“Don Colossus”: así es la estatua gigante de Donald Trump, cubierta de oro, que será instalada en Florida

Donald Trump tiene su propia estatua gigante que alcanza la altura de un edificio de dos pisos. Tras presentarse ante el presidente en Washington D.C., la figura viajará a Florida para ser inaugurada ahí, aunque no está clara la fecha para realizarlo, ya que esperan que el mandatario pueda estar presente.

Así es la estatua gigante de Donald Trump que será instalada en Florida

La estatua gigante de Donald Trump, que recibe el nombre de Don Colossus fue enviada a Washington D.C. a principios de enero de 2025 para que fuera recibida por el presiente estadounidense. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que podría terminar instalada en Florida, de acuerdo con The New York Times.

Don Colossus fue enviada a Washington D. C. a principios de enero de 2025

La escultura mide 14,7 pies (4,5 metros) de altura, está montada sobre su pedestal de más de tres toneladas y alcanza una dimensión de un edificio de dos pisos.

Un grupo de inversionistas en criptomonedas encargó la estatua como una especie de homenaje al mandatario, la cual tiene un valor de US$300 mil.

Ahora será empleada para promocionar una criptomoneda meme de nombre $PATRIOT. La escultura podría terminar sobre un pedestal de hormigón y acero inoxidable que fue instalado en un campo de golf del presidente en Doral, Florida.

Alan Cottrill fue el encargado de esculpir la estatua dorada del presidente Trump que diseñó en Zanesville, (Instagram/@alanbcottrill)

Según el pastor Mark Burns, el presidente tiene planeado asistir a la inauguración de su estatua, aunque aún no existe una fecha confirmada. Se sabe que los programadores de la Casa Blanca buscan activamente una fecha para que el mandatario esté presente en el evento.

Don Colossus, que está recubierta en oro, fue construida principalmente para despertar el entusiasmo en torno a la criptomoneda, y los inversionistas que la financiaron recibieron alijos de las monedas.

Quién construyó la estatua dorada de Donald Trump

Aunque los inversionistas en criptomonedas fueron los encargados de financiar el proyecto, la imagen fue construida por Alan Cottrill, de acuerdo con The Independent.

El artista originario de Ohio tiene 73 años y ha realizado esculturas de bronce de 16 expresidentes, así como una estatua de Thomas Edison que se encuentra en el Salón de las Estatuas del Capitolio.

Según Alan Cottrill, el diseño le fue encargado por los patrocinadores, quienes pidieron que la pieza midiera al menos 4,5 pies de altura, y que la imagen del presidente presentara algunas mejoras.

La estatua de Donald Trump se pondrá en un campo de golf del presidente en Doral, Florida (Instagram/@alanbcottrill)

“Lo había hecho realista, me pidieron quitar algunas cosas y tuve que corregirlo”, declaró a la revista Times.

Alan también mencionó que en diciembre de 2025 la estatua recibió una última modificación que consiste en una capa de pan de oro de 23,75 quilates, aplicada en su fundición.

El artista también detalló que el plan original consistía en develar la estatua en la investidura de Trump, pero por diferentes motivos, la figura se quedó en un almacén a las afueras de Washington D.C. y luego la trasladaron a otro en Pittsburgh.

Qué es $PATRIOT, la criptomoneda meme de Trump

La criptomoneda meme $PATRIOT es una pieza sin utilidad práctica, cuyo valor está sustentado en su impacto mediático y en el respaldo simbólico hacia el presidente Donald Trump.

La estatua de Donald Trump fue creada para promocionar la criptomoneda o memecoin Patriot (Coin Market)

Esta criptomoneda se puede comerciar con tokens PATRIOT en intercambios descentralizados e intercambios de cripto centralizados, de acuerdo con Coin Gecko.

$PATRIOT alcanzó un máximo histórico de US$0,008386 y un mínimo histórico de US$ 0,0001722 dólares. Según el informe más reciente, actualmente se cotiza un 96,98% por debajo de ese máximo y un 47,20% por encima de su precio más bajo.

A pesar de estar relacionada con la imagen del presidente, el hijo de este declaró que la Organización Trump no tiene conexión con el llamado Patriot Token o la moneda meme PATRIOT.