Reglas del DMV en Miami: duras multas para conductores que hagan fraude al sacar su licencia desde el 1° de julio

Florida aprobó nuevas reglas que impactan en el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) de Miami y todo el territorio estatal. Estas normas sancionan el fraude en los exámenes de la licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés). La medida forma parte de la ley SB 290, firmada el 23 de marzo de 2026 en Sebring por el gobernador Ron DeSantis. La normativa entrará en vigencia el próximo 1° de julio.

Qué sanciona la ley SB 290 en Florida sobre licencias comerciales CDL

Según el comunicado oficial del gobierno estatal, un apartado de la ley SB 290 “criminaliza hacer trampa en los exámenes” de la CDL, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las carreteras.

La normativa criminaliza hacer trampa en los exámenes de CDL para reforzar la seguridad vial Freepik

En ese sentido, las nuevas reglas establecen que:

Quien solicite una licencia comercial y reciba ayuda no autorizada durante el examen incurre en un delito menor de segundo grado.

Quien proporcione esa asistencia de forma deliberada también queda alcanzado por la misma calificación legal.

Alcance del fraude en exámenes CDL en Florida y qué prácticas están prohibidas

La restricción se aplica en instancias clave de la evaluación teórica. Se considera irregular recibir ayuda en las pruebas que evalúan:

La capacidad para interpretar señales de tránsito, tanto las que regulan la circulación como las que advierten y orientan al conductor.

El dominio de las leyes de tránsito aplicables al tipo de vehículo para el que se solicita la licencia.

El conocimiento de la normativa sobre alcohol y sustancias. Entre estas se incluyen las reglas sobre conducción bajo influencia (DUI, por sus siglas en inglés), los límites legales de alcohol en sangre y el estado de ebriedad.

La prohibición alcanza evaluaciones clave como señales de tránsito, leyes viales y normas sobre alcohol y drogas Freepik

Sanciones por fraude en licencias CDL en Florida: multas, cárcel y penalidades

El texto legal establece que las penas están definidas por las secciones 775.082 y 775.083 de los estatutos de Florida, que fijan los límites de prisión y las multas aplicables según la gravedad de la falta.

Según estas disposiciones, para los casos tipificados como delito menor de segundo grado, como la adulteración en los exámenes de licencias comerciales y la asistencia no autorizada durante su realización, se contemplan:

Hasta 60 días de cárcel, conforme al artículo 775.082.

Una multa de hasta US$500, según el artículo 775.083.

La posibilidad de elevar el monto de la penalización hasta el doble del beneficio obtenido por el infractor o del daño causado a un tercero.

El tribunal puede aplicar estas sanciones en conjunto o por separado. También puede fijar plazos o esquemas de pago cuando corresponda.

Además de las sanciones económicas, el mismo marco legal establece costos judiciales obligatorios asociados a cada proceso. En este tipo de casos se fija el pago de US$20.

Recibir o brindar ayuda no autorizada durante la prueba constituye un delito menor de segundo grado Freepik

Ley SB 290 en Florida: otras medidas de seguridad vial y regulaciones clave

La disposición se integra dentro de un paquete más amplio de medidas que abarca desde regulaciones agrícolas hasta de seguridad pública.

En materia vial, la norma también establece que se prohíbe la posesión, fabricación, venta o uso de dispositivos de interferencia de señal, como inhibidores de comunicaciones (celulares, GPS o radares). Esto se clasifica como delito menor de primer grado.

A su vez, si una persona permite que alguien con la licencia suspendida conduzca su vehículo y se produce un accidente con lesiones o muerte, se dispone la suspensión de su licencia por un año. Violar esta sección de la ley se considera un delito menor de segundo grado.