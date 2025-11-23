El cambio en el Aeropuerto de Orlando que impacta en la movilidad de los pasajeros y comienza antes de 2026

El Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO, por su código aeronáutico) se prepara para una transformación que modificará la experiencia de desplazamiento dentro de sus terminales. A partir del miércoles 3 de diciembre, comenzará una modernización que afectará directamente la movilidad de los pasajeros y que se extenderá durante varios años.

El proyecto del Aeropuerto Internacional de Orlando que condicionará los tiempos de traslado

La renovación del Aeropuerto de Orlando apunta a reemplazar el antiguo sistema de tranvías, una infraestructura que, según precisaron las autoridades en un comunicado, necesita una actualización profunda para acompañar la demanda creciente de pasajeros.

El Aeropuerto Internacional de Orlando cambiará sus tranvías, podrán llevar hasta 240 viajeros Brightline

La obra incluye la sustitución de los actuales vehículos de transporte de personas, que superan los 20 años de uso. Serán reemplazados por unidades más rápidas, modernas y con mayor capacidad: cada nuevo tranvía podrá transportar 240 pasajeros.

El cambio no será inmediato: el aeropuerto avanzará de a un tranvía por vez, lo que implica que durante la construcción solo habrá un vehículo operativo por cada zona de acceso. Este esquema de trabajo anticipa desplazamientos más lentos en una de las épocas de mayor movimiento en Orlando, según advirtió Fox.

En este contexto, las autoridades recomendaron planificar su llegada con unos minutos adicionales para evitar contratiempos.

Qué dicen las autoridades del Aeropuerto Internacional de Orlando sobre el impacto de las obras

Desde la administración del aeropuerto defienden el proyecto como una intervención necesaria para mejorar el funcionamiento de la terminal aérea.

“En cualquier infraestructura, la modernización es clave", enfatizó Márquez Griffin, vicepresidente senior de Operaciones de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando.

El Aeropuerto Internacional de Orlando quiere mejorar la movilidad de pasajeros dentro de sus instalaciones Aeropuerto Internacional de Miami

El funcionario remarcó que la experiencia acumulada en la modernización realizada en 2017 permitirá que esta transición sea más ágil, ya que las “lecciones aprendidas contribuirán a que el proceso sea más fluido esta vez”.

Mientras los tranvías estén fuera de servicio, el MCO implementará un sistema alternativo de traslado mediante autobuses entre las zonas de embarque.

Además, los dos vehículos quedarán fuera de funcionamiento todas las noches entre las 23 hs y las 4 hs, horario en el que también se utilizarán micros para mejorar la movilidad de los pasajeros.

El Aeropuerto Internacional de Orlando renovará su sistema interno de tranvías Brightline

Cómo será la ejecución del proyecto de renovación del Aeropuerto Internacional de Orlando

La modernización del MCO se extenderá durante dos años y se realizará en dos etapas:

Primera etapa : entre las puertas 100 y 129.

: entre las puertas 100 y 129. Segunda etapa: entre las puertas 70 y 99.

La transición demandará una coordinación estrecha entre el aeropuerto y las aerolíneas para reducir el impacto de cualquier imprevisto.

Como refuerzo, el MCO incorporará 84 nuevos trabajadores destinados exclusivamente a la atención y orientación de los pasajeros.

El MCO de Orlando se renuva para mejorar la experiencia de los viajeros Instagram/@flymco

En este contexto, desde el aeropuerto insistieron en que este proyecto permitirá actualizar una infraestructura clave, pero reconocieron que la movilidad interna tendrá cambios y demoras inevitables mientras duren las obras.

Con una fecha de finalización prevista para 2027, la experiencia diaria de los viajeros dependerá de la adaptación a este nuevo esquema de traslados dentro de uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

Las recomendaciones del Aeropuerto Internacional de Orlando para evitar demoras

A través del comunicado, el MCO destacó la “regla 3-2-1″ para evitar demoras en el aeropuerto durante las obras de renovación. Esto implica:

Arribar a la terminal con t res horas de anticipación .

. Presentarse en el control de seguridad de la TSA dos horas antes de la partida.

de la partida. Estar en la puerta de embarque una hora antes del comienzo del abordaje.