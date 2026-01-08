Guiño de Ron DeSantis a Greg Abbott: felicitó a Texas por una medida que quiere tomar en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, felicitó indirectamente a su par de Texas, Greg Abbott, por una medida sobre la acreditación de abogados y escuelas derecho. Se trata de la decisión de la Corte Suprema del Estado de la Estrella Solitaria para eliminar la dependencia de la American Bar Association (ABA) para acreditar universidades y profesionales.

DeSantis felicitó a Texas por reducir la influencia de la ABA sobre las escuelas de derecho

En una publicación de X, el gobernador republicano celebró la decisión que tomó la Corte Suprema de Texas. En específico, DeSantis citó un posteo que informaba respecto de la decisión judicial en cuestión.

El mensaje de felicitación de Ron DeSantis a Texas por la decisión sobre la ABA Captura

"Gran trabajo por parte de la Corte Suprema de Texas al tratar a la ABA como la organización activista de izquierda que es“, expresó el mandatario estatal.

En esa misma línea, criticó la autoridad que tiene la American Bar Association en la formación y acreditación de abogados: "No se le debe dar a la ABA un papel preferencial en la educación ni en la profesión jurídica“.

La Corte Suprema de Texas eliminó la aprobación de la ABA como requisito para universidades de derecho

Según lo que indica el documento judicial con fecha del 6 de enero, el máximo tribunal texano eliminó la autoridad de la American Bar Association para designar cuáles son las escuelas aprobadas en el estado. Las claves de la decisión son:

Ahora la Corte Suprema de Texas decide cuáles son las escuelas aprobadas.

Con ese cambio, el tribunal pasa a ser el encargado de la otorgación de licencias a abogados en el estado.

La Corte aseguró que presentará requisitos “objetivos” e “ideológicamente neutrales” para nuevas aprobaciones.

Si una escuela de derecho pierde su acreditación ante ABA, no significa que automáticamente ocurra lo mismo en Texas. Serán procesos separados.

Las escuelas que ya estén aprobadas no necesitarán realizar ningún paso adicional para mantener la acreditación.

El máximo tribunal texano abre la puerta a evaluar solicitudes de instituciones que no tengan acreditación de la ABA.

La Corte Suprema de Texas eliminó la dependencia de la ABA para acreditar a abogados y escuelas de derecho Shutterstock - Shutterstock

A pesar de los cambios de norma, la Corte Suprema estatal busca preservar la portabilidad de los títulos de derecho que se entreguen en la jurisdicción.

Esto quiere decir que, aunque rompe con la dependencia de la ABA, el tribunal espera que los abogados que estudiaron en Texas puedan ejercer en otros estados de Estados Unidos con su título.

Con apoyo de DeSantis: la Corte Suprema de Florida analizó una medida similar

El paso de Texas de romper con la American Bar Association como fuente de acreditación marca un precedente en Estados Unidos. Sin embargo, el máximo tribunal del Estado del Sol ya había dado un paso en esa dirección.

La Corte Suprema de Florida propuso una serie de propuestas para terminar con el esquema de que la ABA autorice a escuelas y abogados PaeGAG - Shutterstock

En una publicación de fines de octubre, la Corte Suprema de Florida presentó un informe con alternativas al esquema actual de “dependencia casi exclusiva” de la ABA para la acreditación de abogados. Algunas de las claves fueron:

El tribunal cuestionó la participación política activa del organismo nacional .

. Presentó 12 propuestas alternativas para la aprobación de escuelas y abogados en el estado.

para la aprobación de escuelas y abogados en el estado. Nueve de las opciones introducían al propio tribunal como nueva autoridad, mientras que las tres restantes mencionaban la posibilidad de usar otra entidad externa.

A pesar de estas intenciones, la autoridad judicial estatal todavía no avanzó en medidas más concretas. Mientras, el gobernador DeSantis celebró el paso que dio Texas.