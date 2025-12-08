La decisión de Donald Trump en la costa de Florida que enfurece a Ron DeSantis

Un plan, elaborado por el Departamento del Interior y la Oficina de Gestión de Energía Oceánica, proyecta abrir aguas federales del Golfo a nuevas concesiones para exploración de petróleo y gas. La medida impulsada por la administración Trump plantea habilitar zonas ubicadas a aproximadamente 115 millas de la costa oeste de Florida, una región que hasta ahora permanecía excluida de la actividad, por lo que el gobernador Ron DeSantis se manifestó en contra.

Ron DeSantis rechaza plan frente a Florida impulsado por Trump

Durante una presentación pública en Crystal River, DeSantis sostuvo que la iniciativa se aparta de la política adoptada en 2020 , cuando se decidió proteger el sector oriental del Golfo.

, cuando se decidió proteger el sector oriental del Golfo. Remarcó que la nueva normativa “deshace” aquella determinación y altera un acuerdo construido durante años entre autoridades estatales y federales.

Ron DeSantis realizó una conferencia de prensa en Bayside Kraft Kitchen en Crystal River el viernes 21 de noviembre de 2025 y se refirió al plan de Trump en la Costa del Golfo Facebook Governor Ron DeSantis

“Apoyamos la decisión de 2020 que tomó la administración Trump en ese momento. Trabajamos muy de cerca con ellos”, recordó el gobernador.

“Ahora, lo que el Departamento del Interior propone hacer es realmente dar marcha atrás con esa política, y creo que eso debilitaría las protecciones que nos esforzamos mucho por establecer en el extranjero, y sí, en parte se trata de cuestiones ambientales, pero también de entrenamiento militar”, aseguró.

DeSantis explicó que los criterios que motivan la oposición floridana combinan factores operativos vinculados al entrenamiento militar y temas relacionados con la actividad económica en las zonas costeras.

“Si habla con nuestra gente en el Panhandle que está destinada allí, le dirán que es muy importante poder tener ese acceso para poder realizar entrenamientos clave.

Así que esperamos que ellos (la administración) se consoliden con la política de 2020 y no sigan adelante con lo que el Departamento de Interior quiere hacer ahora”, manifestó.

El gobierno federal argumentó que la expansión de aproximadamente 115 millas de la costa oeste de Florida para la perforación petrolera responde al objetivo de reforzar la producción energética interna.

La propuesta forma parte del diseño de un futuro Programa Nacional de Arrendamiento en la Plataforma Continental Exterior, orientado a ampliar la oferta de áreas disponibles para concesiones marítimas.

El Campo de Pruebas y Entrenamiento del Golfo Oriental es el campo de pruebas militar más grande de EE.UU.; este se ubica en la zona este del Golfo, desde Key West hasta el noroeste de Florida militaryfriendlynwf.com/

Cómo sería el nuevo plan federal para abrir el Golfo de México a la perforación petrolera

El plan considera hasta 34 licitaciones potenciales distribuidas en 21 de las 27 áreas de planificación de la plataforma continental. Para el Golfo de México, también señalado por la administración federal como el Golfo de América, se contemplan siete regiones, incluidas las adyacentes a Florida. Entre las primeras acciones proyectadas figura la Big Beautiful Gulf Lease Sale 1, anunciada para el 10 de diciembre de 2025, que incorporaría bloques ubicados cerca del Panhandle.

“Al avanzar en el desarrollo de un plan de arrendamiento sólido y con visión de futuro, garantizamos que la industria estadounidense en alta mar se mantenga sólida, que nuestros trabajadores conserven sus empleos y que EE.UU. siga siendo un país dominante en el sector energético durante las próximas décadas”, anunció el secretario del Interior, Doug Burgum, en el comunicado oficial.

DeSantis indicó que la apertura de esas áreas podría interferir con el Campo de Pruebas y Entrenamiento del Golfo Oriental, un espacio militar utilizado para pruebas y entrenamiento por diversas bases aéreas. Según legisladores de Florida, estas zonas son necesarias para ejercicios relacionados con misiles, proyectiles y sistemas avanzados utilizados por unidades del noroeste del estado.

“Más allá de estos desafíos operativos, una mayor exploración petrolera podría tener graves consecuencias económicas para la región”, aseguraron los legisladores en una carta dirigida a Donald Trump.

“El ejército en el noroeste de Florida aporta US$21.800 millones al producto interior bruto y genera casi 200 mil empleos en la región”, explicaron.

Los argumentos centrales de la oposición estatal también señalaron una reducción del turismo en la Costa del Golfo.

Para las autoridades floridanas, la distancia sugerida por la propuesta federal no excluye riesgos para áreas donde se concentra un importante flujo recreativo y comercial.

La controvertida propuesta de la administración Trump de crear un nuevo programa de arrendamiento petrolero y de gas en alta mar, apunta a áreas frente a las costas de Florida Jill Karnicki - Houston Chronicle

Qué medidas impulsa Florida para bloquear la expansión petrolera en el Golfo

Senadores y representantes de Florida, incluidos aliados políticos del presidente, advirtieron que la perforación en las áreas contempladas podría impactar en sectores estratégicos.

El senador Rick Scott reintrodujo un proyecto de protección de las costas estadounidenses hasta 2032.

“Como floridanos, sabemos lo vitales que son nuestras hermosas playas y aguas costeras para la economía, el medio ambiente y el estilo de vida de nuestro estado”, señaló en un comunicado oficial.

Scott recordó que durante el primer mandato de Trump impulsó acuerdos para mantener la protección del área y señaló que el nuevo programa federal contradice esos avances.

La procuradora general de Florida, Ashley Moody, también expresó preocupación por los posibles efectos del programa energético. Destacó que la franja marítima constituye un recurso económico y recreativo relevante y que las medidas proyectadas requieren evaluación detallada para evitar perjuicios a largo plazo.

“Como floridana de quinta generación, preservar la belleza natural de nuestro estado es de suma importancia para mí y para los millones de personas que consideran el Estado del Sol, su hogar”, dijo Moody. “Mi misión es proteger la costa de nuestro estado para la próxima generación”, aseguró.

La funcionaria afirmó que continuará con su respaldo a iniciativas destinadas a impedir la instalación de perforaciones cerca de las playas del estado.

El Departamento del Interior defendió el plan mediante una orden que formaliza el proceso de revisión del programa vigente, entre 2024 y 2029, y que busca reemplazarlo por un esquema más amplio a partir de 2026.

El gobierno federal subrayó que la propuesta abre un período de comentarios públicos de 60 días, durante el cual ciudadanos, entidades y gobiernos estatales pueden presentar observaciones.

La administración Trump destacó que las determinaciones finales tomarán en cuenta factores ambientales, económicos y sociales antes de autorizar las licitaciones definitivas.