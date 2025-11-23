El cambio en el Aeropuerto de Orlando que impacta en la movilidad de los pasajeros y comienza antes de 2026
Esta terminal aérea de Florida comenzará las obras que se extenderán hasta el otoño boreal de 2027 y que podría conllevar demoras
- 4 minutos de lectura'
El Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO, por su código aeronáutico) se prepara para una transformación que modificará la experiencia de desplazamiento dentro de sus terminales. A partir del miércoles 3 de diciembre, comenzará una modernización que afectará directamente la movilidad de los pasajeros y que se extenderá durante varios años.
El proyecto del Aeropuerto Internacional de Orlando que condicionará los tiempos de traslado
La renovación del Aeropuerto de Orlando apunta a reemplazar el antiguo sistema de tranvías, una infraestructura que, según precisaron las autoridades en un comunicado, necesita una actualización profunda para acompañar la demanda creciente de pasajeros.
La obra incluye la sustitución de los actuales vehículos de transporte de personas, que superan los 20 años de uso. Serán reemplazados por unidades más rápidas, modernas y con mayor capacidad: cada nuevo tranvía podrá transportar 240 pasajeros.
El cambio no será inmediato: el aeropuerto avanzará de a un tranvía por vez, lo que implica que durante la construcción solo habrá un vehículo operativo por cada zona de acceso. Este esquema de trabajo anticipa desplazamientos más lentos en una de las épocas de mayor movimiento en Orlando, según advirtió Fox.
En este contexto, las autoridades recomendaron planificar su llegada con unos minutos adicionales para evitar contratiempos.
Qué dicen las autoridades del Aeropuerto Internacional de Orlando sobre el impacto de las obras
Desde la administración del aeropuerto defienden el proyecto como una intervención necesaria para mejorar el funcionamiento de la terminal aérea.
“En cualquier infraestructura, la modernización es clave", enfatizó Márquez Griffin, vicepresidente senior de Operaciones de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando.
El funcionario remarcó que la experiencia acumulada en la modernización realizada en 2017 permitirá que esta transición sea más ágil, ya que las “lecciones aprendidas contribuirán a que el proceso sea más fluido esta vez”.
Mientras los tranvías estén fuera de servicio, el MCO implementará un sistema alternativo de traslado mediante autobuses entre las zonas de embarque.
Además, los dos vehículos quedarán fuera de funcionamiento todas las noches entre las 23 hs y las 4 hs, horario en el que también se utilizarán micros para mejorar la movilidad de los pasajeros.
Cómo será la ejecución del proyecto de renovación del Aeropuerto Internacional de Orlando
La modernización del MCO se extenderá durante dos años y se realizará en dos etapas:
- Primera etapa: entre las puertas 100 y 129.
- Segunda etapa: entre las puertas 70 y 99.
La transición demandará una coordinación estrecha entre el aeropuerto y las aerolíneas para reducir el impacto de cualquier imprevisto.
Como refuerzo, el MCO incorporará 84 nuevos trabajadores destinados exclusivamente a la atención y orientación de los pasajeros.
En este contexto, desde el aeropuerto insistieron en que este proyecto permitirá actualizar una infraestructura clave, pero reconocieron que la movilidad interna tendrá cambios y demoras inevitables mientras duren las obras.
Con una fecha de finalización prevista para 2027, la experiencia diaria de los viajeros dependerá de la adaptación a este nuevo esquema de traslados dentro de uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.
Las recomendaciones del Aeropuerto Internacional de Orlando para evitar demoras
A través del comunicado, el MCO destacó la “regla 3-2-1″ para evitar demoras en el aeropuerto durante las obras de renovación. Esto implica:
- Arribar a la terminal con tres horas de anticipación.
- Presentarse en el control de seguridad de la TSA dos horas antes de la partida.
- Estar en la puerta de embarque una hora antes del comienzo del abordaje.
Otras noticias de Aeropuertos en EE.UU.
2025. Buenas noticias en California: la inversión millonaria en el aeropuerto de LA que beneficia a millones de pasajeros
En Florida. El cambio en el Aeropuerto Internacional de Orlando que impactará en los viajeros
Fraude. El megaoperativo de la CBP y el IRS para incautar millones de dólares en oro en el aeropuerto JFK de Nueva York
- 1
“Agregale al mate”: el inocente chiste en un gimnasio que abrió la puerta a un invento mundial
- 2
Max Verstappen ganó en Las Vegas y agiganta su figura en el campeonato de Fórmula 1 por la doble desclasificación de los McLaren
- 3
Los Pumas perdieron 27-23 ante Inglaterra, en el último partido de la ventana internacional europea
- 4
Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio