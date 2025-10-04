El animal bebé que apareció en las costas de Florida por los efectos del huracán Imelda y quedó varado: “Protéjanlo”
Las autoridades del condado de Volusia detallaron el estado de los ejemplares e hicieron un pedido a la población
3 minutos de lectura
El huracán Imelda se fortaleció en el Atlántico esta semana y generó efectos en ciertas regiones de Estados Unidos, a pesar de no tocar tierra directamente. En Florida, un animal bebé apareció en las costas y las autoridades pidieron protegerlo.
Más de 80 animales varados en las costas de Florida tras el huracán Imelda
El martes 30 de septiembre, las costas de Florida amanecieron con los efectos del huracán Imelda, que se desarrolló durante las primeras horas de la jornada, junto al huracán Humberto. En el condado de Volusia, las autoridades advirtieron 80 crías de tortugas marinas que aparecieron en la orilla como consecuencia del fuerte oleaje.
“Puede que el huracán Imelda no esté tocando tierra en nuestra costa, pero sus poderosas corrientes se están lavando en jóvenes tortugas marinas que son demasiado débiles para luchar contra el agua”, expresaron en una publicación de Facebook desde Turtle Patrol Volusia.
Debido a que no consiguieron retornar al mar, las autoridades informaron que las tortugas marinas fueron trasladadas al Marine Science Center de Ponce Inlet para su rehabilitación. “Se utilizan fluidos azucarados para recuperar energía y serán evaluadas completamente antes de su liberación”, señalaron.
En diálogo con Fox News Orlando, la bióloga del organismo Alyssa Hancock señaló que las condiciones generadas por los efectos del huracán Imelda afectaron la trayectoria de estos animales. “No pueden simplemente flotar y respirar bien”, puntualizó.
La especialista añadió: “En vez de nadar mar adentro, las crías quedan atrapadas por las olas y el sargazo. Cuando el alga llega a la playa, ellas también quedan varadas allí, sin posibilidad de retornar al océano".
La triste situación de una de las tortugas bebé que llegó a la orilla de Florida
“No todas las historias tienen un final feliz”, expresaron desde Turtle Patrol Volusia, en otra publicación en la red social el miércoles 1º de octubre. El organismo hizo referencia a una tortuga verde juvenil que apareció entre el grupo la mañana del martes y presentaba una gran parte de su caparazón rota.
“Probablemente, la dejó vulnerable”, señalaron en el aviso. Posteriormente, este animal fue derivado al Marine Science Center para descansar y rehabilitarse, pero, a pesar de los esfuerzos implementados, los expertos no pudieron salvarla. El equipo agradeció a quienes lo intentaron: “Gracias a los voluntarios por hacer todo lo posible”, señalaron.
La advertencia de las autoridades de Florida sobre la presencia de tortugas marinas
Cuando los primeros indicios del huracán Imelda comenzaron, las autoridades de Volusia emitieron un aviso sobre la presencia de las crías de tortuga, de entre cinco y 12 centímetros, en las costas del Estado del Sol.
“Ya hicieron su primer nado frenético mar adentro, pero las tormentas pueden arrastrarlas de nuevo a la playa junto con las algas de las que se estaban alimentando”, detallaron. Y añadieron: “Llegan débiles y deshidratadas después de flotar demasiado tiempo”.
En ese sentido, instaron a la población a que, cuando advierta una tortuga marina en la orilla, no la devuelva al mar. “Protéjanlas. Póngala sobre una toalla húmeda y llévela al Marine Science Center lo antes posible o entréguela al personal de protección en la playa”, puntualizaron.
