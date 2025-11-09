En Florida: el anuncio de Ron DeSantis que impacta en uno de los lugares más conocidos del estado

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, encabezó un acto en donde anunció un proyecto ambiental con una inversión millonaria que marca un nuevo capítulo en los Everglades, uno de los sitios más importantes del Estado del Sol.

La obra de infraestructura que busca proteger este enclave natural de Florida

Durante una ceremonia realizada el jueves 6 de noviembre, DeSantis anunció el inicio de las obras para la nueva estación de bombeo del proyecto Everglades Agricultural Area (EAA) Reservoir, una infraestructura clave que busca restaurar el flujo natural de agua hacia los Everglades.

Governor DeSantis Makes Major Everglades Restoration Announcement https://t.co/KPVVNelNb4 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) November 6, 2025

“El estado de Florida alcanzó un acuerdo histórico con la administración Trump a principios de este año para acelerar y avanzar en la restauración de los Everglades”, afirmó DeSantis durante el evento, tal como detalló un comunicado oficial.

“Hoy me complace anunciar un nuevo hito en esa restauración, posible gracias a nuestra cooperación con el Gobierno federal. Florida inicia la construcción de la nueva estación de bombeo del EAA, una pieza esencial del proyecto”, agregó el gobernador republicano, quien compartió su presentación en X.

Cómo será la nueva estación de bombeo que impulsará el proyecto Everglades en Florida

La estación contará con nueve bombas y será una de las más grandes del estado. Tendrá la capacidad de mover aproximadamente 3000 millones de galones de agua por día desde el lago Okeechobee hacia el embalse EAA, que podrá almacenar más de 294 mil millones de litros y distribuir anualmente hasta 1,78 billones de litros de agua limpia hacia los Everglades y la bahía de Florida.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó nuevas obras para beneficiar a los Everglades Foto Facebook Governor Ron DeSantis

Según explicó el Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés), el sistema no solo permitirá recuperar el flujo natural del agua, sino también apoyar al acuífero Biscayne, la principal fuente de agua potable del sur de Florida. “El embalse EAA es un componente crítico de la restauración de los Everglades, y el gobernador DeSantis ha liderado los esfuerzos para concretar este proyecto”, señaló la secretaria del DEP, Alexis Lambert.

El plan que busca revertir décadas de alteraciones en los Everglades

Durante décadas, el sistema hídrico de Florida fue modificado para prevenir inundaciones, pero esas alteraciones cortaron el flujo de agua hacia los Everglades. El proyecto EAA busca corregir ese desequilibrio, redirigiendo el agua hacia el sur y reduciendo las descargas contaminantes hacia los estuarios Caloosahatchee y St. Lucie. Una vez completado, traerá beneficios duraderos para las comunidades costeras y el entorno natural del estado.

Una vista aérea de los Everglades de Florida pxfuel

El acto también conmemoró otro logro dentro del acuerdo firmado en julio de 2025 entre el estado y el Departamento del Ejército de EE.UU. Este acuerdo acortó en cinco años el cronograma de construcción del embalse y eliminó trabas burocráticas para acelerar las obras.

Inversión récord en Florida: los montos y avances de la restauración de los Everglades

Desde 2019, la administración DeSantis alcanzó 80 hitos en materia de restauración de los Everglades, incluyendo inauguraciones y avances en proyectos de infraestructura ambiental. Bajo su gestión, el almacenamiento de agua en el sur del estado se triplicó hasta alcanzar más de 666 mil millones de litros, mientras que se eliminaron más de 816000 kilos de nitrógeno y más de 349000 kilogramos de fósforo de los cursos de agua.

Los Everglades de Florida son un enclave natural único en Estados Unidos y el mundo

DeSantis hizo de la restauración de los Everglades y la mejora de la calidad del agua una prioridad desde el inicio de su mandato. En su segundo día en el cargo emitió la Orden Ejecutiva 19-12, que comprometía US$2500 millones en cuatro años. Ese objetivo fue superado: durante su primer período se invirtieron US$3300 millones, más que en los 12 años previos combinados.

En su segundo mandato, el gobernador mantuvo el ritmo de inversión. Con US$1400 millones incluidos en el presupuesto estatal 2025-2026, Florida ya destinó US$4600 millones en los primeros tres años de su gestión actual, por encima de su meta inicial de US$3500 millones.