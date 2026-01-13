Buenas noticias en Florida: el anuncio de Ron DeSantis para reducir las tarifas de los seguros

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, brindó una conferencia de prensa en la que anunció medidas para los residentes del estado. Según comentó, habrá una reducción en las primas de seguros del hogar de Citizens Insurance. Según planteó el mandatario, este cambio es posible gracias al resultado de una serie de iniciativas destinadas a estabilizar el mercado. En tanto, el republicano presentó este alivio financiero como un éxito logrado por una las reformas que impulsó con el objetivo de aumentar la competencia privada.

Los seguros del hogar en Florida reducen sus primas, según anunció DeSantis

El mandatario comunicó la novedad durante la conferencia de prensa que encabezó el lunes pasado en la ciudad de Davie. Además de sus declaraciones, luego difundió la noticia mediante una publicación en X.

"Florida promulgó reformas radicales para reducir el abuso legal, estabilizar los mercados de seguros y brindar alivio a los consumidores“, indicó.

DeSantis expresó que las primas de seguros del hogar de Citizens Insurance tendrán una disminución promedio de 8,7% en todo Florida. La compañía es la aseguradora de último recurso que ofrece el estado para sus residentes, por lo que muchos usuarios se verán beneficiados.

Además de la baja promedio en las tarifas, el gobernador detalló que los porcentajes serán más significativos en el sur del estado. Las cifras mencionadas fueron:

Broward: 14,1% de baja promedio para unos 27.000 propietarios.

14,1% de baja promedio para unos 27.000 propietarios. Miami-Dade: cerca del 14% de baja para 42.000 hogares.

cerca del 14% de baja para 42.000 hogares. Palm Beach: 11,9% de reducción promedio para 26.000 asegurados.

11,9% de reducción promedio para 26.000 asegurados. Monroe: 11,3% de disminución en contratos de cobertura completa.

De acuerdo con el mensaje en redes, esta novedad se combina con otras bajas en las pólizas de propiedades y de vehículos que favorecerán a los asegurados.

El anuncio de Ron DeSantis sobre los seguros en Florida Captura

″Esto se suma a las reducciones de tarifas para las pólizas de propietarios de viviendas (como una rebaja del 8,2% por parte de Peninsula) y las pólizas de automóviles (como una quita del 10% por parte de State Farm)“, expresó.

Por qué bajan las primas de seguro del hogar de Florida

En su conferencia de prensa, DeSantis manifestó que esta medida en Citizens Insurance es posible gracias a otras reformas que se impulsaron anteriormente.

Según el gobernador, una combinación de modificaciones legales llevó a un aumento en la competencia del mercado y, consecuentemente, a una caída en los litigios abusivos. Las cifras recopiladas por el republicano dicen que anteriormente Florida concentraba el 80% de los costos de litigios de seguros del país norteamericano, a pesar de tener el 8% de las reclamaciones.

DeSantis anunció una reducción en la prima de los seguros en Florida Facebook Governor Ron DeSantis

El crecimiento del mercado se refleja en la entrada de 17 nuevas compañías de seguros privadas. Como resultado, el número de pólizas en Citizens disminuyó de 1,3 millones a menos de 400.000, su nivel más bajo en 14 años.

Cuándo empezarán a aplicarse las reducciones en las primas de seguros de Florida

La medida aplicará a miles de usuarios que deberán renovar sus acuerdos con la aseguradora durante el 2026. No hay una fecha concreta para el cambio, sino que depende de cada caso.

DeSantis detalló durante su conferencia de prensa que las renovaciones de pólizas a partir de la próxima primavera ya mostrarán la reducción en las tarifas.