es a menudo inasequible Shutterstock

El alquiler también experimentó subas constantes, lo que afecta tanto a nuevos residentes como a quienes ya viven en el estado. Esta situación explica por qué una parte significativa de la población declara vivir al día.

Cerca del 43% de los floridanos señala que no logra ahorrar debido al alto costo de vida. Para muchos, la vivienda es el gasto que más condiciona el presupuesto mensual y desplaza a otras prioridades económicas.

El aumento de los seguros

Otro factor que incide en la decisión de mudarse es el costo de los seguros, en particular los vinculados a la propiedad.

En Florida, este gasto se incrementó de forma sostenida y se convirtió en una carga adicional para los hogares.

Según lo retomado por Miami Herald, en el área de Miami, el propietario promedio destina más de US$500 mensuales solo al seguro de la vivienda.

El incremento en las primas de seguros es un componente del aumento de los costos que está impulsando a los residentes a irse Unsplash

Las preocupaciones climáticas

Las cuestiones climáticas también influyen en las decisiones de mudanza. Aunque Florida mantiene su atractivo natural, los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos extremos generan incertidumbre, especialmente cuando se combinan con altos costos de seguros y vivienda.

Las preocupaciones por huracanes, inundaciones y el impacto a largo plazo del cambio climático forman parte de las consideraciones de quienes evalúan establecerse en el estado o abandonarlo.

Las inquietudes relacionadas con el clima también se citan como un factor importante que está alejando a los residentes del estado.

Florida y el fin del auge migratorio

El Censo de EE.UU. registró que Florida fue el estado de mayor crecimiento poblacional en 2022, un hecho que no se repetía desde mediados del siglo pasado. Sin embargo, ese crecimiento acelerado generó efectos secundarios que hoy impactan en la capacidad del estado para retener y atraer residentes.

La Cámara de Comercio de Florida advirtió que el aumento poblacional vino acompañado de una presión creciente sobre el mercado inmobiliario, la infraestructura y los servicios.

Como resultado, el costo de vida subió por encima del promedio nacional en varias áreas metropolitanas clave y el acceso a la vivienda se volvió cada vez más limitado.

Nuevos destinos preferidos en Estados Unidos

Mientras el Estado del Sol pierde posiciones, otras jurisdicciones ganan protagonismo como destinos de mudanza.

El estudio de Atlas Van Lines para 2025 ubica a Arkansas, Idaho y Carolina del Norte entre los principales receptores de nuevos residentes.

Estos estados comparten una característica clave: costos de vivienda más bajos en comparación con Florida.