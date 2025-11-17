E-Verify obligatorio en Florida: qué deben saber los migrantes que trabajan en empresas medianas y grandes

Las empresas de Florida con al menos 25 trabajadores están obligadas a realizar una comprobación de la elegibilidad de sus empleados mediante el sistema E-Verify. Ahora, una nueva norma podría ampliar su uso e impactar a más inmigrantes en el estado del gobernador Ron DeSantis.

El E-Verify es obligatorio en Florida

A partir de la aprobación de Senate Bill 1718 de 2023, las empresas de 25 trabajadores o más están obligadas a verificar la elegibilidad laboral. Además, la regla establece que esto se debe hacer en los primeros tres días hábiles desde la contratación.

El E-Verify de Florida fue aprobado por Ron DeSantis en una ley de 2023 Rebecca Blackwell - AP

Concretamente, después de aceptar una oferta laboral en Florida, los trabajadores tienen que llenar el formulario I-9 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Allí, deben declarar cuál es su estatus migratorio.

Luego, la empresa utiliza el sistema E-Verify, donde se cruzan los datos del empleado con los registros oficiales. A partir de que se completa este paso, pueden darse dos respuestas:

Empleo autorizado : la información entregada coincide con la que tiene el gobierno de Estados Unidos y la contratación procede sin problemas.

: la información entregada coincide con la que tiene el gobierno de Estados Unidos y la contratación procede sin problemas. No confirmación provisional: hay discrepancias en los datos. En ese escenario, el trabajador tiene diez días para corregir la información.

En caso de esta última situación, si el migrante no arregla la situación, la contratación será invalidada automáticamente.

Empleadores de Florida se enfrentan a multas si no usan el E-Verify

La ley dirigida a encontrar inmigrantes indocumentados que entran a nuevos trabajos también impone obligaciones a los empresarios. Además de la exigencia de usarlo en los primeros tres días desde la contratación, hay otras medidas.

Nuevos empleados deben pasar por el E-Verify antes de quedar contratados en Florida Marta Lavandier - AP

Luego de un período de adaptación para quienes contratan, la norma del Estado del Sol impuso que desde mediados de 2024 existen multas por no cumplirla.

En caso de que un empleador tenga tres faltas en un período de 24 meses, se enfrenta a sanciones de 1000 dólares por día hasta que las corrija.

Antes de llegar a eso, previamente recibirá una notificación del Departamento de Comercio de Florida. Sumado a esto, también tiene la obligación de avisar si no puede usar el E-Verify.

Si en los primeros tres días hábiles desde la contratación el sistema no está disponible, el empresario tiene que notificar sobre esta situación y usar el formulario I-9 para verificar la elegibilidad.

DeSantis apoya la ampliación del E-Verify a todas las empresas de Florida mediante una nueva ley Archivo

El E-Verify de Florida podría aplicar a todas las empresas por una nueva ley

Según el Miami Herald, en línea con el pedido de DeSantis de mantener la lucha contra la inmigración ilegal, legisladores tratan un proyecto en ese sentido. La norma ampliaría la aplicación de E-Verify a todas las empresas, no solo las que tengan más de 25 empleados.

El cambio, incorporado en la House Bill 197, avanza en la Cámara de Representantes estatal y afectaría a la mayoría de empleadores en Florida. Según datos de la Administración de Pequeñas Empresas, aproximadamente 476 mil entidades del Estado del Sol tienen menos de 20 empleados.

Por eso, en caso de aprobarse, la norma impactaría fuertemente en la dinámica laboral y la inserción de los migrantes en el mercado.