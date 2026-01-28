El cantante cubano que describe el “infierno” en Alligator Alcatraz, la cárcel del ICE: niega ser pandillero

El cantante cubano Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, conocido artísticamente como el Chulo, fue arrestado el 22 de enero de 2026 y trasladado a la prisión migratoria de Alligator Alcatraz, en Florida, donde permanece por una orden de deportación. Desde el centro de detención, el artista relató las duras condiciones en las que vive y negó cualquier vínculo con la banda criminal Latin Kings.

El Chulo contó cómo es vivir en Alligator Alcatraz

A través de una llamada telefónica desde el centro de detención migratoria de Alligator Alcatraz, el Chulo rechazó tener relación alguna con la banda criminal Latin Kings, luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieran en su vivienda en Miami, como parte de una orden de deportación vigente en su contra, según informó Telemundo.

El músico cubano Abel Rodríguez, apodado "El Chulo", fue recientemente arrestado por las autoridades de inmigración en el estado de Florida Facebook El Chulo

El artista aseguró que las condiciones dentro del centro de detención son extremadamente duras.

“Las condiciones son muy malas. No les dan medicinas a los presos que traen recetas médicas de la calle y nos bañamos solo dos veces por semana”, relató.

Asimismo, el Chulo explicó que la falta de sueño es otro de los problemas que enfrenta en Alligator Alcatraz, debido a que las luces blancas permanecen encendidas todo el tiempo.

“Es algo catastrófico, yo creo que es lo peor que me ha pasado en la vida”, comentó durante la entrevista.

Durante la llamada, Abel Osvaldo Díaz Rodríguez también aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores, de la comunidad cubana en Estados Unidos, así como de su familia y su equipo legal, quienes trabajan para resolver su situación migratoria.

El Chulo niega vínculos con la banda criminal Latin Kings

El cantante fue arrestado en su residencia de Homestead, Miami, por agentes del ICE que ejecutaron una orden final de deportación emitida en 2018.

El exponente del género reparto enfrentaba una orden de deportación vigente desde hace años a raíz de un altercado legal relacionado con armas de fuego Facebook El Chulo

Pese a que ingresó legalmente a Estados Unidos, un portavoz del ICE señaló en su momento que Díaz Rodríguez habría utilizado su estancia en el país para “aterrorizar a otras personas” al supuestamente formar parte de la banda criminal Latin Kings, de acuerdo con Sin Embargo.

No obstante, El Chulo negó categóricamente esas acusaciones. “Lo niego 300%, no sé qué cosa es eso, yo te puedo decir que lo que hago es música”, afirmó en declaraciones a Telemundo.

Según el ICE, el cantante fue condenado por intento de asesinato en segundo grado y agresión agravada con un arma mortal el 3 de marzo de 2017, por lo que un juez de inmigración emitió una orden final de deportación el 1° de octubre de 2018.

El equipo legal del artista cubano rechazó aceptar como válidas las acusaciones del ICE sin que se compruebe su veracidad, y señaló que en el pasado se han registrado casos de migrantes vinculados a organizaciones criminales únicamente por su nacionalidad.

El Chulo lanza nueva canción desde Alligator Alcatraz

Tras su detención en Alligator Alcatraz, el Chulo anunció el lanzamiento de su nueva canción, titulada “El valiente”, con la que envió un mensaje directo a sus seguidores desde el centro de detención del ICE.

El artista recientemente se convirtió en padre de un niño llamado Justin, nacido en junio de 2025 Facebook El Chulo

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el cantante agradeció a sus fanáticos y amigos por el apoyo recibido y afirmó sentirse respaldado por la comunidad cubana.

“Dios le pone las mayores pruebas a sus mejores guerreros. Gracias a todos mis fanáticos y mis amistades por preocuparse por mí, a mis colegas del género y a todos los medios de difusión por hacerse eco y apoyarme en la situación que paso”, escribió el artista.