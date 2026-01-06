Ron DeSantis celebró la captura de Maduro: “El líder de un cartel que liberaba presos y los enviaba a nuestra frontera”

Luego de la captura de Nicolás Maduro realizada el sábado pasado, referentes políticos cuestionaron la operación, mientras que otros la celebraron como un acto histórico. En una conferencia de prensa reciente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, festejó el éxito del arresto y aseguró que el gobierno de Venezuela liberaba presos y los enviaba a la frontera de Estados Unidos.

Ron DeSantis celebró la captura de Maduro y respaldó a Trump

El gobernador republicano brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre las operaciones de control migratorio en el estado. Además, apoyó la decisión del gobierno de Donald Trump de lanzar ataques en Venezuela para capturar a Maduro, quien compareció el lunes en su primera audiencia.

“Durante muchos años vimos a Venezuela sufrir bajo el yugo de la ideología marxista, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro”, expresó en primer lugar.

Después, indicó que muchas personas huyeron a Estados Unidos y resaltó la presencia de la comunidad venezolana en el sur de Florida.

“Sería muy difícil encontrar un régimen tan destructivo como el de Maduro y Chávez”, manifestó. Asimismo, agregó que el régimen “destruyó” los abundantes recursos naturales de la región.

La acusación de DeSantis contra Maduro: “Liberaba presos y los enviaba a nuestra frontera”

El gobernador acusó a Maduro de liberar a presos venezolanos en la frontera sur de Estados Unidos durante la administración del expresidente Joe Biden.

“Hicieron que Venezuela sea miserable, reprimido y ahora uno de los países más pobres. Entonces Maduro fue acusado, y aquí está el líder de un cartel que liberaba presos y los enviaba a nuestra frontera”, afirmó.

Para concluir sus palabras sobre la captura, sostuvo que fue “exitosa” y dejó un mensaje para las personas de Venezuela: “Que sean capaces de liberarse a sí mismos del yugo del régimen de Chávez y Maduro, que fue uno de los regímenes más destructivos en la historia del hemisferio occidental”.

La primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Maduro enfrenta en EE.UU. cuatro cargos por:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración de importación de cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

El lunes, fue escoltado a un tribunal federal en Manhattan por policías armados y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Junto a su esposa, Cilia Flores, se autodenominó presidente de Venezuela y se declaró “no culpable” de los cargos. Además, aseguró haber sido “secuestrado” y “capturado” en su casa en Caracas, Venezuela.

“Soy un prisionero de guerra”, añadió en español. En esa línea, expresó: “Soy un hombre decente. Sigo siendo el presidente de mi país”.

De acuerdo con NBC News, el abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo que “no está buscando la liberación bajo fianza en este momento”, pero que podría hacerlo más adelante.

Nicolás Maduro se declaró inocente en su primera audiencia en Nueva York

Al término de la jornada, el juez a cargo, Alvin Hellerstein, informó que la próxima audiencia judicial del caso será el 17 de marzo a las 11 hs.

Al mismo tiempo, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Venezuela bajo el régimen de Maduro, fue juramentada como nueva presidenta del país por su hermano, Jorge Rodríguez.

En el proceso protocolar, Rodríguez invitó a Estados Unidos a colaborar con Venezuela. No obstante, agregó que el país mantiene su derecho a la “paz, el desarrollo, la soberanía y un futuro”.