El ICE arresta a un famoso cubano en Miami: tenía una orden de deportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó la detención del cantante cubano Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, conocido artísticamente como El Chulo, en el sur de Florida. El arresto se produjo el jueves en su vivienda de Miami como parte de la ejecución de una orden de deportación que se encontraba activa desde hace varios años.

Detalles del arresto y situación migratoria del artista cubano El Chulo

El periodista de Univision, Daniel Benítez, difundió por sus redes sociales que agentes del ICE se presentaron el jueves 22 de enero en la residencia del cantante y lo detuvieron. El procedimiento se habría concretado luego de que el artista no asistiera a una cita programada con las autoridades migratorias a comienzos de 2026.

El músico cubano Abel Rodríguez, apodado "El Chulo", fue recientemente arrestado por las autoridades de inmigración en el estado de Florida Facebook El Chulo

El Chulo arrastraba una orden de expulsión activa, de hace varios años, derivada de un incidente en la zona de Tampa, el cual estuvo relacionado con un arma de fuego. “Ahora, él se encuentra detenido en el centro de detención para migrantes y el gobierno buscará deportarlo", detalló.

Según registros oficiales del sistema de localización de detenidos del ICE, el músico nacido en Cuba fue ingresado recientemente a custodia federal en la instalación conocida como Florida Soft Side South, ubicada en Ochopee, y permanece detenido mientras se desarrollan las instancias administrativas correspondientes a su caso.

Qué pasará con el cantante cubano bajo custodia del ICE

Hasta el momento, las autoridades no han difundido información adicional sobre una fecha concreta para una eventual deportación. En estos casos, el procedimiento habitual contempla el retorno al lugar de origen. Sin embargo, si las autoridades cubanas no lo aceptan, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede gestionar su envío a un tercer país dispuesto a recibirlo.

Mientras tanto, el artista permanece detenido a la espera de resoluciones que podrían incluir audiencias, revisiones administrativas o la intervención de un juez de inmigración. La duración de este proceso puede variar según la complejidad del caso y la disponibilidad de acuerdos de repatriación.

El equipo legal del cantante, según trascendió en medios locales como Telemundo, se encuentra en reuniones con abogados especializados en inmigración para analizar posibles estrategias de defensa o alternativas legales que permitan frenar o aplazar la expulsión. La Oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) de Miami figura como la dependencia responsable del expediente.

El exponente del género reparto enfrentaba una orden de deportación vigente desde hace años a raíz de un altercado legal relacionado con armas de fuego Facebook El Chulo

El mensaje del manager y la pareja de El Chulo

El arresto tuvo un impacto inmediato en el entorno personal del músico. Su esposa, María Karla Castro, madre de su hijo de siete meses, confirmó la situación a través de una publicación en redes sociales. Sin brindar detalles del proceso, advirtió sobre los riesgos que enfrentan las personas sin estatus migratorio regular.

“Quiero agradecer a todos los que se han preocupado por Abel”, escribió María Karla. “Cuiden mucho a las personas que no tienen estatus, manejen con cuidado y no salgan de casa innecesariamente; esto le puede pasar a cualquiera", expresó.

El mánager del cantante, conocido como Jadar, también se pronunció públicamente. Al igual que la mujer del artista, agradeció las muestras de apoyo recibidas.

“Cada mensaje y cada muestra de cariño han sido una gran fuerza”, dijo. “Estamos haciendo todo lo posible para que pueda permanecer en este país”, señaló.

El artista recientemente se convirtió en padre de un niño llamado Justin, nacido en junio de 2025 Facebook El Chulo

Quién es El Chulo, el cantante cubano detenido por el ICE

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez es conocido en el ámbito musical como El Chulo. Se trata de un exponente del género urbano cubano, en particular del estilo conocido como reparto, considerado una variante local del reguetón con una fuerte identidad popular.

De acuerdo con su perfil de Spotify, el conocido como el “más duro de todo el reparto” desarrolló su carrera artística inicialmente en Cuba y luego continuó en EE.UU., más precisamente en Miami, donde consolidó una base amplia de seguidores.

En plataformas digitales, cuenta con una presencia relevante, con más de un millón de seguidores en Instagram y miles de reproducciones en sus videos musicales en YouTube. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con otros músicos cubanos del género urbano, lo que amplió su visibilidad dentro de la comunidad artística.