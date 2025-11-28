El contundente mensaje “antimigrantes” de Donald Trump en Acción de Gracias: “No les queda mucho tiempo”

Durante las últimas horas del jueves, cuando millones de estadounidenses se congregaron para celebrar el Día de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump utilizó las redes sociales para difundir un comunicado que combinaba saludos por la festividad con severas advertencias dirigidas a la población inmigrante en Estados Unidos. En específico, el mandatario anunció nuevas medidas y mayor control a los extranjeros.

Donald Trump apuntó contra los inmigrantes en EE.UU.

El mensaje presidencial inició con felicitaciones por Thanksgiving para los ciudadanos y patriotas estadounidenses, pero rápidamente giró hacia críticas a las políticas de inmigración que, según sostuvo, permitieron que Estados Unidos sea “dividido, desorganizado y ridiculizado” por adoptar posturas que calificó como “políticamente correctas” y “estúpidas” en materia de ingreso de extranjeros.

Tras el último acontecimiento en Washington D.C, Trump anunció que impulsará una política migratoria más estricta Alex Brandon - AP

“La población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas (según el censo), la mayoría de las cuales reciben asistencia social, provienen de países en crisis, o viven en prisiones, instituciones psiquiátricas, pandillas o carteles de la droga”, expresó en su cuenta de X.

El comunicado incluyó estimaciones económicas sobre el impacto fiscal de la inmigración. En ese sentido, Trump señaló que un inmigrante con tarjeta de residencia que percibe 30.000 dólares anuales podría recibir aproximadamente US$50.000 en prestaciones gubernamentales para su grupo familiar.

“Ellos y sus hijos reciben el apoyo de enormes pagos de ciudadanos estadounidenses patriotas que, por su nobleza, no quieren quejarse abiertamente ni causar problemas de ninguna manera”, agregó.

Por otro lado, vinculó la presencia de refugiados y migrantes con diversos problemas sociales que, según remarcó, no existían en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, señaló el deterioro del sistema educativo, incremento en índices delictivos, degradación de áreas urbanas, saturación hospitalaria, escasez habitacional y aumento del déficit público.

El mensaje también incluyó ataques personales contra la representante Ilhan Omar, legisladora de origen somalí, a quien Trump acusó de haber ingresado ilegalmente al país norteamericano. “No hace más que quejarse con odio de nuestro país, su constitución, y lo ‘mal’ que es tratada”, arremetió.

Trump acusó a Ilhan Omar, legisladora de origen somalí, de haber ingresado ilegalmente a EE.UU. Imagen compuesta

Las advertencias de Donald Trump: más medidas restrictivas y deportaciones de inmigrantes

En su publicación, Trump detalló una serie de políticas que prometió implementar. El mandatario anunció una pausa permanente en la migración desde todos los países del denominado “tercer mundo” para permitir que el sistema estadounidense se recupere completamente.

“Terminaré con todos los millones de admisiones ilegales de Biden y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos, o sea incapaz de amar a nuestro país”, anticipó. Además, aclaró que esta medida también incluyen aquellas autorizaciones firmadas por el expresidente mediante autopen, un dispositivo que reproduce mecánicamente la firma presidencial. Trump cuestionó la validez legal de estos documentos, aunque no aportó evidencias que respalden sus afirmaciones sobre el uso de este mecanismo en decisiones migratorias.

Entre las otras acciones anunciadas se encuentran:

La finalización de todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos.

La desnaturalización de migrantes que “socaven la tranquilidad doméstica”.

La deportación de ciudadanos extranjeros que constituyan una carga pública, representen riesgos de seguridad o resulten “incompatibles con la civilización occidental”.

El presidente de EE.UU. anticipa más deportaciones y mayores restricciones para los países considerados del "tercer mundo" usicegov

Trump presentó un concepto de “migración inversa” que, según explicó, es el único remedio completo para la situación que vive el país norteamericano. El presidente cerró su mensaje con una advertencia directa a “aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que EE.UU.”. “No les queda mucho tiempo”, sentenció.

Restricciones específicas hacia la comunidad afgana, tras el tiroteo en Washington D.C.

Tras un tiroteo ocurrido en Washington D.C., en el cual el sospechoso fue identificado como ciudadano afgano, se anunciaron medidas inmediatas contra esta comunidad. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) suspendió de forma inmediata e indefinida la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos de Afganistán, pendiente de una “revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad e investigación”.

Esto afecta solicitudes de asilo, residencia permanente y otros beneficios migratorios. Particularmente impactados resultan los afganos que colaboraron con el gobierno estadounidense durante la guerra y que habían solicitado reubicación mediante el programa de Visas Especiales para Inmigrantes (SIV), una de las pocas vías restantes disponibles para esta población.

Horas después del ataque en Washington, la administración Trump anunció que el Uscis revisará todas las green cards ya emitidas a migrantes provenientes de “países preocupantes” DANIEL SLIM - AFP

El tiroteo que motivó estas restricciones dejó como víctima fatal a Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional, quien falleció un día después del ataque. En tanto, uno de sus compañeros resultó gravemente herido.

El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, llegó a EE.UU. en 2021 bajo un programa implementado tras la retirada militar estadounidense de Afganistán. Según funcionarios estadounidenses, no tenía antecedentes penales previos a su llegada.