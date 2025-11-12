La increíble “lluvia de iguanas” en Florida: por qué caen de los árboles y qué dicen las autoridades

Una ola de frío envolvió dos tercios orientales del país con aire procedente del Ártico días atrás. Uno los estados afectados fue Florida, donde la temperatura descendió hasta los 32°F (-1C°) en algunos distritos. Ese fenómeno trajo consigo la “Lluvia de iguanas”, un suceso donde los reptiles caen de los árboles tras perder su temperatura corporal.

La razón detrás de la caída de iguanas en Florida

Las iguanas son reptiles de sangre fría, por lo que dependen de fuentes de calor externas para regular su temperatura corporal, según consignó The Weather Channel. Cuando la temperatura del aire baja los 50°F (10°C), su metabolismo se ralentiza de manera drástica.

Las iguanas requieren de ambientes cálidos para mantener su temperatura corporal

Al desacelerarse su metabolismo, los músculos dejan de funcionar de forma correcta y pierden el agarre en las ramas de los árboles. Así, caen al suelo con el cuerpo rígido y algo aturdidas. No mueren, solo quedan congeladas temporalmente.

Qué hacer y no hacer al ver una iguana congelada

De acuerdo con la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWS, por sus siglas en inglés) y el Museo del estado, las iguanas aturdidas por el frío no deben tocarse ni introducirse en una casa. Cuando la temperatura aumente, volverán a estar activas y pueden ser agresivas si se sienten amenazadas.

Las autoridades recomiendan no tocar ni introducir una iguana congelada en un domicilio o vehículo porque pueden recuperar su temperatura corporal de manera rápida Joe Cavaretta - AP

“La FWC recuerda al público que no debe introducir iguanas en sus casas o vehículos para que se calienten, ya que pueden recuperarse rápidamente y actuar a la defensiva, utilizando sus afilados dientes y garras, así como sus largas colas que azotan”, advirtió el organismo desde su sitio web.

Para evitar posibles accidentes, la FWC recomienda a la población que llame a servicios de control de plagas para que les ayuden a retirar las iguanas congeladas de su propiedad.

Presencia de “lluvia de iguanas” durante la ola de frío

En Florida comenzaron a reportarse caída de iguanas entre los árboles. En zonas como Boca Ratón, la temperatura alcanzó los 48°F (8.8°C)- por lo que reporteros de Fox Weather encontraron a uno de estos reptiles inmóvil en el suelo.

Las iguanas comenzaron a caer de los ármboles por las bajas temperaturas en Florida Cristóbal Herrera/South Florida Sun Sentinel/Tribune News Service vía Getty Images

La ola de frío en Florida

Orlando y Florida Central experimentaron la primera ola de frío importante de la temporada en la noche del 10 de noviembre, donde disminuyó hasta 30°F,según consignó Fox News.

Las zonas más frías, como el condado de Marion (Ocala) y el norte del condado de Sumter (The Villages) contaron con temperaturas por debajo de los niveles de congelación, que iban entre los 31-32°F (-1 a 0°C).

Las condiciones se mantuvieron hasta el martes 11 de noviembre, donde algunos condados en el Estado del Sol iniciaron el día con bajas temperaturas, según el NWS con sede en Miami:

Fort Lauderdale : 49°F (9,4°C)

: 49°F (9,4°C) West Palm Beach : 46°F (7,7°C)

: 46°F (7,7°C) Immokale : 40°F (4,4°C)

: 40°F (4,4°C) Miami Beach : 51°F (10,5°C)

: 51°F (10,5°C) Hialeah: 49°F (9,4°C)

Por el momento, la ola de frío disminuirá durante el resto de la semana. El próximo 12 de noviembre, el clima se mantendrá fresco con 30 y 40°F (-1 y 4°C). Sin embargo, subirá antes hasta los 60 y 70°F (entre 20 y 22°C).